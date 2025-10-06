JULIEN FINDES IKKE Comes to the Aarhus Teater

Get Access To Every Broadway Story



Årets juleforestilling er en helt ny og fantastisk fortælling om to børns jagt på den fortryllende jul, som alle de arbejdsomme voksne næsten helt har glemt.

For at sikre velfærden, når ældrebyrden vokser, har Bestemmeminister Helga Antonsen afskaffet alle helligdage – også julen. Folk skal arbejde, arbejde, arbejde og ikke holde fri, og børnene har ubegrænset skærmtid, så de ikke keder sig, når forældrene arbejder. Ingen husker længere rigtig, hvad julen var eller gik ud på. Men da børnene Hannah og Laust en dag finder en hengemt kasse med julepynt hos demente Karl-Heinz, dukker nogle forskruede juleminder op i Karl-Heinz' slørede hjerne. Og så går børnenes jagt på den bortcensurerede jul ind. Imens gør bestemmeministeren og hendes håndlangere ALT for at holde julen i glemslens tåger.

Aarhus Teater fejrer 125-års jubilæum ved at give børnene en særlig julegave i funklende indpakning. Ved hjælp af en ekstra stor donation fra Salling Fondene har vi skabt en helt ny og storslået julefortælling for hele familien til Store Scene – fuld af musik, humor, artisteri og juleløjer.

Heinrich Christensen, der markant og legende behersker scenekunstens store formater, har skrevet historien og iscenesætter. Han har tidligere stået bag opsætninger som Kong Arthur og Ragnarok i Ulvedalene og ved Moesgaard. Han har lavet Cirkus Jul med Muskelsvindfonden og Aarhus Teater i et cirkustelt. På Aarhus Teater stod han bag Bowie-musicalen Lazarus, og har senest skabt musicalen Billy Elliot og Jeppe på bjerget på Det Kongelige Teater.

I kan glæde jer til en humoristisk, visuelt forrygende og lidt anderledes jul på Aarhus Teater. Musikken er komponeret af Jonas Munck Hansen, mens en af landets førende popsnedkere, Andreas Ferguen Odbjerg, har skrevet titelnummeret. På scenen kan du bl.a. møde Aarhus Teaters to unge skuespiltalenter Clara Sophia Phillipson og Malte Conradsen i rollerne som Hannah og Laust. Mette Døssing giver den som absurd effektiv statsleder, mens Anders Baggesens glemsomme Karl-Heinz roder op i hele butikken. Sammen med den fysiske og rytmiske artist Villads Bugge Bang og et stærkt hold af øvrige medvirkende fejrer vi jul på Aarhus Teaters Store Scene.