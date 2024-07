Musical BELCHIOR - ANO PASSADO EU MORRI, MAS ESSE ANO EU NÃO MORRO returns to Sao Paulo for a popular season

Enter Your Email to Unlock This Article



Belchior, born Antônio Carlos Belchior, (1946 – 2017) was a Brazilian singer and composer. He was one of the first MPB singers from the Brazilian northeast to reach mainstream success, in the early 1970s.

His 1976 album Alucinação is considered by many critics to be the single most influential album in the history of Popular Brazilian Music, and one of the most important music albums ever published in Brazil. In 2008, Rolling Stone Brasil named Belchior as the 100th greatest artist in Brazilian music history, and subsequently as the 58th biggest voice in Brazilian music history.

The musical BELCHIOR - Ano Passado Eu Morri, Mas Esse Ano Eu Não Morro (Last Year I Died, But This Year I Don't Die) resurfaces vibrantly on stage, bringing with it the memory, poetry and philosophy of an icon of Brazilian Popular Music. Starring Pablo Paleólogo and Bruno Suzano, under the direction of Pedro Cadore, the show delves into the universe of the composer from Ceará, presenting not only a biography, but an immersion into the mind of one of the most mysterious artists on the Brazilian music scene.

The show returns to the stages of São Paulo for a short season from July 4th to 21st at Teatro Bravos with sessions on Thursdays, Fridays and Saturdays at 9pm and Sundays at 7pm. Part of the season tickets will be sold at popular prices, with selected seats priced at R$39.oo (full price) and R$19.50 (half price).

Pablo Paleólogo as Brazilian singer and composer Belchior.

photo by Piero Ragazzi.

Espetáculo que encantou plateias em diversas partes do país, ressurge de forma envolvente e essencial

BELCHIOR - Ano Passado Eu Morri, Mas Esse Ano Eu Não Morro ressurge vibrante nos palcos, trazendo consigo a memória, a poesia e a filosofia de um ícone da Música Popular Brasileira, Antônio Carlos Belchior. Sob a direção de Pedro Cadore, apoio do Ministério da Cultura e com o patrocínio exclusivo da Infraero Aeroportos, a peça mergulha no universo do compositor cearense, apresentando não apenas uma biografia, mas uma imersão na mente de um dos artistas mais misteriosos do cenário musical brasileiro.

O espetáculo volta aos palcos de São Paulo em curta temporada de 4 a 21 de julho no Teatro Bravos com sessões nas quintas, sextas e sábados às 21h e domingos às 19h. Parte dos ingressos da temporada será vendida a preços populares, com assentos selecionados a R$ 39 (valor inteiro) e R$ 19,50 (meia-entrada).

Belchior himself.

photo by Piero Ragazzi.

A narrativa, construída por Pedro Cadore e Cláudia Pinto, se desdobra a partir de trechos de entrevistas do próprio Belchior, proporcionando ao público um vislumbre da juventude do artista e suas reflexões sobre um mundo em constante desconcerto. O espetáculo destaca Pablo Paleólogo, que encarna o cantor cearense, e Bruno Suzano, que dá vida ao "Cidadão Comum", uma presença constante nas canções de Belchior, representando, de certa forma, seu alter ego.

Mais do que uma mera retrospectiva, a peça aspira transmitir a filosofia de Belchior, convidando o espectador a explorar a profundidade de suas letras e pensamentos. Cadore destaca a intenção de proporcionar uma experiência nostálgica aos fãs, assim como introduzir a poesia única do compositor àqueles que ainda não a conhecem.

Bruno Suzano as "Cidadão Comum",

Belchior's alter ego.

photo by Piero Ragazzi.

Acompanhando a atuação dos artistas, uma banda ao vivo, composta por Emília B. Rodrigues, Rico Farias, Silvia Autuori e Thomas Lenny, eleva a atmosfera do espetáculo, recriando sucessos marcantes como Alucinação, Apenas Um Rapaz Latino Americano, Coração Selvagem e outros clássicos que permeiam a vasta obra de Belchior.

