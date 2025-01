Previews: SAPORE DI MARE al Teatro Arcimboldi Milano

Get Access To Every Broadway Story



Il celebre film dei fratelli Vanzina arriva per la prima volta a teatro con le più belle canzoni

italiane dei favolosi anni '60, un cast di straordinari artisti capitanato da Fatima Trotta e

Paolo Ruffini e l’immagine curata da Diego Dalla Palma con il laboratorio “Atelier Creativo”.



Una produzione teatrale completamente originale adattata da Enrico Vanzina e Fausto Brizzi e con la regia di Maurizio Colombi, portata sul palcoscenico da Alveare Produzioni insieme a Savà Produzioni Creative e Gli Ipocriti Melina Balsamo.

Si tratta di un jukebox musical pronto per far cantare e ballare il pubblico, con una lunga lista di canzoni cult italiane degli anni in cui si svolge la storia, che sono diventate in questa messa in scena oggetto di trama e non solo accompagnamento musicale. Lo spettacolo vuole fin dalla scenografia di Clara Abbruzzese (Phantom of the Opera, Anastasia) e attraverso i costumi di Diego della Palma trascinare in un mondo fiabesco, ispirato dall'atmosfera romantica e nostalgica del film.

Il cast di eccezione include come protagonisti Paolo Ruffini, che vestirà i panni del carismatico Cecco il Fotografo, un ruolo qui completamente reinventato per raccontare le trame e gli intrecci dei protagonisti, e Fatima Trotta, che sarà la dolce e sognante Marina Pinardi, il volto di un amore puro e indimenticabile, la ragazza della porta accanto che fa battere i cuori e racchiude la magia di un'estate che profuma di sogni e speranze.

Il tour inizierà dal Teatro Verdi di Montecatini il primo febbraio e si concluderà al Teatro Arcimboldi di Milano dal 27 marzo al 13 aprile 2025. Tutte le informazioni sulle tappe del tour e i biglietti sono disponibili sul sito www.saporedimaremusical.it.

SINOSSI

Forte dei Marmi, 1964.

Nella magica estate del 1964, sotto il sole della splendida Versilia, le vite di un gruppo di giovani e delle loro famiglie si intrecciano in un vortice di emozioni, amori e amicizie indimenticabili.

Ci sono i fratelli milanesi Luca e Felicino, ormai volti familiari tra le spiagge e i locali del posto, e Gianni, un ragazzo di Genova che cerca di destreggiarsi tra i sentimenti per la sua fidanzata Selvaggia e i turbamenti verso l’amica di famiglia Adriana, che lo affascina e lo sfugge. Da Napoli, invece, arrivano Paolo e Marina, che portano con sé una ventata di emozioni e nuovi intrecci amorosi: Paolo si innamora di Susan, la fidanzata inglese di Felicino, mentre Marina si abbandona a una storia d’amore leggera e luminosa con Luca.

Tra flirt rubati sotto l’ombrellone, risate contagiose, giochi in riva al mare e falò illuminati dalle stelle, questo intreccio di vite prende vita sullo sfondo del mare toscano, accompagnato dalle melodie intramontabili degli Anni ’60. È un’estate che lascia il segno, piena di scoperte, piccole delusioni e grandi speranze.

Ma, come ogni estate, anche questa finisce, e il ritorno a casa è carico di promesse e sogni per il futuro. Una sola di queste promesse, però, resisterà al passare degli anni, dimostrando che alcune emozioni, come certi amori, sono destinate a durare per sempre.

CAST ARTISTICO

Paolo Ruffini - Cecco Il Fotografo

Fatima Trotta - Marina Pinardi

Edoardo Piacente - Luca Carraro

Giulia Carra - Adriana Balestra

Luca Quarchioni - Gianni

Lorenzo Tognocchi - Felicino Carraro

Marta Melchiorre - Susan Hunt

Paky Vicenti - Paolo Pinardi (Fratello Di Marina)

Paolo Barillari - Morino Il Bagnino

Anna Foria - Selvaggia Binetti

Carlotta Sibilla - Giorgia

Elisa Filace – Lucia Pinardi

Giuseppe Galizia - Commendator Carraro

Renato Tognocchi - Dottor Balestra

Alex Botta - Maurizio

Pietro Mascheroni - Marchesino Pucci

Francesco Bianchini - Marchesino Pucci

Claudia Campolongo - Medico, Presentatrice, Cantante, Tastierista

Marta Bitti – Ensemble

TEAM CREATIVO

Adattamento - Enrico Vanzina e Fausto Brizzi

Regia - Maurizio Colombi



Direzione Musicale - Davide Magnabosco e Alex Procacci

Coreografie - Rita Pivano

Scenografie - Clara Abbruzzese

Costumi / Make-up /Hair Dressing - Atelier Creativo Sapore Di Mare Il Musical by Diego Dalla Palma

Disegno Luci - Valerio Tiberi

Disegno Luci Associato - Emanuele Agliati

Disegno Audio - Maurizio Capitini

Coordinatrice Esecutiva Costumi - Alessandra Ranghetti

