Viennese Waltzes and Romantic Intrigue Take Center Stage in Johann Strauss II’s DIE FLEDERMAUS (O Morcego)

NEW! Brazil Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Brazil & beyond. No password required. Sign Up

São Paulo - Brazil — Johann Strauss (ii)’s (1825-1899) Die Fledermaus, one of the most celebrated comic operettas in the history of music, arrives at São Paulo’s Theatro São Pedro on October 8, bringing the glamour, humor, and musical exuberance of 19th-century Vienna to the stage. Presented by the theater, managed by Santa Marcelina Cultura, the production features the Academia de Ópera and the Theatro São Pedro Youth Orchestra, with musical direction by Priscila Bomfim and stage direction by Ronaldo Zero. Performances run October 8–10 at 8 p.m. and October 11 at 5 p.m. Tickets range from R$31 to R$102 and are available through the theater’s official website.

Composed in 1874 by the Austrian composer known as the “Waltz King,” Die Fledermaus (known in Brazil as O Morcego) is based on the French vaudeville comedy Le Réveillon, by Henri Meilhac (1830-1897) and Ludovic Halévy (1834-1908), with a libretto by Carl Haffner (1804-1876) and Richard Genée (1823-1895). Set against the backdrop of a lavish Viennese ball, the story follows an elaborate practical joke involving a wealthy couple, Gabriel and Rosalinde, and their maid, Adele. Invited separately to a party hosted by a decadent Russian prince, all three arrive in disguise, unaware of one another’s presence. Mistaken identities, flirtations, and unexpected revelations soon turn the evening into a whirlwind of comic situations.

Beneath its sparkling comedy and champagne-fueled festivities, Die Fledermaus offers a witty satire of bourgeois society, exposing the pretensions of social status and the hypocrisy behind respectable appearances. Strauss draws on the waltz, the musical form that made him internationally famous, weaving its seductive rhythms throughout the score to convey romance, deception, and celebration. The operetta’s celebrated overture, a lively medley of its most memorable melodies, has become a favorite of conductors and orchestras worldwide, even finding its way into the world of animation through the 1950 Tom and Jerry cartoon The Hollywood Bowl.

More than 150 years after its premiere, Die Fledermaus remains a beloved masterpiece of musical theater, combining sophisticated melodies, theatrical humor, and social commentary. The Theatro São Pedro production offers audiences an opportunity to rediscover Strauss II’s exuberant work, where elegant waltzes, romantic intrigue, and mistaken identities come together in a celebration of the Viennese spirit.

Johann Strauss (ii)’s Die Fledermaus brings the glamour, humor, and musical exuberance of 19th-century Vienna

to Theatro São Pedro, October 8–11.

photo by Íris Zanetti.

A célebre opereta cômica de Johann Strauss (ii) chega ao Theatro São Pedro de 8 a 11 de outubro, com a participação da Academia de Ópera e da Orquestra Jovem do teatro, sob direção musical de Priscila Bomfim e direção cênica de Ronaldo Zero.

Combinando irresistíveis valsas vienenses, sátira social, identidades trocadas e intrigas amorosas, a consagrada obra promete uma noite de música, humor e confusões regadas a champanhe.

O Morcego (Die Fledermaus), uma das operetas cômicas mais famosas da história da música, chega ao Theatro São Pedro, em São Paulo, no dia 8 de outubro, trazendo para o palco o glamour, o humor e a exuberância musical da Viena do século XIX. Apresentada pelo teatro, gerido pela Santa Marcelina Cultura, a montagem contará com a Academia de Ópera e a Orquestra Jovem do Theatro São Pedro, sob direção musical da maestrina Priscila Bomfim e direção cênica de Ronaldo Zero. As apresentações acontecem nos dias 8, 9 e 10 de outubro, às 20h, e no dia 11, às 17h. Os ingressos custam de R$ 31 (meia-entrada) a R$ 102 (inteira) e estão disponíveis no site oficial do Theatro São Pedro.

