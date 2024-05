Especialistas De Iberoamérica Hablarán Del Papel Que Juegan Las áreas Pedagógicas En Los Museos

Get Access To Every Broadway Story



Con la participación de 18 especialistas provenientes de Argentina, Brasil, España y México, el Museo Nacional de Arte (Munal) llevará a cabo, este 18 y 25 de mayo, el encuentro virtual Museos por la Educación y la Investigación, con el objetivo de intercambiar experiencias y reflexionar sobre la labor que realizan las áreas pedagógicas de los recintos expositivos.

Realizado como parte del Día Internacional de los Museos, que se celebra cada 18 de mayo, cuyo tema este año gira en torno a la educación y la investigación, “esta acción tiene la intención de reflexionar sobre el trabajo de investigación que realizamos desde las áreas educativas”, explicó en entrevista Patricia Torres, jefa del Área Educativa del Munal y organizadora del encuentro.

“Desde Munal+Educa tenemos dos líneas de acción: la teoría educativa y la práctica educativa. El tema de este año nos viene muy bien porque hace que confluyan tres aspectos que permean nuestro trabajo cotidiano: la educación, la práctica y la investigación que se realizan desde el área educativa.

“La idea de convocar a todos estos educadores es que reflexionemos juntos sobre nuestra labor, pero también sobre el papel que jugamos dentro de los museos, porque si bien se nos ve como un área operativa, también llevamos a cabo procesos de investigación, de curaduría educativa y teorización sobre conceptos”.

Detalló que dentro de los nuevos roles que los museos ocupan en la sociedad, como agentes de cambio y conocimiento, el Munal ha buscado proponer programas innovadores que no solo sean detonadores de la participación del visitante, sino que generen experiencias de aprendizaje.

“Para ello, tomamos un papel activo, es decir, no solo recibimos el contenido de las exposiciones, sino que interactuamos con las demás áreas involucradas, se investiga, todo esto se ve reflejado en las dinámicas que realizamos, en las cuales ponemos en marcha nuestros saberes y experiencia.

“Esto nos dirige a una noción de museo más crítico, más reflexivo, un museo con un importante programa expositivo, que también ofrece espacios y dinámicas que permiten al usuario contrastar sus saberes, así como aportar lecturas sobre las propias exposiciones y trabajo del museo”.

Añadió que las mesas abordarán temas que desde las áreas educativas resultan fundamentales, como la inclusión, el enfoque de género y la diversidad: “También buscamos poner en la mesa de análisis aquellos puntos comunes y compartir experiencias”.

La mesa inaugural se realizará el 18 de mayo, a las 11:00 h, con el tema, ¿Por qué hablar de educación e investigación en los museos?, y continuará el 25 de mayo con el título ¿Qué valor tiene la investigación pedagógica en el quehacer del museo para fomentar la curiosidad, la creatividad y el pensamiento crítico?

Entre las instituciones participantes de México están los museos Regional de Aguascalientes, de Arte de Guanajuato, Mural Diego Rivera, Arocena, de las Culturas de Oaxaca, Nacional de la Vivienda, Nacional de la Estampa, así como San Ildefonso, la Coordinación de Artes Visuales del Inbal y la Subdirección de Educación Patrimonial, Públicos y Comunidades de la CNMyE-INAH.

Entre las instancias iberoamericanas participan, de España: Red Museística Provincial de Lugo y el Colectivo Noray; de Argentina: Museo Histórico Provincial Marqués de Sobremonte y el Museo de la Facultad de Filosofía y Letras Prof. Salvador Canals Frau de la Universidad Nacional de Cuyo; de Brasil: Pinacoteca del Estado de São Paulo.

Agregó que el programa está dirigido a especialistas, estudiantes, investigadores, personas interesadas y público general, quienes puede registrar su participación al correo: patrica.torres@munal.inba.gob.mx

, Patricia Torres invitó al público a unirse a las actividades educativas que los museos ofrecen: “Hay que romper el paradigma y dejar de pensar que solo son para niños, ya que muchos ejercicios que se ofrecen son detonadores y están dirigidos a los jóvenes o adultos”.

