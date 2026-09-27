ESTÚPIDOS CUPIDOS (Stupid Cupids) Brings 2000s Brazilian Pop and LGBTQIA+ Romance in a New Musical

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São Paulo - Brazil — São Paulo is about to welcome Estúpidos Cupidos, a new musical combining fantasy, romantic comedy and the biggest sounds of Brazilian pop from the 2000s. Opening October 2 at Teatro Comune, the production features a book by Bruno Fadelli and Julio Velloso, with direction and choreography by Velloso and musical direction by Nicole Tacques. The LGBTQIA+ love story moves between two contrasting worlds: Heaven, where cupids work for the Constellation of Love, and Earth, where humans experience romance in all its unpredictable forms.

In Heaven, Angel, a young cupid intern eager to earn a permanent position, works alongside Éden, considered the organization's top cupid and a perennial contender for its coveted “Star of the Year” title. Their routine changes when they are assigned to make Paulo, a divorce lawyer who has lost all faith in love, believe in romance again. Guided by Cassian, the two descend to Earth, where they encounter Marcelo, a self-proclaimed “love coach”; Luana, a recently divorced woman dreaming of her own romantic comedy; and Sandra, a witty and outspoken feminist.

As the celestial and human worlds collide, Estúpidos Cupidos playfully turns the conventions of romantic comedy upside down. The musical explores the difference between observing and orchestrating love and actually experiencing it, asking what happens when someone who believes they understand romance must finally take an emotional risk themselves. Along the way, the production celebrates the contradictions, imperfections and unexpected turns that make real relationships so different from the idealized love stories we see on screen.

The show's soundtrack adds a strong dose of Brazilian nostalgia, featuring songs associated with Rouge, Sandy & Junior, Wanessa, Kelly Key and Marjorie Estiano, among other artists who defined the country's pop landscape in the 2000s. By bringing together fantasy, comedy, LGBTQIA+ representation and the emotional soundtrack of a generation, Estúpidos Cupidos offers a distinctly Brazilian take on the romantic-musical tradition — proving that even professional cupids may have something new to learn about love.

Love takes an unexpected turn when the celestial world of the cupids

meets the complicated reality of human relationships in Estúpidos Cupidos.

photo by Divulgação.

Novo musical combina comédia romântica, fantasia e canções de Rouge, Sandy & Junior, Wanessa, Kelly Key e Marjorie Estiano em uma história sobre amor, encontros e a coragem de se entregar a uma paixão.

São Paulo está prestes a receber um novo musical em que cupidos celestiais, românticos incuráveis e os grandes sucessos do pop brasileiro dos anos 2000 se encontram. Estúpidos Cupidos estreia em 2 de outubro, no Teatro Comune, reunindo fantasia, comédia romântica e uma história de amor LGBTQIA+ em uma divertida reflexão sobre a natureza imprevisível dos relacionamentos. Com texto de Bruno Fadelli e Julio Velloso, Estúpidos Cupidos tem direção geral e coreografias de Velloso e direção musical de Nicole Tacques. A história transita entre dois universos muito diferentes: o Céu, onde vivem os cupidos que dedicam suas existências a criar encontros amorosos, e a Terra, onde os seres humanos experimentam o amor em todas as suas formas complicadas e, muitas vezes, inesperadas.

No Céu, funciona a Constelação do Amor, que opera quase como uma grande empresa dedicada a formar casais. Entre seus funcionários está Angel, uma jovem cupida estagiária que sonha em ser efetivada. Há também Éden, considerado o melhor cupido da organização e habituado a disputar o cobiçado título de “Estrela do Ano”. A rotina cuidadosamente organizada do mundo celestial muda quando os dois recebem uma missão particularmente desafiadora: fazer Paulo, um advogado especializado em divórcios que deixou completamente de acreditar no amor, voltar a acreditar que o romance ainda existe. Orientados por Cassian, Angel e Éden descem à Terra, onde encontram um grupo de personagens muito diferentes entre si. Marcelo se apresenta como um “coach do amor”; Luana, recém-divorciada, sonha em viver o tipo de comédia romântica que sempre imaginou para si; e Sandra, uma feminista de humor afiado, acrescenta uma perspectiva completamente diferente à história. À medida que os cupidos se envolvem na vida dos humanos, as fronteiras entre a missão que receberam e seus próprios sentimentos começam a desaparecer.

The worlds of Heaven and Earth collide in Estúpidos Cupidos,

featuring an LGBTQIA+ love story and a soundtrack inspired by Brazilian pop hits of the 2000s.

photo by Divulgação.

