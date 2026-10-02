Ladybug and Cat Noir Face New Adventures in MIRACULOUS® LADYBUG: O SHOW MUSICAL
by Claudio Erlichman. The production runs from October 03rd through November 01st, at Teatro VillaLobos.
São Paulo - Brazil — Following a tour through several Brazilian cities, Miraculous® Ladybug: O Show Musical arrives in São Paulo for a season at Teatro VillaLobos, from October 3 through November 1. The official stage adaptation of the internationally acclaimed animated series Miraculous: Tales of Ladybug & Cat Noir, from Miraculous Corp, a joint venture between Mediawan and ZAG, brings the beloved Parisian superheroes to the stage in a production designed for audiences of all ages. Produced by Passos na Arte and Touché Entretenimento, the musical is directed by Marllos Silva and combines music, choreography, special effects, elaborate scenery, lighting and multimedia technology.
The story follows Marinette, an ordinary teenager who transforms into the superhero Ladybug, alongside the mysterious Cat Noir, the heroic alter ego of Adrien Agreste. As Marinette prepares to celebrate her birthday, a new threat emerges in Paris: the sinister Hawk Moth uses his dark powers to drain the colors from the world, plunging the city into chaos. Marinette and Adrien must confront their fears, embrace their destinies and work together to protect their city and restore hope. The adventure also introduces Rhinosaur and a mysterious new villain, Spectre, while interactive moments invite audiences to join Ladybug and Cat Noir in their mission.
The creative team features Laura Visconti as musical director, with additional original songs by Daniel Rocha, choreography by Danilo Santana, sound design by Gabriel D'Angelo, lighting design by Felipe Antello, scenery by visual artist Flávia Junqueira and João Azevedo, executive scenography by Victor Aragão, costumes by Bruno Oliveira, and makeup and hair design by Anderson Bueno. The cast is led by Isabella Daneluz as Marinette/Ladybug and Enzo Campeão as Adrien Agreste/Cat Noir, joined by Sofia Ferrer, Victor Marinho, Nicole Lara, Lucas Cordeiro, Beatrice Miranda, Bia Passos, Bruno Albuquerque, Júlio Félix and Talihel, as well as ensemble members Marina Nogueira, Ana Júlia Cestaro, Alicia Silvano and Cassio Cöllares, with Giovanna Melo and Júnior Pires as swings.
Combining familiar elements from the Miraculous universe with new songs written especially for the stage, the production explores friendship, teamwork, courage and love while bringing the animated world of Paris into a live theatrical setting. Carefully designed costumes, immersive scenery, multimedia elements and stage technology recreate the visual identity of the series and create opportunities for audience participation. The São Paulo engagement follows the show's 2026 Brazilian tour, which has included cities such as Natal, Fortaleza, Brasília, Goiânia and Belém, and will be followed by a season in Rio de Janeiro, the final announced stop of the national tour. Miraculous® Ladybug: O Show Musical runs at Teatro VillaLobos from October 3 to November 1.
Após passar por diferentes cidades brasileiras, “Miraculous® Ladybug: O Show Musical” chega a São Paulo para uma temporada inédita no Teatro VillaLobos, de 3 de outubro a 1º de novembro. A produção é a adaptação oficial para o palco da premiada série de TV Miraculous: As Aventuras de Ladybug e Cat Noir, fenômeno mundial da Miraculous Corp.
Ladybug e Cat Noir estão de volta — desta vez, ao vivo e no palco. Depois de passar por diferentes cidades brasileiras ao longo de 2026, Miraculous® Ladybug: O Show Musical chega a São Paulo para uma temporada de 3 de outubro a 1º de novembro, no Teatro VillaLobos, no Shopping VillaLobos. A produção é a adaptação oficial para o teatro de Miraculous: As Aventuras de Ladybug e Cat Noir, série de animação que se tornou um fenômeno internacional da Miraculous Corp, joint venture entre Mediawan e ZAG. Realizado por Passos na Arte e Touché Entretenimento, o espetáculo tem direção de Marllos Silva e combina música, dança, efeitos especiais, cenografia, iluminação e recursos multimídia para transportar o público para o universo da série. A proposta é aproximar dos fãs os personagens que conquistaram uma audiência mundial, recriando no palco as ruas de Paris e a atmosfera fantástica da animação. A montagem brasileira dá continuidade a adaptações teatrais já apresentadas com sucesso em países como Espanha e França.
