Previews: LES MISERABLES al TEATRO ROSSETTI E AL TEATRO ARCIMBOLDI

THE ARENA MUSICAL SPECTACULAR

Annunciato il cast stellare del tour europeo che arriverà per la prima volta in Italia a

Trieste - Il Rossetti Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia dal 7 all’11 novembre 2024

Milano - TAM Teatro Arcimboldi Milano dal 14 al 24 novembre 2024

Grandi nomi del panorama internazionale come Bonnie Langford, Gavin Lee, Jac Yarrow,

Beatrice Penny-Touré, Channah Hewitt, James D. Gish e Jeremy Secomb

affiancheranno i già annunciati Killian Donnelly e Bradley Jaden.

Siamo lieti di annunciare gli straordinari artisti che interpreteranno i ruoli principali della nuova produzione di Cameron Mackintosh LES MISÉRABLES THE ARENA MUSICAL SPECTACULAR di Boublil e Schönberg che andrà in scena a Trieste - ospite del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia - al Politeama Rossetti (dal 7 all’11 novembre 2024) e a Milano al TAM Teatro Arcimboldi (dal 14 al 24 novembre 2024). Ulteriori interpreti del cast saranno annunciati in seguito.

Lo strepitoso cast che andrà in scena nelle tappe italiane e europee comprende artisti riconosciuti a livello internazionale, alcuni dei quali già insigniti con prestigiosi premi teatrali.

A fianco ai già annunciati Killian Donnelly nel ruolo di Jean Valjean e Bradley Jaden nel ruolo di Javert, ci saranno Bonnie Langford nel ruolo di Madame Thénardier, Gavin Lee nel ruolo di Thénardier, Jac Yarrow nel ruolo di Marius, Beatrice Penny-Touré nel ruolo di Cosette, Channah Hewitt nel ruolo di Fantine, James D. Gish nel ruolo di Enjolras e Jeremy Secomb nel ruolo del Vescovo di Digne. Tutti artisti di grande spessore che saranno alla guida di un cast e di un'orchestra di oltre 65 persone.

LES MISÉRABLES è di fatto il musical più longevo al mondo ed è stato rappresentato in 53 paesi e 439 città in tutto il mondo. Il World Tour del musical inizierà nel 2025 quando lo show entrerà nel suo 40° anno di rappresentazioni nel West End di Londra e proseguirà durante tutte le celebrazioni del 40° anniversario.

LES MISÉRABLES THE ARENA MUSICAL SPECTACULAR è una versione ampliata di Les Misérables The Staged Concert, straordinario successo andato in scena per oltre 200 repliche, un vero record nel West End.

Il pubblico italiano potrà assistere a una maestosa produzione, ideata appositamente per le arene e i grandi teatri, arricchita da elementi scenici, design video integrato, costumi originali, una grande orchestra e una compagnia composta da più di 110 membri fra attori, musicisti e crew.

Lo show porta sul palco la celebre opera di Victor Hugo, un racconto avvincente fatto di sogni, amori, passione, sacrificio e redenzione. Una storia senza tempo della sopravvivenza dello spirito umano. Con una magnifica colonna sonora composta da brani iconici tra cui "I Dreamed a Dream", "On My Own", "Bring Him Home", "One Day More”, questo straordinario show è indiscutibilmente uno dei musical preferiti al mondo.

LES MISÉRABLES THE ARENA MUSICAL SPECTACULAR debutterà a Belfast a settembre 2024 ed è davvero raro che un musical sia oggetto di una cosi imponente, preziosa e accurata edizione per i grandi spazi, come accade per questa produzione di Cameron Mackintosh. Le date italiane assicureranno in più al pubblico la possibilità di apprezzarla nel contesto affascinante e appropriato di un teatro, come accadrà al Politeama Rossetti di Trieste e al TAM Teatro Arcimboldi Milano. Le date in Italia sono molto ambite e in alcune recite sono già limitati i biglietti disponibili.

