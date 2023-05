El Bobo, De Nicolás Poggi, Reflexiona Sobre El Cuerpo De Un Artista En Escena

Se puede consultar la cartelera en Click Here , y las redes sociales: @danzaInba; programación sujeta a cambios.

No hay tema específico, es danza contemporánea que busca que el público piense y reflexione y pueda reflejarse o encontrar coincidencias con su vida. El bobo quiere ser ese espacio en el cual lo contemplativo y lo reflexivo es importante.

El unipersonal desarrolla la idea de aquello que ocurre con el cuerpo de un artista en escena, trabaja con los estados físicos y mentales, no solo de la protagonista, sino también del espectador.