A premissa central de Estúpidos Cupidos permite ao musical brincar carinhosamente com as convenções das tradicionais comédias românticas. Seus personagens podem acreditar que entendem como o amor funciona, mas observar o romance à distância é muito diferente de vivê-lo na própria pele. O espetáculo explora justamente a distância entre as histórias de amor idealizadas a que estamos acostumados no cinema e a realidade imperfeita, contraditória e, muitas vezes, surpreendente dos relacionamentos. Ao mesmo tempo, o musical propõe uma pergunta: o que acontece quando alguém que passou toda a sua existência observando e provocando o amor finalmente precisa se colocar em risco por ele? Para os cupidos, o amor começa como trabalho, missão e até competição. A jornada até a Terra, porém, transforma tudo em algo muito mais pessoal.

Outro elemento importante da produção é sua trilha sonora, construída a partir de sucessos do pop brasileiro dos anos 2000. Canções associadas a artistas como Rouge, Sandy & Junior, Wanessa, Kelly Key e Marjorie Estiano, entre outros, evocam um período que permanece profundamente ligado às memórias afetivas de toda uma geração de brasileiros. Para quem cresceu ouvindo essas músicas, a trilha oferece uma conexão emocional imediata; para os personagens, ela se torna parte de uma história sobre a descoberta de que não existe uma fórmula perfeita para o romance. Afinal, até mesmo o mais experiente dos cupidos pode descobrir que saber tudo sobre o amor não significa necessariamente saber o que fazer quando ele acontece com você.

Ao reunir fantasia, comédia, representatividade LGBTQIA+ e a trilha sonora afetiva de toda uma geração, Estúpidos Cupidos oferece uma abordagem genuinamente brasileira da tradição dos musicais românticos — mostrando que até mesmo os cupidos profissionais ainda podem ter algo novo a aprender sobre o amor.

Estúpidos Cupidos explores the difference between making people fall in love

and discovering what it means to fall in love yourself.

photo by Divulgação.

SERVIÇO

ESTÚPIDOS CUPIDOS — O MUSICAL

Estreia: 02 de outubro de 2026

Temporada: sextas-feiras de outubro, às 20h

Local: Teatro Commune

Endereço: Rua da Consolação, 1218 – Consolação – São Paulo/SP

Ingressos: R$ 60 a R$ 120

Vendas: Sympla

A mission to make a skeptic believe in love sends two celestial cupids

on an unexpected journey to Earth in Estúpidos Cupidos.

photo by Divulgação.

Curtíssima Temporada

Texto: Bruno Fadelli e Julio Velloso

Direção Geral e Coreografias: Julio Velloso

Assistência de Direção: Bruno Fadelli

Direção Musical: Nicole Tacques

Assistência de Direção Musical e Arranjos Vocais: Makoto Machado

Arranjos Originais: Felipe Vianna

Direção de Produção: Amanda Bertoncini

Cenografia e Iluminação: Arthur Pedroso

Figurinos: Julio Velloso

Arte e Design das Mídias Sociais: Bruno Leão

Mídias Sociais: Rafaella Bema e Julio Velloso

Elenco: Julio Velloso, Rafaella Bema, Bruno Fadelli, Thiago Moura, Luiza Spreafico, Allana Silva, Bruno Germano, André Sasaki e Lino Zachy.

Participações especiais: Tatiane Fadelli, Daniela Elias, Ana Carolina Campoli, Amanda Bertoncini e Nicole Tacques.

Nominations Are Open for the 2026 BroadwayWorld Regional Awards! Nominate your favorite local productions and performers before the deadline on October 31, 2026. Nominations close in 34 Days 08 Hrs 58 Min 44 Sec Albuquerque Anchorage Appleton, WI Arkansas Atlanta Austin Australia - Adelaide Australia - Brisbane Australia - Melbourne Australia - Perth Australia - Sydney Austria Baltimore Berkshires Birmingham Boise Boston Buffalo Cabaret Calgary Central New York Central Pennsylvania Central Virginia Charlotte Chicago Cincinnati Cleveland Columbus Connecticut Dallas Dayton Delaware Denver Des Moines Fargo Fort Wayne Ft. Myers/Naples Germany Hawaii Houston Indianapolis Ireland Italy Jacksonville Kansas City Kentucky Las Vegas Long Island Los Angeles Madison Maine Memphis Miami Metro Michigan Milwaukee, WI Minneapolis / St. Paul Montana Montreal Nashville Netherlands New Hampshire New Jersey New Orleans Norway Off-Broadway Oklahoma Omaha Orlando Ottawa Palm Springs Philadelphia Philippines Phoenix Pittsburgh Portland Raleigh Rhode Island Rockland / Westchester Sacramento Salt Lake City San Antonio San Diego San Francisco / Bay Area Santa Barbara Sarasota Seattle South Africa South Bend South Carolina South Dakota St. Louis Sweden Tallahassee Tampa Toronto UK / West End Vancouver Vermont Washington, DC West Virginia Wichita Go

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