Composta em 1874 pelo austríaco Johann Strauss (ii) (1825-1899), conhecido como o "Rei da Valsa", O Morcego é uma das obras fundamentais do repertório de operetas. Suas melodias envolventes, seus enredos amorosos e sua abordagem bem-humorada das convenções sociais garantiram sua popularidade duradoura entre plateias de todo o mundo. A obra é baseada na comédia francesa de vaudeville Le Réveillon, escrita em 1872 por Henri Meilhac (1830-1897) e Ludovic Halévy (1834-1908). Os libretistas Carl Haffner (1804-1876) e Richard Genée (1823-1895) adaptaram a história para o ambiente de um luxuoso baile vienense, transformando-a em um retrato espirituoso da sociedade burguesa, na qual as aparências enganam e a posição social pode ser apenas uma questão de disfarce.

​​​​Romantic intrigue, mistaken identities, and social satire unfold against the backdrop of a lavish Viennese ball

in Strauss II’s comic operetta.

photo by Íris Zanetti.

A trama gira em torno de uma elaborada brincadeira pregada por um homem a um casal abastado. Gabriel, o marido, sua esposa Rosalinde e a camareira Adele são convidados separadamente para uma festa extravagante oferecida por um príncipe russo decadente. Sem saber que os outros também estarão presentes, todos comparecem ao evento disfarçados, dando início a uma sucessão de equívocos cômicos, flertes e revelações inesperadas. Durante a festa, Gabriel flerta abertamente com a própria esposa, que está disfarçada de condessa húngara, sem reconhecer sua identidade. Enquanto isso, Adele, a camareira do casal, também assume uma nova personalidade, mas acaba sendo publicamente constrangida quando Gabriel revela quem ela realmente é. À medida que o champanhe é servido e a noite avança, as identidades trocadas e as complicações amorosas expõem os absurdos da hierarquia social e a hipocrisia da sociedade respeitável.

Johann Strauss (ii)’s (1825-1899).

photo by Divulgação. ​​​​

Por trás da comédia descontraída e da atmosfera de opulência, O Morcego apresenta uma visão satírica dos privilégios e das pretensões da burguesia vienense. A opereta conduz o público a um universo de recepções elegantes, figurinos luxuosos, celebrações regadas a champanhe e danças aparentemente intermináveis, ao mesmo tempo que ironiza as convenções sociais que orientam a vida de seus personagens. A música é um elemento fundamental para a permanência da obra no repertório internacional. Strauss recorre à valsa, gênero que lhe trouxe fama mundial, incorporando-a ao longo da partitura como expressão de sedução, engano e celebração. Suas melodias capturam tanto a elegância da alta sociedade vienense quanto a vitalidade do entretenimento popular, demonstrando sua extraordinária capacidade de transformar formas musicais conhecidas em experiências teatrais sofisticadas.

A célebre abertura da opereta é outro destaque. Um animado pot-pourri de danças que reúne algumas das melodias mais memoráveis da obra, tornou-se uma das peças favoritas de maestros e orquestras. A opereta foi adaptada por Fanny Todd Mitchell para uma nova versão em inglês, intitulada A Wonderful Night. O espetáculo estreou no Majestic Theatre, na Broadway, em 31 de outubro de 1929, tornando-se o primeiro musical a estrear na Broadway após a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, em 1929. Sua popularidade ultrapassou os limites das salas de concerto, chegando também ao universo da animação, com uma participação marcante no desenho Tom e Jerry, de 1950, The Hollywood Bowl, que apresenta músicas de Strauss.

Mais de 150 anos após sua estreia, O Morcego continua a encantar o público com sua combinação de sofisticação musical, comédia teatral e irreverente comentário social. A montagem do Theatro São Pedro oferece a oportunidade de redescobrir a exuberante obra-prima de Strauss II, na qual os irresistíveis ritmos da valsa embalam um mundo em que todos têm algo a esconder — e uma única noite de festa é capaz de virar a sociedade respeitável de cabeça para baixo.