Para Pedro Cadore, o espetáculo não se limita a uma mera celebração musical, “é também um chamado à reflexão sobre a atualidade política brasileira, retomando o discurso transformador que Belchior acreditava ser intrínseco à arte. Em meio à incerteza do futuro, a voz e a filosofia deste poeta se tornam mais relevantes do que nunca”.

A produção, sob os cuidados de R+Marketing, Cadore Produções Artísticas e Riatti Produções, obteve aprovação da família do homenageado, que expressou sua emoção ao ver a obra alinhada à proposta artística de Belchior. Camila e Mikael Henman Belchior, filhos do cantor, desejaram vida longa ao musical e expressaram seu contentamento com o trabalho realizado.

Iniciada em 2019 no Teatro João Caetano (RJ), a trajetória do espetáculo já cativou mais de 40 mil espectadores em teatros renomados pelo Brasil. Agora, com o apoio da Lei de Incentivo à Cultura via Lei Rouanet e o patrocínio exclusivo da Infraero Aeroportos, a turnê vai percorrer diversas cidades brasileiras, levando a mensagem e a arte de Belchior a lugares como Brasília, Vitória, Salvador, Belo Horizonte, Recife, João Pessoa, Maceió, Fortaleza, Rio de Janeiro e São Paulo.

BELCHIOR - Ano Passado Eu Morri, Mas Esse Ano Eu Não Morro é mais do que um espetáculo; é uma celebração da vida e da obra de um dos maiores poetas da música brasileira, cujo legado continua a ecoar nos corações e mentes daqueles que têm o privilégio de testemunhar sua ressurreição nos palcos do Brasil.

Site oficial https://www.belchiormusical.com.br/

BELCHIOR - Ano Passado Eu Morri, Mas Esse Ano Eu Não Morro

(Last Year I Died, But This Year I Don't Die)'s team.

photo by Piero Ragazzi.

Ficha técnica:

Direção: Pedro Cadore

Produção Geral: Rodrigo Medeiros e Pedro Cadore

Dramaturgia: Cláudia Pinto e Pedro Cadore

Elenco: Bruno Suzano e Pablo Paleólogo

Banda: Emília B. Rodrigues (bateria), Rico Farias (violão/guitarra), Silvia Autuori (baixo/violino) e Thomas Lenny (teclado)

Direção Musical: Pedro Nêgo

Iluminação: Peder Salles e Rodrigo Belay

Figurino: José Dias

Técnico de Luz: Rodrigo Miranda

Técnico de Som: Nando Lopes

Direção de Marketing e Mídia: Rodrigo Medeiros (R+Marketing)

Gestão de Marketing: Fernando Gouvêa

Assistente de Marketing: Gustavo Trindade

Programação Visual: Leticia Andrade - Nós Comunicação

Produção Audiovisual: JL Studio

Assessoria de imprensa: Adriana Balsanelli

Gestão de Projeto Incentivado: Felipe Valle - Fomenta Consultoria

Assistência administrativa: Rufino Carmona - MercadoCom

Direção de Palco: Rafael Barcellos

Produção Executiva: Giuliana Trindade

Direção de Produção: Well Rianc

Produção Associada: Riatti Produções

Realização: R+Marketing e Cadore Produções Artísticas

Patrocínio: Infraero Aeroportos via Lei de Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura

photo by Piero Ragazzi.

Serviço:

BELCHIOR - ANO PASSADO EU MORRI, MAS ESSE ANO EU NÃO MORRO

Temporada: De 4 a 21 de julho - quintas, sextas e sábados às 21h e domingos 19h

Duração: 80 minutos. Classificação: Livre. Gênero: Musical.

Ingressos: Plateia Premium e inferior: R$ 120,00 (inteira) | R$ 60,00 (meia) Balcão: R$ 80,00 (inteira) | R$ 40,00 (meia)

Ingresso popular - Mezanino: R$ 39,00 (inteira) | R$ 19,50 (meia)

Venda pelo https://bileto.sympla.com.br/event/76594/d/239835

Teatro Bravos – Rua Coropé, 88 - Pinheiros, São Paulo – SP. Telefone (11) 99008-4859.

Bilheteria física: De terça à domingo das 13h às 19h ou até o início do último espetáculo.

Capacidade: 611 lugares. Acessibilidade.

