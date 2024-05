Dancing Ebryo: Co-Creación De Danza Humano-IA, Charla Del Cico

Enter Your Email to Unlock This Article



Plus, get the best of BroadwayWorld delivered to your inbox, and unlimited access to our editorial content across the globe.



Email:





Existing user? Just click login.



El Centro de Investigación Coreográfica (Cico), del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) y la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (Sgeia), realizará la tercera edición de sus Charlas en torno a la creación-investigación, bajo el tema: Conciencia de los procesos creativos y las corporalidades en las practicas escénicas.

Con el objetivo de abrir un espacio de reflexión acerca de la creación-investigación y los cambios epistémicos que se producen, se conversará con el antropólogo-coreógrafo Diego Marín, en relación a su trabajo Dancing Ebryo: co-creación de danza humano-IA, una propuesta que busca explorar de forma activa la indagación de preguntas que permitan encontrar diversas formas y caminos para la producción de ideas que generen proyectos, objetos, experiencias y momentos creativos y artísticos.

El trabajo de Diego Marín engloba puestas en escena y arte intermedial que han sido presentadas en diversas ciudades mexicanas y en países como Francia, Inglaterra, Italia, Bosnia e India, destacando su exhibición en escenarios como la Ópera Real de Bombay y el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. La pedagogía dancística del CICO, así como su base para la producción de eventos y obra artística se basa en la búsqueda e investigación de modos de creación personales a partir de la experiencia y del trabajo con cuerpo y su sabiduría, lo cual es la base para desarrollar creación-investigación en el ámbito coreográfico.

La presentación, realizada con el estímulo del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales, se realizará en las instalaciones del CICO, el 20 de mayo a las 16:00 horas. Entrada libre.

Diego Marín, es antropólogo de la danza; coreógrafo, intérprete y director de escena experimental. Doctorando en la Universidad de Oslo (PhD en Etnocoreología), graduado del Máster Internacional en Práctica, Conocimiento y Patrimonio de la danza: Choreomundus. Realizó estudios en la Universidad de Cambridge (CFI) como estudiante visitante y ha sido profesor invitado en la Rambert School of Ballet and ContemporaryDance de Londres.

Comments

To post a comment, you must register and login

Join Team BroadwayWorld

Are you an avid theatergoer? We're looking for people like you to share your thoughts and insights with our readers. Team BroadwayWorld members get access to shows to review, conduct interviews with artists, and the opportunity to meet and network with fellow theatre lovers and arts workers.

Interested? Learn more here.