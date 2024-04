El Acervo De Octavio Paz Es Conservado Como Parte Fundamental Del Patrimonio Artístico De México

Enter Your Email to Unlock This Article



La Secretaría de Cultura federal y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) recuerdan al poeta, ensayista, luchador social, promotor cultural, traductor y diplomático mexicano Octavio Paz en el 110 aniversario de su nacimiento, que se conmemora este domingo 31 de marzo, a través del arduo trabajo de conservación de su acervo documental y personal del Premio Nobel de Literatura 1990 y cuyo legado es parte fundamental del patrimonio artístico de México.

A lo largo de su vida, Octavio Paz habitó en diversos lugares de la Ciudad de México, como en los departamentos 104 y 105 de Paseo de la Reforma 369, y en las casas de Plinio 333 y Porfirio Díaz 125. En estos espacios el poeta y ensayista conservaba, además de libros, obras artísticas, muebles, ropa, joyería, material audiovisual, negativos, artes decorativas y documentos.

En 2019, luego del deceso de Marie-José Tramini, se declaró al Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de la Ciudad de México como heredero único y universal de los bienes de la viuda de Octavio Paz. Con el fin de preservar el legado de ambas figuras, ese mismo año, el Instituto, en cumplimiento a la Declaratoria de Monumento Artístico de la obra del reconocido escritor mexicano decretada en octubre de 2018, realiza con el equipo de experto del Laboratorio de Biodeterioro del Centro Nacional de Conservación y Registro de Patrimonio Artístico Mueble (Cencropam) los trabajos de conservación de dichos bienes ubicados en Paseo de la Reforma 369 y en la casa de Plinio 333.

El trabajo profesional de los especialistas del Cencropam se ve reflejado en el cuidado de cada uno de los objetos —obras de arte, muebles y documentos— que son parte de este acervo que hoy puede apreciarse en la Casa Marie José y Octavio Paz, antes llamada “La Perulera”, ubicada en la calle Felipe Carrillo Puerto 445, colonia Tacuba, y que se inauguró el 31 de marzo de 2023, y cuyo diseño curatorial fue realizado por la Coordinación Nacional de Artes Visuales del Inbal en el que, a través de siete salas, se muestra el legado de quien fue galardonado también con el Premio Cervantes 1981.

En este lugar, en estrecha colaboración con el Gobierno de la Ciudad de México, se encuentra un Laboratorio Alterno de Conservación del Cencropam, el cual hasta ahora ha catalogado y protegido 17,913 fotografías, negativos y diapositivas, 27,588 libros y revistas, 44 medallas y reconocimientos, 494 obras autoría de Marie José Tramini de Paz, 160 muebles, 140 carteles, 408 piezas de material audiovisual, 478 piezas de menaje de casa y 229 textiles. Además, ha realizado trabajos de conservación preventiva a 483 obras de arte que incluyen piezas de Alberto Gironella, Rufino Tamayo, José Luis Cuevas, Juan Soriano, Brian Nissen y Marie José Tramini.

En relación con el archivo personal del Mtro. Octavio Paz, conformado en total por 137,277 fojas, contenidas en 364 carpetas, a la fecha se han estabilizado 53,784, de las cuales se han digitalizado 27,217 y catalogado 4,404 fojas.

Con esa labor, el Inbal preserva el legado universal del autor de Piedra de sol, el poeta que contra el silencio y el bullicio inventó la palabra.

Asimismo, el Inbal, a través de la Coordinación Nacional de Literatura, este domingo 31 de marzo ofrecerá la retransmisión del video La brújula y el laberinto: Encuentros con Octavio Paz (1986-1996), de Miguel Ángel Quemain, a las 12:00 h, a través de Facebook (@coordinacion.literarura.mx y @cclxv), el cual hace un registro de encuentros y anécdotas entre el escritor y el periodista cultural.

Además del conversatorio virtual que sostendrá el escritor Anthony Stanton, especialista en la obra de Octavio Paz (con la presentación de Javier Garciadiego) acerca de la vida y obra del Nobel mexicano y su relación con Alfonso Reyes. A través de Facebook (@coordinacion.literatura.mx y @CapillaAlfonsina) a las 17:00 h.

Paz, crítico de la política y la sociedad contemporánea

Octavio Paz fue crítico de la política y la sociedad contemporánea, e influyó en varias generaciones literarias de México y del mundo. También establece que “se le considera uno de los más influyentes autores del siglo XX y uno de los más grandes poetas de todos los tiempos”.

En su trayectoria como escritor, Octavio Paz fue reconocido con numerosos premios, entre ellos el Xavier Villaurrutia (1956); el Internacional de Poesía (1963) en Bruselas, Bélgica; el Nacional de Ciencias y Artes en Lingüística y Literatura de México (1977), el Premio Gran Águila de Oro 1979, del Festival Internacional del Libro en Niza, Francia; el prestigiado Cervantes de España (1981) y el Internacional Alfonso Reyes de México (1985).

También: el Premio Internacional Neustadt de Literatura 1982; Premio Oslo de Poesía 1985, Noruega; el Premio Internacional Menéndez Pelayo 1987; el Premio T. S. Eliot 1987; la Medalla Picasso de la Unesco 1988; el Premio Tocqueville 1989 de la Academia Francesa; el Príncipe de Asturias 1993 por la revista Vuelta; Gran Oficial de la Orden al Mérito de la República Italiana 1994; y la Gran Cruz de la Legión de Honor de Francia 1995, entre muchos otros.

En 1990 se le otorgó el Premio Nobel de Literatura, lo que lo convierte en el único escritor mexicano, hasta la fecha, en obtener el preciado galardón.

Octavio Irineo Paz Lozano nació en la Ciudad de México en 1914. Junto con Pablo Neruda y César Vallejo formó la tríada de grandes poetas que, tras el declive del modernismo, lideraron la renovación de la lírica hispanoamericana del siglo XX.

Su inmensa e influyente creatividad como escritor y ensayista quedó reflejada en una brillante producción literaria. En poesía, Piedra de sol (1957), Libertad bajo palabra (1958), Ladera Este (1969) y Le Singe Grammairien (1972); en ensayo, los no menos importantes: El laberinto de la soledad (1950), El arco y la lira (1956), Cuadrivio (1965) y El ogro filantrópico (1979).

Octavio Paz falleció el 19 de abril de 1998 y su esposa Marie José Tramini (conocida como Marie-Jo Paz), depositaria del legado del premio Nobel de Literatura, falleció en 26 de julio de 2018, también en la Ciudad de México.

