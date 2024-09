PRESENTAZIONE STAGIONE TEATRALE 2024/2025 al Teatro Arcimboldi Milano

Enter Your Email to Unlock This Article



Il teatro Arcimboldi ha presentato lunedì 9 settembre la sua nuova stagione teatrale, da settembre 2024 a Dicembre 2025. A raccontare i nuovi progetti del TAM erano presenti il direttore generale Marzia Ginocchio, il direttore artistico Gianmarco Longoni e l’assessore alla cultura del comune di Milano Tommaso Sacchi, con alcuni dei protagonisti teatrali dei prossimi 15 mesi.

La nuova stagione teatrale comprenderà 80 diversi spettacoli, con il ritorno di produzioni di successo targate TAM, come Peter Pan a Natale 2025, e molte nuove e attese produzioni originali come la versione italiana del musical Anastasia (dicembre 2024) e Sapore di Mare (Marzo 2025), e l’arrivo di grandi classici internazionali come Les Miserables (novembre 2024) e Mamma Mia (aprile 2025). La scelta del programma teatrale vuole dare la possibilità al pubblico di conoscere dal vivo classici mai visti in Italia, ravvivare la nostra cultura del teatro musicale e ricongiungerla alle origini tutte italiane della commedia musicale.

Oltre al musical, non possono mancare gli spettacoli di commedia, incluso anche il rinnovo della collaborazione con Zelig, e la danza classica, come il Gala annuale di Roberto Bolle e i classici messi in scena dall’Accademia Ucraina di Balletto (AUB), una delle due scuole supportate dal TAM.

L’altra scuola con sede presso il teatro, la Scuola del Teatro Musicale (STM), collaborerà, invece, alla creazione di una nuova sala teatrale ad alta tecnologia da 100 posti, che aprirà al quarto piano del teatro, pronta ad accogliere nuove produzioni e workshop.

Un’attenzione particolare è stata dedicata all’impegno che il TAM ha rivolto alla sostenibilità. Negli ultimi anni, infatti, come illustrato dal sustainability manager Daniele Barbone, il teatro ha investito nell’installazione di un impianto fotovoltaico, un nuovo sistema di illuminazione e una climatizzazione più efficiente, con l’obiettivo di dimezzare le emissioni entro il 2026 e azzerarle nel 2035.

Come ultima novità, il teatro ha lanciato lunedì la sua nuova app di realtà aumentata, grazie alla quale potranno essere visualizzati contenuti esclusivi degli spettacoli e acquistare i biglietti.

