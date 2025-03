Con Localidades Agotadas, El Reconocido Tenor Veracruzano Javier Camarena Celebrará 20 Años De Su Debut En El Palacio De Bellas Artes

Enter Your Email to Unlock This Article



Plus, get the best of BroadwayWorld delivered to your inbox, and unlimited access to our editorial content across the globe.



Email:





Existing user? Just click login.



La Secretaría de Cultura del gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Compañía Nacional de Ópera, celebrarán junto al tenor Javier Camarena su vigésimo aniversario de trayectoria artística, a partir de su debut en el escenario principal del Palacio de Bellas Artes, el próximo domingo 13 de abril, a las 17 horas.

Un recorrido por su carrera

Javier Camarena, originario de Xalapa, Veracruz, inició sus estudios musicales en la Universidad Veracruzana y posteriormente en la Universidad de Guanajuato. En 2004, ganó el primer lugar en el Concurso Nacional de Canto Carlo Morelli, un certamen reconocido como el escaparate artístico más importante para jóvenes cantantes en México, ese mismo año, hizo su debut en el Palacio de Bellas Artes interpretando el papel de Tonio en La hija del regimiento de Gaetano Donizetti. Este debut marcó el inicio de una carrera internacional que lo ha llevado a escenarios de renombre mundial.

Entre los principales roles de su carrera artística figuran: Almaviva, Don Ramiro y el Comte Ory de Rossini; Belmonte, Tamino y Ferrando de Mozart; Tonio, Nemorino y Ernesto de Donizetti; Fenton y Duca di Mantova de Verdi; Arturo y Elvino de Bellini. Recientemente ha enriquecido su repertorio con nuevos roles: Edgardo en Lucia di Lammermoor de Donizetti y Gualterio en Il Pirata de Bellini. Ha colaborado con directores eminentes como Claudio Abbado, Marco Armiliato, Maurizio Benini, Bruno Campanella, Giuseppe Finzi, Daniele Gatti, Fabio Luisi, Zubin Mehta, Evelino Pidó y Franz Welser-Most.

El tenor comentó: “Estoy, como siempre, feliz de volver a mi país y, en esta ocasión, cantar a mí público en Querétaro, Guanajuato, Guadalajara y por supuesto en mi cuna artística: el Palacio de Bellas Artes”.

El programa musical incluirá Chitarrata abruzzese, ¡Apri!, Vorrei morire!, y First waltz de Francesco Paolo Tosti, así como Vado ben spesso cangiando loco de S. Rosa, J'ai perdù mon Eurydice… de Orpheo et Eurydice y C. W. Gluck, Frondi tenere… Ombra mai fu de Serse y G. F. Händel, Chi vuole innamorarsi de A. Scarlatti, Malinconia, ninfa gentile de V. Bellini, Me voglio fa na casa de G. Donizetti, La danza de Rossini, entre otras.

Comments