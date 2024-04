Danza Y Talleres Familiares, Este Fin De Semana En El Jardín Escénico Del Centro Cultural Del Bosque

Enter Your Email to Unlock This Article



La actividad cultural y artística en diversos espacios del Jardín Escénico del Centro Cultural del Bosque del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), instancia de la Secretaría de Cultura federal, continuará con gran intensidad este fin de semana para el disfrute de niñas, niños, jóvenes y adultos.

Una de las propuestas es el ensayo a puerta abierta de Devenires de un legado, de la Escuela Nacional de Danza Folklórica (ENDF) en el marco de su 45 aniversario, que se llevará a cabo los días 13, 14 y 20 de abril, de 16:00 a 19:00 h, en el Laboratorio de Creación del Jardín Escénico.

La obra desarrolla una serie de cuestionamientos y reflexiones que nos revelan de manera sensible distintas realidades que dan sustento a la vida dancística. ¿Por qué bailamos? Responder a esta pregunta de manera unísona para el mundo de la danza resulta una labor prácticamente imposible. Quienes han formado y siguen formando parte de la Institución tienen una historia que contar y una forma de vivir su danza. En este sentido, la ENDF es carta abierta a probar, experimentar, crecer y reflexionar sobre el quehacer dancístico colectivo e individual, así como una razón de la vida misma dentro de ella.

Asimismo, los días 13 y 14 de abril se realizará, en las áreas verdes del Jardín Escénico, el taller de sensibilización Pintando poemas, a cargo de Extensión Cultural del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. De 11:30 a 13:30 h, a las y los participantes se les dará una hoja de papel con un poema o frase de varias escritoras. Posteriormente pintarán lo que les transmitió la lectura. Esta pintura la tendrán que hacer únicamente con los pies. La obra desarrolla una serie de cuestionamientos y reflexiones que nos revelan de manera sensible distintas realidades que dan sustento a la vida dancística.

Estos mismos días, Extensión Cultural desarrollará el taller Creativa Mente, en las áreas verdes de este espacio cultural que forma parte del proyecto Chapultepec, Naturaleza y Cultura, de 14:00 a 16:00 h, en el que las y los participantes deberán colorear una imagen que se les proporcionará, y después tendrán que doblarla a manera de abanico. Dichos dobleces permitirán que al observar la imagen desde cierto ángulo se vea de una manera y desde otro ángulo se pueda apreciar otra imagen.

