Con Performance De El Reynito, La Exposición Maritza López. De Viento Y Materia Llega A Su Culminación

En la década de los años noventa del siglo XX, Maritza López realizó una serie fotográfica en torno a la imagen de un ángel teniendo como modelo al artista y promotor cultural Miguel Ángel Corona, El Reynito.

Como parte de las actividades paralelas a la exposición de Maritza López, 30 años después de aquella sesión fotográfica, El Reynito realizó un performance interactuando con las imágenes para reflexionar en torno a la decadencia del cuerpo a partir de su propia imagen y parafraseando una estrofa de La bamba: “Para subir al cielo se necesita una poca desgracia”, que es el título del performance.

El artista recuerda cómo inició esta historia en un Festival del Centro Histórico donde los ángeles tuvieron presencia como imagen emblemática de este encuentro cultural. “Ahí Maritza López y yo articulamos la primera versión del performance Para subir al cielo se necesita una poca desgracia”.

La idea se retoma más de 30 años después, a partir de la exposición de Maritza en el Museo de Arte Moderno con una acción de tres momentos: la Acciondencia, que es la acción de acceder, subir al cielo; la segunda parte representa la estabilidad, la madurez, la fuerza que alcanza un artista cuando empieza a desplegar sus alas con todo su poder, en plena efervescencia.

“La tercera acción es ese inexorable momento en el que viene la caída, los años, yo tengo 65, e inicia el proceso de decadencia y el ángel caído se desploma, lo expulsan del cielo y de todo apoyo Institucional en una caída estrepitosa”, dijo El Reynito.

Maritza López. De viento y materia, a decir de su curadora, Katnira Bello, es una muestra que gira en torno al cuerpo, la luz y múltiples imaginarios que detonan los cuerpos como espacios de evocación poética, donde la piel en ocasiones se convierte en un paisaje abstracto, o bien, los personajes insinúan narraciones de mundos ilusorios y realidades paralelas, en los que nos vemos sumergidos con una simple mirada.

Brenda Caro, titular de Curaduría del MAM, destacó la fotografía de gran formato que recibe al visitante en la entrada de sala, que hizo con Miguel Ángel Corona, El Reynito, protagonista de la serie Muy cerca del cielo en 1992-93.

“Aunque la pieza no tiene título, nosotros le decimos el Ángelito (imagen de El Reynito desnudo con alas de ángel). Es una de las propuestas más interesantes en términos de la composición, con un espíritu muy performático, que va más allá de la propia toma y debe ser el resultado de la complicidad que ella teje con estos modelos profesionales en la escena, que hace que su obra sea más que un trabajo de fotografía de desnudo”.

El performance de El Reynito en torno a Maritza López. De viento y materia, fue además la oportunidad para que quienes no habían visto esta exposición que aborda la luz, la sombra y el desnudo, pudieran apreciar este trabajo fotográfico que concluirá su exhibición el domingo 19 de mayo.

