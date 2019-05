BWW Feature: FREDERICIA TEATER LANCERER MUSICALKONCERTER at Fredericia Teater

Fredericia Teater lancerer tematiserede musical- intimkoncerter

Oplev til den første koncert det faste skuespiller- ensemble synge Andrew Lloyd Webbers store og klassiske musicalsange.

Til efteråret introducerer Fredericia Teater en helt ny koncertrække i LIP-salen under navnet "DE FASTE SYNGER:". Hver koncert vil præsentere én enkelt komponist inden for musicalens verden for vores publikummer.

"På Fredericia Teater går vi blandt andet efter at vise det danske publikum, hvor utrolig alsidig en scenekunstform musicals faktisk er. Men fordi vi kun spiller nye musicals, er der naturligvis mange komponister og sange, som vi endnu ikke har præsenteret publikum for. Med "DE FASTE SYNGER:" vil vi præsentere både kendte såvel som helt ukendte komponisters musik til vores publikum. Det giver os også mulighed for at vise, hvordan musicalen har udviklet sig gennem tiden, og hvor forskelligartet genren faktisk er", udtaler teaterchef Søren Møller.

De første tre koncerter er allerede planlagt. Den første - "DE FASTE SYNGER: Andrew Lloyd Webber" løber af stablen fredag den 6. september 2019 kl. 19.30, hvor Maria Skuladottir, Bjørg Gamst, Teit Samsø og Mads Æbeløe vil synge en række af

hans udødelige og elskede musicalhits. "Vi glæder os til at synge nogle af de sange, som, vi ved, er absolutte favoritter hos mange danske musicalfans men også til at udfordre publikum lidt og vise dem sider af Andrew Lloyd Webber, som de måske ikke kendte til", udtaler skuespiller Bjørg Gamst.

Fredag den 28. februar 2020 kl. 19.30 vil man kunne opleve "DE FASTE SYNGER: RODGERS & HAM- MERSTEIN" sangkatalog i LIP-salen, og endelig vil man fredag den 29. maj 2020 kl. 19.30 kunne opleve "DE FASTE SYNGER: Elton John"

Billetter koster fra 155-225 DKK. inkl. billetgebyr og kan købes på www.fredericiateater.dk fra 09. maj 2019





