Marilyn Monroe and Einstein Meet in the Play INSIGNIFICANCE, Which Talks About Fame With Humor

Imagine if Marilyn Monroe and Albert Einstein met in a hotel room. Just briefly. Just for one night. What would they talk about? And what if they were interrupted by the “two Joes"—McCarthy and DiMaggio? INSIGNIFICANCE is the intriguing, hilarious, and heartbreaking story of the Senator, the Ballplayer, the Professor, and the Actress. Four icons of American history meeting in one night, in one hotel room, in New York City.

Written by two-time Olivier Award winner Terry Johnson, this hilarious and bittersweet comedy receives its first São Paulo revival since 2008, directed by Victor Garcia Peralta and starring Cássio Scapin, Amanda Acosta, Marcos Veras and Norival Rizzo.

With the title in Brazil of Malícia Atômica, the play received its adaptation for the cinema in 1985, directed by Nicolas Roeg, and starring Gary Busey, Michael Emil, Theresa Russell, Tony Curtis, and Will Sampson, being acclaimed by critics.

The Brazilian production is translated by Gregório Duvivier and renews the partnership between producer Rodrigo Velloni and the author, after the production, in 2016, of the play Histeria, directed by Jô Soares, which received the Arte Qualidade Brasil Award for Best Production/2017. The costumes by Fábio Namatame, the makeup by Claudinei Hidalgo and the wigs by Feliciano San Roman are essential ingredients in the production, capturing and personifying the celebrities “borrowed” from the text.

Norival Rizzo (as Joe McCarthy), Cassio Scapin (as Einstein),

Amanda Acosta (as Marilyn Monroe) and Marcos Veras (as Joe DiMaggio).

photo by Jairo Goldflus/Divulgação.

Em um hotel na Nova York de 1953 se passa o hipotético encontro entre quatro famosas lendas norte-americanas – a estrela de cinema Marilyn Monroe, Albert Einsten, cientista criador da Teoria da Relatividade (que levou à criação da Bomba H e, consequentemente, à Bomba Atômica), Joe DiMaggio, renomado jogador de beisebol e marido de Marylin, e o infame senador Joe McCarthy. Encontro que poderia acontecer hoje, trocando os personagens originais por seus pares na atualidade.

Este é o enredo da peça Insignificância – Uma Comédia Relativa, texto do dramaturgo e diretor de teatro, cinema e televisão inglês Terry Johnson, lançado em livro em 1983, na qual os atores Cássio Scapin, Amanda Acosta, Marcos Veras e Norival Rizzo assumem os papéis do Professor, da atriz, do jogador de beisebol e do senador, que estreia em outubro no Teatro FAAP, em São Paulo, sob a direção de Victor Garcia Peralta.

Marcos Veras (as Joe DiMaggio).

photo by Jairo Goldflus/Divulgação.

Este encontro singular destaca uma das questões mais discutidas na mídia contemporânea: as consequências da fama, tanto na vida pessoal de renomadas celebridades, em relação às concessões necessárias para alcançá-la ou preservá-la, quanto à sua exploração para objetivos políticos. Através das perspectivas de figuras que simbolizam alguns dos maiores fenômenos de popularidade do século XX, o autor reflete sobre as maneiras de lidar com a fama (ou com a perda dela): a rejeição por parte do cientista, a aceitação hesitante, personificada no mito sexual que Marilyn continua a representar, e a decepção quando a fama se dissipa, refletida no personagem do jogador.

Outro componente se une ao enredo: a política, representada pelo macartismo no contexto da Guerra Fria, quando o senador McCarthy capitaneou uma verdadeira “caça às bruxas” nos EUA, com o objetivo de criminalizar o comunismo e seus adeptos, cerceando as liberdades políticas.