A história acompanha Marinette, uma adolescente aparentemente comum que, graças aos poderes de seu Miraculous, transforma-se na super-heroína Ladybug. Ao seu lado está Cat Noir, identidade heroica de Adrien Agreste. Enquanto Marinette se prepara para comemorar seu aniversário, Paris é ameaçada por Hawk Moth, que utiliza seus poderes sombrios para drenar as cores do mundo e mergulhar a cidade no caos. Para enfrentar a ameaça, Marinette e Adrien precisarão superar seus medos, confiar um no outro e assumir a responsabilidade de seus destinos. A aventura ganha novos contornos no palco com a presença de Rhinosaur e de um novo vilão misterioso, Spectre. A montagem também aposta na participação da plateia, que é convidada a se tornar parte da missão de Ladybug e Cat Noir. Entre batalhas, reviravoltas e momentos de humor, a narrativa aborda temas como amizade, coragem, trabalho em equipe e amor — elementos que estão no centro do universo de Miraculous.
A equipe criativa reúne profissionais de diferentes áreas do teatro musical. Laura Visconti assina a direção musical, com canções originais adicionais de Daniel Rocha, enquanto Danilo Santana responde pelas coreografias. O desenho de som é de Gabriel D'Angelo, o desenho de luz de Felipe Antello e os cenários são assinados pela artista plástica Flávia Junqueira e por João Azevedo, com cenografia executiva de Victor Aragão. Completam a equipe Bruno Oliveira, responsável pelos figurinos, e Anderson Bueno, pelo visagismo. No elenco, Isabella Daneluz interpreta Marinette/Ladybug e Enzo Campeão vive Adrien Agreste/Cat Noir. A companhia conta ainda com Sofia Ferrer (Alya Césaire), Victor Marinho (Nino Lahiffe), Nicole Lara (Sabine Cheng), Lucas Cordeiro (Tom Dupain), Beatrice Miranda (Chloé Bourgeois e Saturadora), Bia Passos (Sabrina Raincomprix e Tikki), Bruno Albuquerque (Mestre Fu), Júlio Félix (Hawk Moth) e Talihel (Plagg). O elenco é completado pelo ensemble formado por Marina Nogueira, Ana Júlia Cestaro, Alicia Silvano e Cassio Cöllares, além de Giovanna Melo, como swing feminino, e Júnior Pires, como swing masculino. Os figurinos e a caracterização procuram reproduzir no palco a identidade visual dos personagens, enquanto a cenografia, os elementos multimídia e a tecnologia cênica ampliam a dimensão do universo apresentado na animação.
A música ocupa papel importante na montagem. Além das referências musicais associadas ao universo de Miraculous, o espetáculo apresenta canções originais compostas especialmente para a versão teatral, criando novos momentos para os personagens e incentivando a participação do público. A combinação de música, coreografia e recursos visuais procura fazer com que a experiência seja compreensível tanto para os fãs da série quanto para quem entra em contato com o universo de Ladybug e Cat Noir pela primeira vez.
A chegada a São Paulo acontece depois de uma circulação nacional que passou por Natal, Fortaleza, Brasília, Goiânia e Belém, entre outras cidades. Após a temporada paulistana, a produção segue para o Rio de Janeiro, onde está prevista a última etapa anunciada da turnê brasileira. Com uma história já conhecida por milhões de espectadores e uma adaptação concebida para explorar as possibilidades do palco, Miraculous® Ladybug: O Show Musical leva a São Paulo uma combinação de aventura, música e fantasia, colocando Ladybug e Cat Noir frente a frente com o público.
SERVIÇO SÃO PAULO:
MIRACULOUS® LADYBUG: O SHOW MUSICAL
Local: Teatro VillaLobos – Shopping Villa Lobos
Av. Dra. Ruth Cardoso, 4777 - Jardim Universidade Pinheiros, São Paulo - SP
Temporada: 3 de outubro a 1º de novembro de 2026
Horários: Quintas e sextas-feiras, às 19h | Sábados, às 13h, 16h e 19h |Domingos, às 16h e 19h.
Ingressos: R$25 a R$260
Vendas: Sympla e bilheteria local
Classificação: Livre
Duração: 80 minutos
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