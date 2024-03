Continuity Flaws, Videoinstalación Del Artista Brasileño Gabriel Massan Se Presenta En El Laboratorio Arte Alameda

Enter Your Email to Unlock This Article



La Secretaría de Cultura federal y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) exhiben en el Laboratorio Arte Alameda (LAA) la videoinstalación Continuity Flaws: Rumors of a Leak (Fallos continuos: Rumores de una fuga), del artista brasileño Gabriel Massan, obra de arte digital que se presenta en el marco de la segunda edición de TONO Festival, del 12 al 24 de marzo.

Bajo la curaduría y dirección artística de Sam Ozer, TONO es un festival que integra performance, danza, música y videoarte, entre otras disciplinas; y que se lleva a cabo en distintas sedes, con el objetivo de reunir propuestas diversas y públicos heterogéneos en torno al performance y el videoarte.

Esta nueva videoinstalación del artista brasileño Gabriel Massan marca su primera presentación en México y explora la esencia performativa de la vida, basándose en perspectivas descoloniales, queer y descentralizadas. Tomando como referencia el libro Deuda impagable, de la filósofa Denise Ferreira da Silva -una lectura feminista negra de la raza, el capitalismo global y el futuro-, el artista simula un mundo lleno de esculturas-actores digitales que establecen un campo de fuerza de posibilidades a través de momentos de conexión.

Filmada desde múltiples perspectivas, Massan ofrece una visión ecosistémica sobre las realidades de la vida y la emergencia en el presente global, a medida que sus personajes interactúan se unen y despiden en pequeñas islas suspendidas en el vacío. Con ello el artista amplía su práctica de construcción crítica del mundo y crea activamente espacios que promueven la aparición y la plataforma de voces diversas. La banda sonora incluye la voz del propio Massan y el diseño sonoro de los artistas brasileños Agazero y Lyzza.

Esta co-comisión conecta con Third World: The Bottom Dimension, el proyecto en curso de Massan encargado y producido por Serpentine Arts Technologies que incorpora un videojuego, una exposición y fichas web3 impulsadas por Tezos. A través de los prismas de la descolonialidad, la homosexualidad y la descentralización (tecnológica, social, económica e ideológica), Third World: The Bottom Dimension nos desafía a repensar las formas en que entendemos y nos orientamos en el mundo.

Continuity Flaws: Rumors of a Leak es organizada por la Secretaría de Cultura federal y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, a través del Laboratorio Arte Alameda. Es una obra co-comisionada por TONO Festival y Serpentine Arts Technologies, y es posible gracias a la Fundación Rosenkranz y al Círculo de Amigos de TONO. Agradecemos a la Embajada de Brasil en México su apoyo.

Gabriel Massan (n. Brasil) es un artista multidisciplinar. Al combinar la narración de historias y la construcción de mundos crea espacios que simulan y narran situaciones de desigualdad dentro de la experiencia latinoamericana. Enmarcada en una práctica conceptual que denomina "arqueología de la ficción", y al trabajar con animación 3D, escultura digital, juegos, sonido e instalaciones interactivas, el artista cuestiona las concepciones deformadas del llamado "Tercer Mundo", al tiempo que investiga las posibilidades de una alteridad subversiva.

Entre sus exposiciones figuran: WORLDBUILDING: Gaming and Art in the Digital Age (Colección Julia Stoschek, 2022; Centre Pompidou-Metz, 2023); ¡Canon! (Frieze No.9 Cork Street, 2022) y Possible Agreements (Mendes Wood DM, 2022). En 2023, Gabriel presentó sus primeras exposiciones individuales, con el proyecto ‘multiparte' aclamado por la crítica Third World: The Bottom Dimension, en Serpentine Galleries, seguido de Continuity Flaws, en Outernet London.

Sam Ozer (1996, EU) es curadora, escritora y directora artística de la segunda edición de TONO, un festival de videoarte y performance en la Ciudad de México. Ha organizado proyectos independientes en Atenas, Ciudad de México, Milán y Los Ángeles. Como curadora del Racial Imaginary Institute ha organizado proyectos en línea y en Los Ángeles con la Galería David Kordansky. Ha trabajado con los equipos curatoriales del Museo de Arte Moderno y el MoMA PS1 de Nueva York. Fue curadora de video 2022 para Material Fair, Ciudad de México y curadora de Cine 2023 para ZonaMaco y Art Baja California.

Continuity Flaws abre al púbico a partir del 12 de marzo, en su primer día de presentación contará con horario extendido de 9:00 a 21:00 horas, con entrada libre. A partir del miércoles 13 y hasta el domingo 24 de marzo podrá visitarse de 9:00 a 17:00, con costo de entrada de 45.00 pesos. LAA está ubicado en Dr. Mora 7, Centro Histórico.