BIOGRAFIE

L'apparizione più recente di Bonnie Langford nel West End è in Old Friends di Stephen Sondheim al Gielgud Theatre, oltre a essere apparsa anche nel gala dello stesso spettacolo al Sondheim Theatre. Numerosi altri crediti nel West End includono Miss Evangeline Harcourt in Anything Goes, Roz Keith in 9 to 5 The Musical e Dorothy Brock in 42nd Street. Ha interpretato il ruolo di Rumpleteaser nella produzione originale di Cats e il ruolo di Roxie Hart in Chicago, sia nel West End che a Broadway. Ha vinto un British Soap Award per il ruolo di Carmel Kazemi in EastEnders e più recentemente ha raggiunto la finale di The Masked Dancer di ITV. Bonnie è apparsa anche nella serie del 2006 di Dancing On Ice di ITV1, pattinando fino alla finale e tornando per la stagione All Stars nel 2014. Le sue partecipazioni televisive includono Doctor Who della BBC e The Catherine Tate Show.

Gavin Lee ha interpretato il ruolo di Bert in Mary Poppins, sia nel West End che a Broadway, ricevendo nomination agli Olivier, Tony e Outer Critics Circle Awards oltre ai Drama Desk e Theatre World Awards. A Broadway è apparso come Thénardier in Les Misérables e ha ricevuto nomination per i Tony, Outer Critics Circle e Drama Desk Awards per la sua interpretazione di Squiddi in The Spongebob The Musical. Tra i suoi numerosi altri crediti nel West End ci sono Old Friends di Stephen Sondheim, Lumiere in La Bella e la Bestia e Jerry Travers in Top Hat.

Jac Yarrow ha fatto il suo debutto professionale nel West End nel ruolo principale in Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat, per il quale è stato nominato per l'Olivier Award 2020 come Miglior Attore in un Musical, il WhatsOnStage Award sempre come Miglior Attore in un Musical e ha vinto lo Stage Debut Award per il Miglior Debutto nel West End. Ha ripreso il ruolo di Joseph per il tour dello spettacolo nel Regno Unito e in Irlanda e per una serie di rappresentazioni al Princess of Wales Theatre di Toronto. Recentemente è apparso in Old Friends di Stephen Sondheim.

Beatrice Penny-Touré ha interpretato il ruolo di Nabulungi in The Book of Mormon nel West End. Nel West End inoltre ha fatto il sostituto e interpretato sia il ruolo di Christine in The Phantom of the Opera che il ruolo principale in Mary Poppins, oltre a Old Friends di Stephen Sondheim.

Channah Hewitt recentemente ha interpretato il ruolo di Fantine nel tour olandese di Les Misérables. Ha fatto parte del cast olandese di The Lion King interpretando il ruolo di Nala. Ha poi interpretato il ruolo di Ikette ed è stata la cover del ruolo di Tina nella produzione di Amburgo di Tina The Tina Turner Musical e ha anche interpretato il ruolo di Tina nella produzione olandese dello spettacolo.

James D. Gish è al suo debutto europeo. I suoi crediti a Broadway comprendono Fiyero in Wicked e Fabrizio in The Light in the Piazza per New York City Center Encores. In tour negli Stati Uniti ha interpretato Gerry Goffin in Beautiful e Feuilly in Les Misérables.

Jeremy Secomb nel West End ha interpretato Javert in Les Misérables, The Phantom of the Opera e recentemente Old Friends di Stephen Sondheim. Altri crediti teatrali includono Sister Act all'Eventim Apollo e in tour, e Sweeney Todd nella riedizione di Londra e New York di Sweeney Todd, all'Harrington’s Pie and Mash Shop.

