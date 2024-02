Comparten Julio Vallejo Y Juan Sant Beats Originarios. Poesía, Música En Lenguas Originarias

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (inbal) y la Coordinación Nacional de Literatura (CNL), a través del Centro de Creación Literaria Xavier Villaurrutia, llevaron a cabo el ciclo Las diversas raíces, con la charla, Beats originarios. Poesía, música y rap en lenguas originarias, en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna.

En el evento participaron Julio Vallejo (lengua zapoteca) y Juan Sant (lengua totonaca), quienes reflexionaron acerca de sus experiencias como hablantes de una lengua indígena en un contexto tan diverso como lo es la Ciudad de México, además de compartir poemas y música que ellos mismos crean.

Julio Vallejo comentó, “En mis principios empecé integrándome al colectivo la tregua, una agrupación musical tradicional de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, en los inicios interpretábamos el repertorio tradicional istmeño en zapoteco y fuimos ampliándolo, caí en cuenta que tiene que enriquecerse, tiene que evolucionar. Y esencialmente, lo que hago es tratar de aportar un granito de arena a ese repertorio tradicional con canciones nuevas, canciones mías, donde abordo temáticas como el rescate, por ejemplo, de la preservación de especies florales. Ese es uno de los más recientes sencillos que hice en mi lengua y que de hecho fue premiada en el año 2000”

Juan Sant recordó que no fue fácil migrar de su lugar de origen, pero la música fue una gran motivación en su vida, “lamentablemente el choque cultural, la discriminación, el ser un adolescente todavía, hace que uno termine en malos pasos y lo bueno de esto es que conocí la música, el hip-hop y el rap; al principio empecé escribiendo en español, posteriormente me animé a meter frases en totonaco”.

La música en lenguas indígenas en México contribuye al fortalecimiento de la identidad cultural, la promoción del respeto intercultural y la construcción de una sociedad más inclusiva y diversa.

La encargada del Centro de Creación Literaria Xavier Villaurrutia, Dulce Chiang, abordo cuestiones que tienen que ver con cada uno de sus proyectos artísticos y la relación que tienen estos con su lengua materna.

