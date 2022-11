Libero Canto to Present BRAHMS IN ¾ TIME at Salmagundi Club This Month

"Brahms in ¾ Time," will be performed on Sunday, November 13th at Salmagundi Club, 47 Fifth Avenue, NYC. The concert run from 3-4pm.

Singers Alexandra Selawsky, Lily Arbisser, Sandra Goodman, Kayla Faccilongo, Daniel Kamalic, Alonso Jordan Lopez, Peter Ludwig, and Matt Mueller, with pianists Jason Wirth and Georgi Lekov, present this program of music by Johannes Brahms. The repertoire includes a group of the Deutsche Volkslieder, the a cappella "Vergangen ist mir Glück und Heil," from Opus 62, two of the Hungarian Dances for four hands, and the beloved Liebeslieder Walzer, Opus 52.

"Brahms in ¾ Time" is a Libero Canto project. Libero Canto is an approach to vocal pedagogy that helps singers to let go of excess tension and effort for the sake of freer, more genuine musical expression. For more information, click here.

BRAHMS IN ¾ TIME

Der Gang zum Liebchen, Opus 31

Es rauschet das Wasser, Opus 28

Deutsche Volkslieder, WoO 33

Die Sonne scheint nicht mehr

All' mein' Gedanken

Guten Abend, mein tausiger Schatz

Es wohnet ein Fiedler

In Stiller Nacht

Vergangen ist mir Glück und Heil, from Sieben Lieder, Opus 62

Hungarian Dances, WoO 1

Book 1, No. 4 in F minor - Poco sostenuto - Vivace

Book 2, No. 8 in A minor - Presto

Liebeslieder-Walzer, Opus 52

Rede, Mädchen, allzu liebes

Am Gesteine rauscht die Flut

O die Frauen

Wie des Abends schöne Röte

Die grüne Hopfenranke

Ein kleiner, hübscher Vogel

Wohl schön bewandt war es

Wenn so lind dein Auge mir

Am Donaustrande

An jeder Hand die Finger (Neue Liebeslieder, Opus 65)

O wie sanft die Quelle

Nein, es ist nicht auszukommen

Ihr schwarzen Augen (Neue Liebeslieder)

Schlosser auf, und mache Schlösser

Vögelein durchrauscht die Luft

Sieh, wie ist die Welle klar

Nachtigall, sie singt so schön

Ein dunkeler Schacht ist Liebe

Nicht wandle, mein Licht

Es bebet das Gesträuche

Zum Schluss (Neue Liebeslieder)