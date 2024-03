Comparte Elma Correa Su Obra Lo Simple, Premio Bellas Artes De Cuento San Luis Potosí Amparo Dávila 2022

La Secretaría de Cultura federal y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través de la Coordinación Nacional de Literatura (CNL), presentaron Lo simple, de Elma Correa, obra ganadora del Premio Bellas Artes de Cuento San Luis Potosí Amparo Dávila 2022, el cual narra la perspectiva de las muchas realidades que viven las mujeres y cómo se entretejen e interrelacionan sus actos, sus sentimientos, y las consecuencias de ello; también es una mirada a las problemáticas y la vida cotidiana de lo que implica vivir en la frontera con Estados Unidos.

El presídium que se dio cita en la Sala Adamo Boari del Palacio de Bellas Artes estuvo integrado por la galardonada, Elma Correa; la narradora Ana Fuente y el poeta Antonio León, moderados por la subdirectora de Documentación y Publicaciones de la CNL-Inbal, Rosa Guadalupe García.

En entrevista, la escritora originaria de Baja California, Elma Correa comentó que el hecho de estar en Bellas Artes “presentando a una morra de un barrio bravo de Mexicali” es un sueño hecho realidad. Destacó que fueron sus amigas quienes la ayudaron e impulsaron a participar en el Concurso Nacional de Cuento Juan José Arreola en 2021, mismo que ganó y le brindó la seguridad para concursar en el certamen de cuento convocado por el Inbal: “Me dio una seguridad absoluta. Me sentí muy bien conmigo misma, muy segura de mi escritura”.

Acompañada de familiares, amigos y público, Elma Correa agradeció al equipo de la CNL del Inbal por la organización del evento. Refirió que cuando comenzó a escribir lo hizo de una manera distinta: “Pensaba que estaba bien, que era un elogio que me dijeran que escribía como hombre. No sabía que podía escribir como mujer, que podía escribir desde un lugar femenino, desde una visión, una postura, una sensibilidad distinta, y lo fui aprendiendo, lo fui entendiendo, leyendo a otras mujeres, teniendo amigas mujeres, y hablando de literatura”.

De igual forma, dijo que Lo simple es un homenaje a la amistad y a las mujeres en su vida, y que desde hace un par de libros decidió que no le interesa la experiencia masculina: “Estoy harta de que los grandes personajes femeninos de la literatura universal hayan sido escritos por varones. Me interesa qué tenemos las mujeres para decir de nuestra experiencia, cómo vivimos en un mundo como este, en una sociedad como esta”. Al finalizar su participación, dio lectura a un fragmento del cuento Supernova.

En su intervención, Ana Fuente recordó que el dictamen del jurado fue unánime, y que en la obra de Elma hay contundencia, dinamismo, agilidad y una refinada precisión en su narrativa, indiscutible consciencia de la función estética en la creación de escenarios: “A lo largo del libro encontramos dardos de hermosura, agudos y minuciosos, que están también plagados de veneno. Esa prosa directa y audaz despliega una serie de imágenes que enternecen y tocan las fibras íntimas y primigenias del lector”.

Por su parte, Antonio León refirió que, si bien escritores como Luis Humberto Crosthwaite o Élmer Mendoza se han convertido en un referente de la literatura en la frontera, la obra de Elma Correa está ayudando a redibujar la cartografía del norte: “Me parece que es, más que una delimitación geográfica, una consecuencia, una circunstancia que nos atraviesa de muchas maneras, y no solamente a través del folclor de los sombreros, las matanzas, estas cosas que ya conocemos. Hay un mimo muy especial por los personajes”.

Gabriela Valenzuela, quien no pudo estar presente por cuestiones de salud, envió un texto al cual se le dio lectura, en donde explicó su encuentro con la obra de Elma en su proceso como jurado del certamen. “Celebro pues la publicación de Lo simple como un paso en la consolidación de Elma Correa como una de las cuentistas mexicanas que dejará huella en el panorama de las letras nacionales”.

