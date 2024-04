Celebra La Escuela Nacional De Danza Folklórica 45 Años De Existencia En El Palacio De Bellas Artes

Enter Your Email to Unlock This Article



Con un homenaje póstumo a María Nazúl Valle Castañeda, maestra de varias generaciones de bailarines de danza folclórica, y la presentación de la obra Devenires de un legado, la Escuela Nacional de Danza Folklórica (ENDF), del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) y la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (Sgeia), celebró su aniversario 45 en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes.

Durante la apertura del programa, el director de la ENDF, Julio Quintero Hernández, mencionó que hace 45 años se formó la ENDF, donde en cada una de sus aulas se han plasmado años de entrega y pasión, y se han cumplido grandes sueños de estudiantes que han buscado la libertad y la felicidad a través del movimiento.

Dijo que el programa desarrolla una serie de cuestionamientos y reflexiones que revelan de manera sensible distintas realidades que dan sustento a la vida dancística.

Devenires de un legado estuvo dirigido por el maestro Manuel Isaías Ángel Mariano, con la participación de las y los integrantes de la Compañía de Danza de la ENDF, así como estudiantes de la Licenciatura en Danza Folklórica.

El espectáculo se dividió en cinco escenas: Obertura (Remembranza); Matlachinada, con danzas de Matlachines de Zacatecas, Aguascalientes y Coahuila; Apropiación, identidad y memoria, con la interpretación de Huapango norteño-Calabaceado a cargo del grupo Polka Cero, Son Huasteco-Tamaulipas, con el Trío Regional del Valle y Danzón, con Acerina y su danzonera; Mascarada, de David Manuel Ortiz Barradas, y Final, de este mismo autor.

Asimismo, se tuvo la colaboración de los coreógrafos invitados José Luis Salinas Castrejón, Alejandra Aidé Espinosa Vázquez, Zayra Rentería Olivares, Eddie Joshua Pérez Galicia, Isaí Rivera Téllez y Miguel Ángel Cárdenas Gutiérrez.

