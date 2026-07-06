Donizetti’s Comic Masterpiece DON PASQUALE Brings Wit, Romance, and Bel Canto Brilliance to Theatro São Pedro

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SÃO PAULO - BRAZIL — Theatro São Pedro continues its 2026 lyric season with Don Pasquale, Gaetano Donizetti’s (1797-1848) final comic opera and one of the masterpieces of the Italian Bel Canto repertoire. Opening on July 10, the production will also be performed on July 12, 15, 17, and 18. Ira Levin serves as music director, conducting the theater’s orchestra, while Lívia Sabag directs the new staging.

Premiered in Paris in 1843, Don Pasquale is a sparkling comedy inspired by the traditions of the commedia dell’arte. Set in Rome, the story follows an elderly bachelor whose plans to marry a young woman are foiled by the clever schemes of two young lovers and their resourceful ally. Combining witty dialogue, memorable melodies, and heartfelt emotion, the opera remains one of Donizetti’s most beloved stage works.

According to Ira Levin, Don Pasquale, alongside L’elisir d’amore, represents the pinnacle of 19th-century Italian comic opera. While celebrated for its lyrical beauty and vocal brilliance, the score is also notable for its sophisticated orchestration and dramatic refinement, reflecting Donizetti’s mature compositional style. The opera demands both technical virtuosity and strong comic acting from its performers.

Following its triumphant Paris premiere, Don Pasquale quickly became an international success, reaching major European opera houses before traveling to the United States and Brazil. Today it remains a cornerstone of the operatic repertoire. In addition to the five live performances, audiences around the world will be able to watch the July 15 performance free of charge via a live stream on the official YouTube channel of Theatro São Pedro.



A scene from Don Pasquale, where romance, deception, and comedy collide in one of opera’s greatest comic masterpieces.

photo by Lucca Mezzacappa.

Dando continuidade à sua temporada lírica de 2026, o Theatro São Pedro apresenta Don Pasquale, uma das obras-primas da ópera cômica italiana, a última composta por Gaetano Donizetti.

A nova montagem estreia no dia 10 de julho, com récitas também nos dias 12, 15, 17 e 18.

A direção musical é de Ira Levin, à frente da Orquestra do Theatro São Pedro, enquanto Lívia Sabag assina a concepção e a direção cênica.

Composta em Paris, no início da década de 1840, Don Pasquale foi a última ópera cômica de Donizetti (1797-1848) e uma de suas derradeiras criações. Diferentemente de La Fille du Régiment, que incorporava as convenções da opéra-comique francesa, Don Pasquale retorna às tradições da opera buffa italiana, inspirando-se nos personagens típicos da commedia dell'arte. Ambientada em Roma, a trama gira em torno de um enredo clássico da comédia: um rico solteirão tenta se casar com uma jovem, mas acaba sendo ludibriado por um casal apaixonado e por um estrategista astuto que conspira para unir os amantes.

O fascínio duradouro da obra reside não apenas em seu humor refinado, mas também em sua profundidade emocional. Embora o amor jovem triunfe sobre a vaidade e a hipocrisia, Donizetti evita transformar o protagonista em uma simples caricatura. Os embates espirituosos entre Don Pasquale e aqueles que tramam contra ele são equilibrados por momentos de delicadeza que revelam sua humanidade, convidando o público a sentir empatia pelo velho solteirão e conferindo à comédia uma riqueza dramática incomum.

The new production of Don Pasquale celebrates the enduring charm of Italian opera buffa with a contemporary staging.

photo by Lucca Mezzacappa.

Segundo o maestro Ira Levin, Don Pasquale, ao lado de O Elixir do Amor, representa o auge da ópera cômica italiana do século XIX. Para ele, a partitura supera a célebre obra anterior em sofisticação musical, preservando o mesmo lirismo inspirador. “É uma obra tecnicamente mais avançada, especialmente pela orquestração, o que a torna particularmente desafiadora para os intérpretes”, afirma.

A ópera também reflete a maturidade artística de Donizetti. Embora o libreto tenha sido escrito por Giovanni Ruffini (1807-1881), o compositor realizou tantas alterações que o escritor preferiu retirar seu nome da versão definitiva. Musicalmente, Donizetti rompeu com uma convenção da ópera cômica da época ao substituir o tradicional acompanhamento dos recitativos pelo cravo por uma orquestra completa, criando transições mais fluidas entre os diálogos, as árias e os conjuntos vocais.

Como em outras grandes obras do compositor, beleza melódica e virtuosismo vocal caminham lado a lado. A partitura exige agilidade, coloraturas expressivas e impecável senso cômico dos cantores, ao mesmo tempo em que oferece ao público uma sucessão de conjuntos, duetos e árias memoráveis. Donizetti escreveu a ópera em um curto espaço de tempo e escolheu cuidadosamente intérpretes renomados, conhecendo profundamente suas qualidades vocais e dramáticas para dar vida à exigente escrita musical.

Estreada no Théâtre Italien, em Paris, em 3 de janeiro de 1843, Don Pasquale foi um sucesso imediato de crítica, público e bilheteria. Antes do fim daquele mesmo ano, já era apresentada nos principais teatros de ópera da Europa. Em 1845, atravessou o Atlântico para chegar aos Estados Unidos e, em 1853, fez sua estreia brasileira no Teatro Provisório, no Rio de Janeiro, consolidando-se como uma das óperas cômicas mais populares e duradouras do repertório internacional.

Quem não puder assistir às apresentações presencialmente também terá a oportunidade de acompanhar a montagem à distância. A récita do dia 15 de julho será transmitida ao vivo e gratuitamente pelo canal oficial do YouTube do Theatro São Pedro, ampliando o alcance de uma das mais brilhantes e irresistíveis comédias musicais de Donizetti.

A moment from Don Pasquale, a timeless comedy where youthful love triumphs over vanity and convention.

photo by Lucca Mezzacappa.

DON PASQUALE

Orquestra do Theatro São Pedro

Ira Levin, direção musical

Livia Sabag, concepção e direção cênica

Daniela Gogoni, cenografia

Valéria Lovato, iluminação e cenógrafa associada

Fabio Namatame, figurino

Tiça Camargo, visagismo

Bruno Costa, regente coral

Fabio Bezuti, preparador vocal

Mateus Araújo, assistência de direção musical e preparador vocal

Menelick de Carvalho, direção de movimento e assistência de direção cênica

Ronaldo Zero, direção de palco

Rodrigo Esteves, Don Pasquale

Raquel Paulin, Norina

Guilherme Moreira, Ernesto

Santiago Villalba, Dr. Malatesta

Gustavo Lassen, Notário

Chica Portugal, Francesca

Gaetano Donizetti (1797-1848)

Don Pasquale - 150’

Ensaio geral aberto e gratuito: 08 de julho, 19h, Theatro São Pedro

Récitas: 10, 12, 15, 17 e 18 de julho

Quarta, sexta-feira e sábado às 20h; domingo às 17h, Theatro São Pedro

Ingressos: aqui

Plateia central - R$ 62 (meia-entrada) e R$ 124 (inteira)

1º Balcão superior - R$ 51 (meia-entrada) e R$ 102 (inteira)

2º Balcão superior - R$ 41 (meia-entrada) e R$ 82 (inteira)

Classificação etária: 12 anos

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