El 46 Festival de Jazz de la Escuela Superior de Música, homenaje al flautista Pablo Hidalgo Wong

"El jazz seguirá siendo el género musical que guste y apasione a los melómanos de corazón, no importa el idioma en que se escriba, pues su lengua es universal. Posiblemente ésa sea la razón por la que tenga más de un siglo de vida", mencionó Arián Rivera, uno de los organizadores del 46 Festival de Jazz de la Escuela Superior de Música (ESM) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

Dicho festival, realizado como un homenaje al flautista Pablo Hidalgo Wong, dio inicio el lunes 20 y finalizará el sábado 25 de mayo en la Sala Angélica Morales de la ESM. Hasta ese día, de 12:00 a 21:00, se contará con la participación de más de 50 agrupaciones nacionales, integradas por reconocidos músicos y estudiantes que brindarán diversas presentaciones.

Arián Rivera comentó que el flautista Pablo Hidalgo Wong, a quien está dedicada esta edición del festival, es una de las figuras más importantes e interesantes del jazz mexicano, un claro ejemplo de esto es su proyecto The Wong Gang, que poco a poco alcanza mayor reconocimiento nacional.

"Pablo Hidalgo Wong no solo es un gran músico, sino también una persona muy generosa dentro y fuera del escenario, ya que siempre comparte sus amplios conocimientos sobre este arte tan peculiar, de ahí que se le quiera homenajear", agregó Rivera.

El Festival de Jazz de la ESM se ha convertido en un escaparate para los mejores exponentes nacionales, dijo, tan es así que hemos tenido la presencia de artistas que hoy son reconocidos por su profesionalismo y talento, como la cantante Magos Herrera, los pianistas Héctor Infanzón, Daniel Hidalgo Wong y Alex Mercado, los saxofonistas Diego Maroto y Otis Ganceda, así como el baterista Antonio Sánchez (ganador de un Grammy), entre muchos otros.

En la Escuela Superior de Música existen muchos jóvenes talentosos que quieren seguir una carrera profesional en el mundo del jazz -afirmó-, motivo por el que se han presentado al lado de ensambles y big bands fuera de las aulas. Este festival suele convertirse en la proyección que muchos exponentes buscan.

Arián Rivera mencionó que, además de presentaciones, el festival cuenta con diversas actividades culturales y artísticas, como clases maestras y el montaje de una exposición fotográfica. Asimismo, se invitará a alumnos, exalumnos y maestros de la escuela del INBAL a tomarse una fotografía monumental, a fin de recordar que el jazz es un género musical inextinguible.

Posteriormente, resaltó los elementos particulares que posee este género musical sobre el que trata el festival y por qué se ha mantenido vigente: "El jazz es una variante del gospel y del blues, pero ha contenido su propia raíz. Ha crecido y se ha desarrollado, además de expandirse continuamente. Su vida es similar a la teoría científica del Big Bang: hizo una erupción y va a todas partes".

"En México es la misma situación. El jazz gusta cada vez más a las nuevas generaciones. Es un movimiento que, parafraseando a Heráclito, no se detiene, no lo oyes dos veces igual. Día a día se enriquece y se retroalimenta de otros géneros. Su movimiento no es rectilíneo ni uniforme, sino progresivo", mencionó.

Finalmente, Arián Rivera invitó a la gente a asistir a las funciones restantes del 46 Festival de Jazz de la Escuela Superior de Música del INBAL. "No solo no se arrepentirán, sino que amarán, como nosotros, a este género que ya es patrimonio mundial".

Las presentaciones del festival tienen lugar en el plantel de Coyoacán de la Escuela Superior de Música, ubicado en Fernández Leal núm. 31, col. Barrio de la Concepción, Alcaldía Coyoacán.