Transmissão online

As récitas dos dias 09 e 10 de outubro serão gravadas e depois transmitidas gratuitamente no canal de Youtube do Theatro São Pedro

The timeless operetta takes audiences on a champagne-filled journey of music, comedy, and unexpected encounters.

photo by Íris Zanetti.

SERVIÇO

TEMPORADA ACADEMIA DE ÓPERA E ORQUESTRA JOVEM DO THEATRO SÃO PEDRO

O Morcego (Die Fledermaus)

Academia de Ópera do Theatro São Pedro

Orquestra Jovem do Theatro São Pedro

Priscila Bomfim, direção musical

Ronaldo Zero, direção cênica

Jonas Soares, cenografia

Nicolas Caratori, iluminação

Juliana Bertolini, figurino

Elis de Souza, visagismo

Bruno Costa, regente coral

Paulo Galvão, assistência de direção musical

Carolina Franco, direção de movimento e direção de palco

Camila Ceuta / Yara Lucia Terra, Rosalinde

Isaque Oliveira*, Eisenstein

Fernanda França / Thainá Biasi, Adele

Ernesto Borghi*, Alfred

Robert Willian*, Falke

Anita Andreotti, Orlofsky

Daniel Luiz, Frank

Paula Uzeda, Ida

Eder Rodrigues*, Blind

Mauricio Guilherme**, Frosch

Duda Espírito Santo, Felicita

Elouise Miranda, Faustini

Fernanda França / Thainá Biasi, Minnie

Marília Carvalho, Melanie

Ana Luísa Melo, Natalie

Camila Ceuta / Yara Lucia Terra, Silvia

Camila Lohmann, Hermini

Sergio Cardonha Junior, Ali-Bey

*Solistas convidados

**Ator convidado

Johann Strauss (ii) (1825-1899)

O Morcego - 150’

Ensaio Geral Aberto e Gratuito: 06 de outubro, 19h, Theatro São Pedro

Récitas: 08, 09, 10 e 11 de outubro

Quinta, sexta e sábado às 20h; domingo às 17h, Theatro São Pedro

Classificação etária: 12 anos

Ingressos: Plateia: R$ 102 (inteira) / R$ 51 (meia-entrada)

1º Balcão: R$ 72 (inteira) / R$ 36 (meia-entrada)

2º Balcão: R$ 62 (inteira) / R$ 31 (meia-entrada), disponíveis aqui

Nominations Are Open for the 2026 BroadwayWorld Regional Awards! Nominate your favorite local productions and performers before the deadline on October 31, 2026. Nominations close in 29 Days 05 Hrs 29 Min 41 Sec Albuquerque Anchorage Appleton, WI Arkansas Atlanta Austin Australia - Adelaide Australia - Brisbane Australia - Melbourne Australia - Perth Australia - Sydney Austria Baltimore Berkshires Birmingham Boise Boston Buffalo Cabaret Calgary Central New York Central Pennsylvania Central Virginia Charlotte Chicago Cincinnati Cleveland Columbus Connecticut Dallas Dayton Delaware Denver Des Moines Fargo Fort Wayne Ft. Myers/Naples Germany Hawaii Houston Indianapolis Ireland Italy Jacksonville Kansas City Kentucky Las Vegas Long Island Los Angeles Madison Maine Memphis Miami Metro Michigan Milwaukee, WI Minneapolis / St. Paul Montana Montreal Nashville Netherlands New Hampshire New Jersey New Orleans Norway Off-Broadway Oklahoma Omaha Orlando Ottawa Palm Springs Philadelphia Philippines Phoenix Pittsburgh Portland Raleigh Rhode Island Rockland / Westchester Sacramento Salt Lake City San Antonio San Diego San Francisco / Bay Area Santa Barbara Sarasota Seattle South Africa South Bend South Carolina South Dakota St. Louis Sweden Tallahassee Tampa Toronto UK / West End Vancouver Vermont Washington, DC West Virginia Wichita Go

Need more Brazil Theatre News in your life?

Sign up for all the news on the Fall season, discounts & more... Also text me