AIDA is Now Playing at the Paris Opera

Comment choisir entre l’amour pour un général ennemi et l’amour pour sa patrie ? Tel est le dilemme d’Aida, princesse éthiopienne réduite en esclavage en Égypte, confrontée de surcroît à la rivalité d’Amneris, la fille du pharaon, qui aime le même homme qu’elle, Radamès.

Pourtant, ce sera la fière Amneris qui demandera aux prêtres la grâce de Radamès après qu’il aura trahi involontairement un secret militaire.

Dans son ouvrage créé en 1871 à l’Opéra du Caire, Giuseppe Verdi alterne scènes épiques comme la fameuse marche triomphale et airs plus intimes tels que « Celeste Aida ». Si le contexte de création de l’œuvre doit beaucoup à l’égyptomania en vogue au XIXe siècle, les thèmes d’Aida se révèlent intemporels autant qu’universels.

En témoigne la mise en scène de la plasticienne iranienne Shirin Neshat qui, pour ses débuts à l’Opéra national de Paris, insiste sur la cruauté du fanatisme religieux, prompt à opprimer les femmes.