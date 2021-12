Rossini's SIGNOR BRUSCHINO, OR THE ACCIDENTAL SON for the First Time in Brazil at Theatro Sao Pedro

Theatro São Pedro, an institution of the Government of the State of São Paulo and of the Secretary of Culture and Creative Economy of the State, managed by the social organization Santa Marcelina Cultura, closes the opera season with the debut in December of the opera Signor Bruschino, or the Accidental Son, by Gioachino Rossini (1792-1868) and libretto by Giuseppe Maria Foppa (1760-1845).

With staging and lighting by Caetano Vilela, the production will be musically directed by Cláudio Cruz, who will command the Theatro São Pedro Orchestra. The costumes are by Gabriel Villela, who also signs the visag design and the scenography by Duda Arruk.

Saulo Javan plays Bruschino (father) and Savio Sperandio plays Gaudenzio. The cast completes Lina Mendes (Sofia), Daniel Umbelino, Florville (Sofia's lover). Fernanda Nagashima, Mariana (maid), Gustavo Lassen, Filiberto (host), Fellipe Oliveira, police chief and Eduardo Gutiérrez, Bruschino (son).

Gioachino Rossini was born in 1792 in the Italian city of Pesaro and at the age of 18 he composed his first opera. Master of humor and with great sensitivity, his great public success came right away, at the age of 21, with titles such as Tancredo and L'Italiana in Algeri. Over the next twenty years, he composed some forty works, going so far as to present to the public four or five titles in the same year.

Saulo Javan as Senhor Bruschino, Sávio Sperandio as Gaudenzio,

Daniel Umbelino as Florville and Lina Mentes as Sofia.

photo by Heloísa Bortz / divulgação

O Theatro São Pedro, instituição do Governo do Estado de São Paulo e da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado, gerido pela organização social Santa Marcelina Cultura, encerra a temporada lírica com a estreia em dezembro da ópera O Senhor Bruschino, de Gioachino Rossini (1792-1868) e libreto de Giuseppe Maria Foppa (1760-1845).

Com encenação e iluminação de Caetano Vilela, a montagem terá direção musical de Cláudio Cruz, que vai comandar a Orquestra do Theatro São Pedro. O figurino é de Gabriel Villela que assina também o visagismo e a cenografia de Duda Arruk.

Saulo Javan interpreta Bruschino (pai) e Savio Sperandio é Gaudenzio. Completam o elenco Lina Mendes (Sofia), Daniel Umbelino, Florville (amante de Sofia). Fernanda Nagashima, Mariana (criada), Gustavo Lassen, Filiberto (hospedeiro), Fellipe Oliveira, delegado de polícia e Eduardo Gutiérrez, Bruschino (filho).

Gioachino Rossini nasceu em 1792 na cidade italiana de Pesaro e aos 18 anos compôs sua primeira ópera. Mestre do humor e com uma grande sensibilidade seu grande sucesso de público veio logo, aos 21 anos, com títulos como Tancredo e L'Italiana in Algeri.

Nos vinte anos seguintes, compôs cerca de quarenta obras, chegando ao ponto de apresentar ao público quatro ou cinco títulos no mesmo ano.

photo by Heloísa Bortz / divulgação

O SENHOR BRUSCHINO

Chamada de farsa lúdica em um ato, O Senhor Bruschino estreou em 27 de janeiro de 1813, em Veneza, e foi a última de cinco óperas cômicas que o compositor italiano escreveu para o Teatro de San Moisè. Quebrando com o estereótipo da ópera italiana, O Senhor Bruschino abandonou o disfarce e a argumentação e usou música e técnicas interessantes para descrever a realidade, em que as pessoas alternam entre a angústia e a alegria. A abertura causou escândalo na estreia, pois Rossini pede que os segundos violinos batam com o arco nas estantes de partitura. Na Itália, a ópera foi reapresentada apenas uma vez no século XIX. E, em 1857, conheceu algum sucesso numa adaptação de Jacques Offenbach no Théâtre des Bouffes Parisiens, em Paris.