Artisti già annunciati:

Killian Donnelly ha da poco finito di interpretare Jean Valjean in “Les Misérables” al Sondheim Theatre di Londra, ed è un ruolo che ha già affrontato con successo sia nella produzione del West End che nella tournée che ha registrato il tutto esaurito nel Regno Unito e in Irlanda. Recente è anche la sua interpretazione di Bruce Bechdel in “Fun Home” a Dublino. Ma sono molti i protagonisti cui ha dato vita: ha avuto il ruolo del titolo in “The Phantom of the Opera” all'His Majesty's Theatre, ha interpretato Charlie Price in “Kinky Boots” a Broadway e, nel 2015, nel West End meritando una nomination all'Olivier Award e - per la registrazione - un Grammy Award. Come Huey - nel cast originale londinese di “Memphis” allo Shaftesbury Theatre - ha ricevuto una nomination all'Olivier Award. Sui palcoscenici londinesi di maggior prestigio ha creato il ruolo di Deco in “The Commitments” è stato Tony in “Billy Elliot” e Raoul ancora in “The Phantom of the Opera”. Si è unito per la prima volta alla compagnia del West End di “Les Misérables” nel 2008, interpretando Enjolras fino al 2011. Nel 2010 ha interpretato il ruolo di Courfeyrac nel "Concerto per il 25° anniversario di Les Misérables" al The O2 Arena e ha interpretato Combeferre nel pluripremiato film tratto dal musical.

Bradley Jaden è stato molto lodato dalla critica per la sua recente prova in “Old Friends” di Stephen Sondheim al Gielgud Theatre. Ha interpretato Raoul nella nuova produzione di Broadway Italia di “The Phantom of The Opera” a Trieste ed è stato proprio Javert in “Les Misérables” al Sondheim Theatre, ruolo che ha interpretato anche al Queen's Theatre nell’ultimo cast del musical. Sempre in “Les Miserables” è stato anche Enjolras nell'allestimento in forma di concerto al Gielgud Theatre. Nel West End è stato applaudito in molte produzioni, fra cui il Gala di “Old Friends” al Sondheim Theatre, “Wicked” al Victoria Apollo Theatre, dove recitava nel ruolo di Fiyero, “Treason: The Musical al Theatre Royal Drury Lane, Sir Lancelot in Camelot in Concert al London Palladium, il tour inglese di Ghost The Musical” nel ruolo di Thomas Percy e “Shrek The Musical”. Ha lavorato anche in televisione, in “Emmerdale” su ITV, “Sugar Rush” su Channel 4 e, più recentemente, “EastEnders” su BBC One.

LES MISÉRABLES THE ARENA MUSICAL SPECTACULAR

Trieste - Il Rossetti Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia dal 7 all’11 novembre 2024

Milano - TAM Teatro Arcimboldi Milano dal 14 al 24 novembre 2024

ACQUISTO BIGLIETTI TRIESTE

Biglietti sono in vendita su www.ilrossetti.it www.vivaticket.it www.ticketone.it presso la Biglietteria del Politeama Rossetti e gli altri punti vendita del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia.

ACQUISTO BIGLIETTI MILANO

Biglietti sono in vendita su www.teatroarcimboldi.it e www.ticketone.it

TEATRO STABILE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

V.le XX Settembre, 45 - Trieste

Mail: info@ilrossetti.it

Website: www.ilrossetti.it

Facebook: www.facebook.com/ilrossetti/

Instagram: www.instagram.com/ilrossetti

Twitter: www.twitter.com/ilRossetti

UFFICIO STAMPA Teatro Stabile Del Friuli Venezia Giulia

Ilaria Lucari - ilaria.lucari@ilrossetti.it - +39 3357825160

TAM - TEATRO ARCIMBOLDI MILANO

Viale dell’innovazione 20 – Milano

Mail: boxoffice@teatroarcimboldi.it

Website: www.teatroarcimboldi.it

Facebook: www.facebook.com/teatroarcimboldimilano

Instagram: www.instagram.com/teatroarcimboldimilano

UFFICIO STAMPA TAM Teatro Arcimboldi Milano

Cristina Atzori - cristina.atzori@showbees.it - + 39 349.8205112

Comments