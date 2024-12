Review: WEST SIDE STORY al TEATRO SISTINA

Enter Your Email to Unlock This Article



West Side Story, un titolo, una certezza.

Un musical storico vincitore di un totale di 6 Tony Awards nei suoi 4 passaggi a Broadway, di 10 Oscar nella versione cinematografica originale, oltre ad altri innumerevoli premi. Uno score condito da brani indimenticabili che hanno superato le epoche, scritti da uno dei più importanti compositori del XX° secolo, Leonard Bernstein. Un libretto di Arthur Laurents con liriche scritte da un giovane Stephen Sondheim, destinato a divenire il più grande compositore di musical d’oltreoceano. Le coreografie e regia originali di Jerome Robbins ma soprattutto una storia eterna e indimenticabile, ispirata ai leggendari Romeo e Giulietta.

Cos’altro si potrebbe aggiungere ad un capolavoro di questo genere? Nulla, se non una lettura fedele indirizzata verso un livello di alta qualità. Ed è questo che si è potuto osservare nella prima di questo nuovo allestimento che ha debuttato al Sistina il 7 dicembre.

Si è potuto assistere ad una prima non solo degna di un palcoscenico di Broadway, ma una prima molto vicina alla perfezione scenica in tutti i suoi aspetti.

La direzione di Massimo Romeo Piparo si è umilmente adagiata sull’originale aggiungendo una particolare atmosfera composta principalmente da una curata professionalità con l’aggiunta di molte piccole attenzioni che hanno strappato non pochi applausi spontanei a scena aperta e in più occasioni. Il risultato ottenuto è stato completo e accattivante. Questo musical potrà anche avere 67 compleanni dalla sua prima rappresentazione, ma ha mantenuto una tale innata freschezza che lo ha reso intramontabile e su questo si è basata la direzione di Piparo. Le luci di Daniele Ceprani, le scenografie di Riccardo Sanchez Cuerda con la supervisione di Teresa Caruso, l’ottima orchestra dal vivo diretta dal Maestro Emanuele Friello, le elaborate coreografie ispirate alle originali di Jerome Robbins, qui rielaborate da Billy Mitchell, i costumi di Cecilia Betona appariscenti ma in perfetto stile, il suono curato da Stefano Gorini, il tutto è stato dosato e coordinato con ottimi risultati.

Tutto questo non sarebbe stato possibile se non ci fosse stata anche una notevole accuratezza nella scelta del cast a partire da ogni singolo membro dell’ensemble e fino ai due protagonisti. Tutti hanno mostrato un consistente affiatamento riscontrato soprattutto nelle scattanti coreografie di gruppo con una preparazione che non sempre si può trovare in una prima. Ottimo quindi l’ensemble guidato da Rosita Denti nel ruolo di Anita, e Antonio Catalano nel ruolo di Bernardo. I due attori e ballerini hanno pilotato le scene di ballo collettivo con un impeto molto coinvolgente. Natalia Scarpolini, già vista nella scorsa stagione su questo palcoscenico in Cats, ha interpretato Maria con garbo e spigliatezza: ha forse mancato di una comprensibile dizione nelle note più alte e negli acuti. La vera star della serata per la quale si potrebbe dire “è nata una stella” è stato senza meno Luca Gaudiano nel ruolo di Tony. Questo giovane artista che seguiamo sin dai suoi primi passi nelle produzioni minori in cui si è cimentato all’inizio della sua carriera e in cui si è sempre distinto per le sue qualità vocali, ha saputo costruirsi una ammirabile carriera che lo ha portato a vincere Sanremo Giovani nel 2021 (con un toccante brano intitolato Polvere da sparo e dedicato al padre deceduto poco prima) e poi con l’affermazione nella trasmissione Tale e Quale. In Tony ha senza dubbio trovato il suo personaggio ideale. La sua interpretazione del brano Maria, un classico tutt’altro che facile, ha entusiasmato, e a buona ragione, sia durante lo svolgimento che nel bis finale. Luca Gaudiano ha veramente dimostrato di saper "possedere" fino in fondo quel magico strumento che sono le sue corde vocali dando a quelle note una profondità estremamente carica di sentimento.

West Side Story rimane unico e insostituibile nel panorama del musical internazionale toccando temi che sono purtroppo ancora dolorosamente attuali: l’immigrazione, l’integrazione, la violenza, l’odio razziale, e tutta quella combinazione di situazioni e sentimenti contrastanti che ancora oggi dividono e creano disagio. La lezione di quasi 70 anni fa, senza considerare i secoli di storia a cui si sono ispirati i suoi creatori, non viene ancora assimilata dagli esseri umani se non quando è troppo tardi, a tragedia già avvenuta. Nonostante questo si continua imperterriti a commettere gli stessi errori over and over again. Forse anche per questo West Side Story continua ad emozionare e va assolutamente visto. Specialmente in questo poderoso allestimento.

PeepArrow Entertainment e Il Sistina

in accordo con Music Theatre International

presentano

WEST SIDE STORY

Libretto di Arthur Laurents

Musiche di Leonard Bernstein

Liriche di Stephen Sondheim

Originariamente diretto e coreografato da Jerome Robbins

Regia e adattamento italiano di Massimo Romeo Piparo



Direzione Musicale Emanuele Friello

Coreografie Billy Mitchell

Scene Ricardo Sanchez Cuerda

Supervisione Scene Teresa Caruso

Costumi Cecilia Betona

Disegno luci Daniele Ceprani

Disegno fonico Stefano Gorini

CAST

Luca Gaudiano / Tony

Natalia Scarpolini / Maria



Rosita Denti / Anita

Antonio Catalano / Bernardo

Roberto Torri / Riff

i Jets

Gabriele Aulisio / Big Deal

Michele Balzano / Snowboy

Federico Colonnelli / Diesel

Mario De Marzo / Baby John

Luca Peluso / Action

Simone Ragozzino / A-Rab

gli Sharks

Simone Giovannini / Indio

Simone Nocerino / Chino

Gianluca Pilla / Pepe

Pierpaolo Scida / Juano

le ragazze Jets

Claudia Calesini / Graziella

Cristina La Gioia / Pauline

Monika Lepisto / Velma

Rossella Lubrino / Minnie

Elga Martino / Anybodys

le ragazze Sharks

Linda Gorini / Rosalia

Viviana Salvo / Consuela

Sara Telch / Francisca

Rossana Vassallo / Teresita

Lucrezia Zizzo / Margarita



Stefano Zizza / Krupkie

Giovanni Papagni / Glad Hand

Jacopo Pelliccia / Tenente Shrank

Giulio Farnese / Doc

ORCHESTRA DAL VIVO

Emanuele Friello – Direttore

Fabrizio Siciliano – Tastiera 1/Piano

Federico Zylka / Enrico Scopa – Tastiera 2

Stefano Marazzi / Pierpaolo Ferroni – Batteria

Andrea Inglese – Chitarra

Guerino Rondolone – Contrabbasso

Antonio Padovano – Tromba 1

Andrea Di Pilla – Tromba 2

Stefano Coccia – Trombone

Ramon Papatonno – Corno

Giuseppe Russo – Reed 1

Marco Severa – Reed 2

Fabrizio Dottori – Reed 3

Monica Canfora – Violino 1

Maurizio Missiato – Violino 2

Zsuzsanna Krazsnai – Violoncello

