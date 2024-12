Previews: KISS ME LICIA - IL MUSICAL torna all'Ecoteatro di Milano

Enter Your Email to Unlock This Article



In occasione dei 40 anni dalla prima messa in onda italiana del 1985, venerdì 21 e sabato 22 marzo 2025 torna in scena in due serate evento all’EcoTeatro di Milano “Kiss Me Licia – Il Musical”, scritto e diretto dall’acclamato autore e regista Thomas Centaro sotto licenza ufficiale concessa dal Giappone.

Tratto dal manga Aishite Knight di Kaoru Tada, il musical ripercorre l’appassionante love story tra la giovane Licia, studentessa e cameriera del Mambo, e Mirko, il cantante dei Bee Hive. Quella di Licia è un’emozionante favola moderna a tempo di rock ’n ’roll, che tra mangiadischi, felpe, e il mitico telefono rosa del Mambo, riporterà gli spettatori indietro nel tempo.

Oltre a riproporre gli immortali successi tratti dalla serie animata come Lonely Boy, Fire, Baby I love you, e l’indimenticabile Free Way, la colonna sonora si espande ad una selezione di brani d’oro degli anni ottanta i cui testi, riscritti in italiano da Thomas Centaro, rispettano sillaba per sillaba la metrica e l’assonanza delle liriche originali, un lavoro di adattamento lungo e minuzioso che rispetta e restituisce le sonorità delle radio edit.

Ironia, freschezza e leggerezza sono solo alcuni degli elementi cardine dell’inconfondibile stile autorale registico di Thomas Centaro, le cui produzioni teatrali, dalla prosa al musical, nascono per offrire al pubblico un’alternativa ai titoli più classici: “Lo spettacolo ha un tasso di comicità molto alto perché il manga nasce già per sua natura come una commedia brillante. Riguardo il cast ci sono ancora tante sorprese da scoprire… a partire dal gatto Giuliano!”.

Accolto al debutto nel 2015 con ampio consenso di pubblico e critica, “Kiss Me Licia – Il Musical” è un’esperienza indimenticabile per tutta la famiglia, per chi gli anni ’80 li ha vissuti in soggettiva, per i più giovani che possono scoprire Licia e i Bee Hive per la prima volta riflettendo su ciò che siamo e che siamo stati, e più semplicemente per quei piccoli telespettatori di un tempo che oggi hanno qualche anno in più, perché “Per crescere ci si mette una vita, per tornare bambini basta una canzone”.

Prevendite Vivaticket. Maggiori informazioni sul sito del musical www.thomascentaro.com/licia/