A montagem brasileira tem tradução de Gregório Duvivier e reedita a parceria entre o produtor Rodrigo Velloni e o autor, após a montagem, em 2016, do espetáculo Histeria, com direção de Jô Soares, que recebeu o prêmio Arte Qualidade Brasil de Melhor Produção/2017. Os figurinos de Fábio Namatame, o visagismo de Claudinei Hidalgo e as perucas de Feliciano San Roman são ingredientes essências na montagem, captando e personificando as celebridades “emprestadas” ao texto.

Mais de 40 anos nos separam da escrita de Insignificância, e outros 70 da época em que se passa o enredo, mas as situações e os personagens continuam muito atuais. A estrela de cinema hoje seria musa das mídias sociais. O jogador de beisebol, para nós, brasileiros, seria o jogador de futebol, com milhões de seguidores e sem muita noção. O senador poderia estar sentado no plenário brasileiro, dizendo e fazendo o mesmo que o escroque do texto de Johnson. O único que, se estivesse ainda entre nós, estaria trazendo contribuições à sociedade seria o cientista.

Amanda Acosta (as Marilyn Monroe).

photo by Jairo Goldflus/Divulgação.

Serviço

Insignificância – Uma Comédia Relativa

Temporada: 10 de outubro a 15 de dezembro

Quintas, sextas e sábados, às 20h e aos domingos, às 17h

Teatro FAAP

R. Alagoas, 903 - Higienópolis, São Paulo

Ingressos: quintas e sextas R$100 (inteira), R$50 (meia-entrada), sábados e domingos R$130 (inteira), R$65 (meia-entrada)

Pela internet: https://teatrofaap.showare.com.br/Performance/ShoWareFrontEndPerEventDetails.aspx?EventId=193&sw_sc=internet

Capacidade: 477 pessoas

Duração: 100 minutos

Classificação etária: 16 anos

Gênero: Comédia

Ambiente acessível para PcD

Ambiente climatizado

Cassio Scapin (as Albert Einstein).

photo by Jairo Goldflus/Divulgação.

Ficha Técnica

Elenco: Cassio Scapin, Amanda Acosta, Marcos Veras e Norival Rizzo

Autor: Terry Johnson

Tradução: Gregório Duvivier

Direção: Victor Garcia Peralta

Produção: Rodrigo Velloni

Diretor Assistente: André Acioli

Cenário: Chris Aizner

Direção de Imagem: André Grynwask e Pri Argoud (Um Cafofo)

Música Original: Marcelo Pellegrini

Iluminação: Beto Bruel

Figurinos: Fábio Namatame

Designer Gráfico: Peu Fulgencio

Consultoria de Movimento: Vivien Buckup

Fotos de Estúdio: Jairo Goldflus

Fotos de Cena: João Caldas

Visagista: Claudinei Hidalgo

Perucas: Atelier San Roman

Produção de Objetos: Jorge Luiz Alves

Pesquisa e Consultoria Histórica: João Victor Silva

Produção Musical: Surdina

Assistência e Programação de Luz: Pajeú Oliveira

Operação de Luz: Melissa Oliveira

Painel de Led e Gerenciamento de Vídeo: On Projeções

Diretor de Palco: Jones de Souza

Contrarregra: Eduardo Portella

Camareira: Luciana Galvão

Vestido Atriz: Juliano Queiroz

Alfaiate: Agenor Domingos

Assistente de Maquiagem: David Lenk

Cenotecnia: Casa Malagueta

Equipe de Cenotecnia: Alício Silva, Giorgia Massetani, Cleiton Willy, Demi Araújo, Igor B. Gomes, Mariana Maschietto, Shampzss e Danndhara Shoyama

Produção Executiva: Swan Prado

Assistente de Produção: Adriana Souza

Assistente de Designer Gráfico: Daniela Souza

Assessoria de Imprensa: Vicente Negrão Assessoria

Captação, Criação de Conteúdo e Mídias Sociais: GaTú Filmes

Anúncios Online: Lead Performance

Assessoria Jurídica: Martha Macruz

Gestão Financeira: Vanessa Velloni

Realização: Velloni Produções Artísticas

