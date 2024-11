Review: LES MISERABLES at Teatro Arcimboldi Milano

Enter Your Email to Unlock This Article



È finalmente arrivato in Italia il musical più longevo del mondo, Les Miserables. Dopo 39 anni consecutivi di performance nel West End londinese, tre revival a Broadway e svariati tour mondiali, uno di questi ha toccato le città di Trieste e Milano. Il tour è sottotitolato “Arena Musical Spectacular”, e le tappe italiane sono le uniche rappresentazioni in teatro, invece che nei palazzetti. Si tratta quindi di una produzione del musical “in concerto”, in cui gli artisti cantano ma senza mettere in scena la coreografia completa del musical.

Il musical, ispirato al romanzo di Victor Hugo, narra la storia di Jean Valjean, ex galeotto nella Francia del XIX secolo, che, nascondendosi dalle autorità, riesce a ricominciare più volte una nuova vita, finché non viene scoperto dall’ispettore Javert. Mentre i giovani studenti combattono per i loro ideali e per la Repubblica francese, i due uomini giungeranno su questo sfondo al loro ultimo incontro.

Il palco ospita una scenografia accattivante, composta da una scalinata che rappresenta le famose “barricate” dei moti rivoluzionari parigini del 1832. Al di sopra delle barricate, si trova una grande orchestra dal vivo, con una compagnia composta da 110 artisti in totale. La musica dal vivo rende la rappresentazione ancora più spettacolare, proprio come indicato dal nome dello spettacolo. Al di sopra dell'orchestra, degli schermi che contribuiscono a creare atmosfera e rendere più chiara l'ambientazione. Gli attori recitano i propri ruoli in costume, ma con coreografie ridotte e adattate ai nuovi spazi. Nella seconda parte, le scene più iconiche appaiono più recitate e vicine alla rappresentazione originale, mentre nella prima, vengono forse perse alcune occasioni di rendere la rappresentazione meno statica.

Il cast di eccezione, che comprende diversi alumni del musical londinese, tra cui i protagonisti. Killian Donnelly (Jean Valjean), infatti, ha fatto il suo debutto nel West End proprio in Les Miserables nel 2008, recitando negli anni diverse parti, tra cui Courfeyrac, Enjolras e Jean Valjean, Bradley Jaden (Javert) ha interpretato prima Enjolras e poi Javert, mentre Jeremy Secomb, il vescovo di Digne, Javert.

Tutto il cast sfoggia delle doti canore eccezionali, apprezzate anche molto dal pubblico, che ha mostrato il suo entusiasmo durante tutta la rappresentazione e con una standing ovation finale, dopo anni di attesa per la visione del musical.