O libreto foi baseado no texto francês Le fils Par Hazard em que um jovem rapaz oriundo de uma família abastada, Florville, se faz passar por outro, neste caso por filho de Bruscchino. Florville é movido pelo intuito de conquistar a mão de Sofia, protegida de Gaudenzio. No libreto de Giuseppe Maria Foppa o jovem Florville consegue ainda convencer Gaudenzio que ele é realmente o filho de Bruscchino e, juntos, tentam convencer Bruscchino, de que ele é o pai de Florville. Como se não bastasse surge ainda o verdadeiro filho de Bruscchino, jogador inveterado, que contraiu dívidas.

"O que torna a ópera interessante é como Rossini surpreende por meio da música, dando personalidade para cada personagem envolvido no conflito. É uma ópera enxuta, com apenas oito personagens, sem distrações com figurantes ou coro, e aqui, não basta cantar muito bem, todos precisam ser excelentes atores", conta Caetano Vilela. Para a concepção do espetáculo, o encenador destaca a importância do figurino. "Resolvi contar esta história dando um protagonismo para os figurinos e, para isso, convidei o diretor e figurinista Gabriel Villela, que nas suas criações cênicas tem um trabalho bastante elaborado na releitura de uma estética barroca. A colaboração dele foi imprescindível para o conceito geral da encenação", afirma o encenador.

"A iluminação emoldura a cena como se fosse um grande espelho de camarim, dialoga com os cantores dando uma leitura metateatral, do teatro dentro do teatro. O libreto da ópera aponta este caminho ao desconstruir os personagens permitindo que eles, nos seus pensamentos, dialoguem com a plateia", completa Caetano Vilela que assina também a iluminação da montagem.

Números Musicais:

Sinfonia

"Deh! tu m'assisti amore"

Duettino - "Marianna!... Voi signore?"

"Quanto e dolce a un'alma amnate"

"A voi lieto ritorno, cara Sofia"

"Ah se il colpo arrivo a fare"

"A noi su, trasformiamoci"

"Nel teatro del gran mondo"

"Lasciatemi... che violenza!..."

"Per un figlio gia pentito"

"Impaziente son io di Saper"

"Ah, voi condur volete... Ah, donate il caro sposo"

"Qui convien finirla"

"Ho la testa, o e andata via?"

"Va tutto ben"

"E bel nodo, che due cori"

"Ebben, ragion, dovere"

"E tornato Filiberto "

TRANSMISSÃO AO VIVO

A récita do dia 09 de dezembro, quinta-feira, será transmitida ao vivo pelo canal de YouTube do Theatro São Pedro: youtube.com/TheatroSaoPedroTSP

Saulo Javan as Bruschino and Savio Sperandio as Gaudenzio

photo by Heloísa Bortz

SERVIÇO

O SENHOR BRUSCHINO

DE GIOACHINO ROSSINI

Libreto de Giuseppe Maria Foppa

ORQUESTRA DO THEATRO SÃO PEDRO

Cláudio Cruz, direção musical

Caetano Vilela, encenação e iluminação

Duda Arruk, cenografia

Gabriel Villela, figurino e visagismo

Elenco

Saulo Javan, Bruschino (pai)

Savio Sperandio, Gaudenzio (tutor)

Lina Mendes, Sofia

Daniel Umbelino, Florville (amante de Sofia)

Fernanda Nagashima, Mariana (criada)

Gustavo Lassen, Filiberto (hospedeiro)

Fellipe Oliveira, Delegado de Polícia

Eduardo Gutiérrez, Bruschino (filho)

Ensaio aberto: 2 de dezembro, quinta-feira, 19h

Entrada gratuita

Retirada duas horas antes do início do espetáculo na bilheteria digital

Récitas: 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 e 12 de dezembro

quarta a sábado às 20h, domingo às 17h

Local: Theatro São Pedro

Endereço: Rua Barra Funda, 171 - Barra Funda, São Paulo

Ingressos: R$ 80 (inteira) a R$ 10 (meia)

Plateia: R$ 80/ R$ 40 (meia)

1º Balcão: R$ 50/ R$ 25 (meia)

2º Balcão: R$ 20/R$ 10 (meia)

BILHETERIA

Os ingressos devem ser adquiridos exclusivamente pelo site: https://theatrosaopedro.byinti.com/#/

Classificação Indicativa: Livre