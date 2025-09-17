 tracker
Cuerpos En Tránsito: Muestra De Performance De La Enpeg “la Esmeralda” En Ex Teresa Arte Actual

Estudiantes del Taller de Performance presentan piezas surgidas de procesos de memoria, crítica y transformación.

By: Sep. 17, 2025
Cuerpos En Tránsito: Muestra De Performance De La Enpeg “la Esmeralda” En Ex Teresa Arte Actual Image
La Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado (ENPEG) “La Esmeralda”, adscrita a la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (SGEIA), en colaboración con el Museo Ex Teresa Arte Actual, ambas instancias del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), invitan a la muestra de performance Cuerpos en tránsito: Actos de fin de ciclo, que se llevará a cabo el 19 de septiembre a las 19 horas, con entrada libre y aforo limitado.

La exhibición es resultado del trabajo del Taller de Producción, impartido por la docente Karen Cheirif, la cual, a lo largo del semestre, impulsó una formación crítica y sensible en torno al arte acción, entendido como una práctica expandida, corporal, política y poética. El proceso incluyó ejercicios de escucha, vulnerabilidad, afecto, archivo personal y riesgo controlado, a partir de los cuales cada estudiante desarrolló una pieza performática propia.

La muestra constituye también una despedida simbólica del ciclo académico y un espacio para compartir creaciones profundamente personales y cargadas de fuerza simbólica. En ellas, el cuerpo se convierte en vehículo de memoria, revisión crítica y afirmación colectiva.

Participan Andrea Gaviño, Arlin Garo, Juan Cardeña, Pablo Caracas, Sofía Belmonte y Víctor Colibrí, bajo la curaduría de Karen Cheirif. Entre las piezas se encuentran: No soy tu miedo, de Sofía Belmonte, que confronta prejuicios sobre el lesbianismo y las relaciones sáficas mediante un acto de lectura y reinscripción corporal de mensajes; Todos los días muero, de Víctor Colibrí, una acción íntima de duelo y memoria al recolectar cabellos tras la muerte de su abuela; y Pedigree, de Pablo Caracas, un gesto de exposición radical sobre deseo, obediencia y domesticación cultural.

Por su parte, Juan Cardeña propone una acción colaborativa que convoca a 50 participantes a interactuar desde el juego con una dinámica de reventar globos, cuestionando los límites entre competencia, comunidad y promesa de recompensa.

Con Cuerpos en tránsito: Actos de fin de ciclo, la ENPEG “La Esmeralda” y el Museo Ex Teresa Arte Actual reafirman su compromiso de abrir espacios para la experimentación y la creación colectiva, en los que las y los jóvenes artistas transforman la experiencia académica en propuestas que interpelan al presente.


Videos