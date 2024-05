Estudiantes Del Conservatorio Nacional De Música Tendrán Clase Magistral De Marimba Y Vibráfono Con Roberto Palomeque

Get Access To Every Broadway Story



El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) y la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (Sgeia), a través del Conservatorio Nacional de Música (CNM), presentarán la Clase Magistral de marimba y vibráfono, impartida por el maestro Roberto Palomeque.

En la actividad, a realizarse el 20 de mayo a las 14:00 h, en la Sala 120 Carlos J. Meneses, del recinto conservatoriano, el maestro Palomeque –egresado de la Universidad de Ciencias y Artes Chiapas (Unicach)– abordará la historia y técnicas de la marimba, como un fuerte elemento de la tradición mexicana y como instrumento de concierto.

Además, “como la fecha de su visita al Conservatorio coincide con los exámenes de fin de curso que presentarán las y los estudiantes de grados avanzados, el maestro Palomeque aportará su punto de vista acerca del material que interpreten, dando consejos para mejorar su ejecución, lo que enriquecerá el desempeño de las y los participantes y contribuirán de manera importante en su formación académica y artística”, señaló el docente Hiram López.

Desde 2012, Roberto Palomeque es docente de la Unicach y actualmente es director de los estudios de percusiones en Concordia College, en Moorhead Minnesota, combinando la docencia con la investigación e interpretación musical; además, es artista Innovative Percussion y Zildjian.

