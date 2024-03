Con 22 Puestas En Escena Y Cuatro Talleres La ENAT Celebra El Día Mundial Del Teatro

Get Access To Every Broadway Story



Unlock access to every one of the hundreds of articles published daily on BroadwayWorld by logging in with one click.



Email:





Existing user? Just click login.



Con motivo del Día Mundial del Teatro, que se celebra cada 27 de marzo, la Escuela Nacional de Arte Teatral (ENAT), del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) y la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (Sgeia), en colaboración con el Centro Nacional de las Artes, presentará 22 puestas en escena los próximos 23 y 24 de marzo de 2024, en diversas instalaciones del Cenart.

El acto inaugural se efectuará el 23 de marzo a las 11:30 h, en la Plaza de las Artes, con la participación de Doce Ensamble, quienes presentarán algunos números a capella y la lectura del mensaje del Día Mundial del Teatro 2024.

Los escenarios serán las Áreas Verdes, Plaza de la Danza, Foro Antonio López Mancera, Teatro Salvador Novo, del Cenart, y Foro Nancy Cárdenas, Bodega 6, Salón de Iluminación Ignacio Zúñiga, salones 1, 2 y 3 de la ENAT; donde también se ofrecerán cuatro talleres: Elaboración de títeres con materiales reciclados, dirigido a las infancias; START. Introducción a los dispositivos de rol del público, para personas mayores de edad; ¡Luces, cámara, autopromoción!, enfocado a la autopromoción de actores y actrices, y Fluir Nahual, para público interesado en técnicas de movimiento de 15 a 60 años de edad.

En esta edición se lograron reunir diversas propuestas teatrales para las infancias: Mi pequeña isla, de Pilar Ocampo; Historias mínimas, con dramaturgia y dirección de Marcela Castillo, y Gatomaquia, de Rodrigo Alonso Miranda, por mencionar algunas.

Otras puestas en escena, dirigidas a público adolescente y adulto son: No quiero a nadie, de Marco Antonio Vidal; Delirando, de Rubén Trigueros; Aire de Napoli, de Oscar Alatriste; Sánchez Huerta, dirigida por Claudia Ríos; Yo soy, aunque tus ojos lo duden, con autoría y dirección de Marco Antonio Vidal, y K'opojan ak'o ska'i ave. Habla para que escuche tu boca, con dramaturgia y dirección de Jennifer Moreno, entre otras.

Más información sobre los horarios y la programación se encuentra en la página web enat.inba.gob.mx y en las redes oficiales de la ENAT.

Join Team BroadwayWorld

Are you an avid theatergoer? We're looking for people like you to share your thoughts and insights with our readers. Team BroadwayWorld members get access to shows to review, conduct interviews with artists, and the opportunity to meet and network with fellow theatre lovers and arts workers.

Interested? Learn more here.