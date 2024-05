La Galería José María Velasco Ofrece Talleres De Creación De Libros De Artista Y Gráfica Popular

Enter Your Email to Unlock This Article



Plus, get the best of BroadwayWorld delivered to your inbox, and unlimited access to our editorial content across the globe.



Email:





Existing user? Just click login.



Libro de artista y ediciones autogestivas es el título del taller que imparte Mayra León, en la Galería José María Velasco del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), el cual busca acercar a los asistentes a conceptos como ¿qué es un libro de artista? y ¿qué son las ediciones autogestivas?, así como los procedimientos para llevarlos a cabo.

Durante las ocho sesiones de este taller, los sábados del 11 de mayo al 6 de julio, de 10:00 a 12:00 h, se desarrollarán diversos ejercicios para construir tanto el objeto (el libro), así como el contenido y conocer diferentes formas de realizar impresiones y de manufacturar un volumen. Los alumnos realizarán una narración visual con las herramientas conceptuales de libro de artista, con tema libre.

El taller está enfocado al público de 15 años en adelante, que tenga inquietudes por expresar desde sus íntimas inquietudes, hasta sus más públicas consignas. Mayra León, licenciada en Artes Visuales por la Universidad Nacional Autónoma de México, es la tallerista que comparte este proyecto. Tiene 10 años realizando ediciones autogestivas, los mismos que ha compartido lo que ha aprendido en esta práctica con una amplia diversidad de público.

Por otra parte, Ariel Torres impartirá el taller Arte urbano a partir de la gráfica. La propuesta es que los participantes aprendan las técnicas básicas del grabado en relieve con materiales alternativos y, a partir de ello, realicen intervenciones de arte urbano, utilizando como soporte el sticker y el esténcil. Los materiales propuestos son alternativos a los utilizados habitualmente en el linograbado, tomando en cuenta que el público al que va dirigido el taller son personas que nunca han trabajado esta técnica.

“Algo básico en lo que se piensa es en su integridad, la matriz de nuestros grabados serán en suela de zapato, un material muy suave que les permitirá escarbar sin ningún problema, sustituiremos las gubias por quita cutículas, los cuales cumplen su función de hacer surcos en la suela sin que corran riesgo los alumnos; las tintas son base agua para evitar el uso de solventes. Cabe destacar que el resultado final es tan profesional como el que se obtiene con los materiales tradicionales”, explicó Ariel Torres.

“Durante el proceso los participantes usarán su imaginación para crear diseños o personajes. Para trabajar en la técnica de grabado en relieve, utilizarán cartones, micas y papeles adhesivos, los cuales cortarán y pegarán para formar una intervención en mamparas a manera de soporte gráfico y artístico, formando un collage en el que todas esas partes sean independientes, pero a la vez tengan un hilo conductor”, agregó.

Arte urbano a partir de la gráfica se impartirá en seis sesiones, los domingos del 12 de mayo al 16 de junio, de 11:00 h a 14:00. La Galería José María Velasco se ubica en Peralvillo 55, colonia Peralvillo, alcaldía Cuauhtémoc.

Comments

To post a comment, you must register and login

Join Team BroadwayWorld

Are you an avid theatergoer? We're looking for people like you to share your thoughts and insights with our readers. Team BroadwayWorld members get access to shows to review, conduct interviews with artists, and the opportunity to meet and network with fellow theatre lovers and arts workers.

Interested? Learn more here.