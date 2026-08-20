NBC Sets SATAMTIME Lineup Featuring Wild Kingdom and EARTH ODYSSEY
The lineup includes new and repeat episodes airing weekly on Saturday mornings across multiple nature and lifestyle series.
NBC has released its SATAMTIME schedule for the period of Thursday, August 20, 2026, through Wednesday, September 9, 2026, featuring new and repeat episodes of nature and lifestyle programming airing Saturday mornings.
Tour Dates
'Mutual of Omaha's Wild Kingdom Protecting Wild' – 'Captures for Conservation (WLK325)' – Original – 08/22/2026 (10:00AM - 10:30AM) (Saturday)
'Earth Odyssey with Dylan Dreyer' – 'Exploring The Middle East (EDD826)' – Original – 08/22/2026 (10:30AM - 11:00AM) (Saturday)
'Wild Child' – 'At Home in the City (WLC626)' – Original – 08/22/2026 (11:00AM - 11:30AM) (Saturday)
'Forever Young with Dr. Pablo Prichard' – 'VO? Max: The Oxygen Engine of Youth (FYP115)' – Repeat – 08/22/2026 (11:30AM - 12:00PM) (Saturday)
'Mutual of Omaha's Wild Kingdom Protecting Wild' – 'Feeding Time (WLK326)' – Original – 08/29/2026 (10:00AM - 10:30AM) (Saturday)
'Earth Odyssey with Dylan Dreyer' – 'Wild Mountain Adventurers (EDD818)' – Repeat – 08/29/2026 (10:30AM - 11:00AM) (Saturday)
'Wild Child' – 'Water Wonders (WLC620)' – Original – 08/29/2026 (11:00AM - 11:30AM) (Saturday)
'Forever Young with Dr. Pablo Prichard' – 'The Longevity Code (FYP121)' – Repeat – 08/29/2026 (11:30AM - 12:00PM) (Saturday)
'Mutual of Omaha's Wild Kingdom Protecting Wild' – 'Back Where They Belong (WLK323)' – Repeat – 09/05/2026 (10:00AM - 10:30AM) (Saturday)
'Earth Odyssey with Dylan Dreyer' – 'Amazing Animal Homes (EDD819)' – Repeat – 09/05/2026 (10:30AM - 11:00AM) (Saturday)
'The Great American Journey' – 'Building a Nation (GAJ101)' – Original – 09/05/2026 (11:00AM - 11:30AM) (Saturday)
'Forever Young with Dr. Pablo Prichard' – 'Reconnected (FYP123)' – Original – 09/05/2026 (11:30AM - 12:00PM) (Saturday)
More information about NBC and its programming is available at www.nbcumv.com.