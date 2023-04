Focusing on Diversity II FESTIVAL PAULISTA DE TEATRO MUSICAL Announces its Schedule

With the proposal of moving the cultural scene, praising the work of creatives and artists of the Brazilian musical theater and valuing original projects of the genre, the Festival Paulista de Teatro Musical (FPTM) holds its second edition between April 17th and 24th, with an unprecedented and hybrid program, this one marked by plurality and diversity, which brings together, in addition to the presentation of shows, workshops and lectures. The event, with tickets sold by Sympla, takes place for the first time at the Teatro Sérgio Cardoso, centralizing actions between Sala Paschoal Carlos Magno and rehearsal rooms, and also features a unique presentation at Teatro Gazeta, in São Paulo.

Seguindo firme em sua proposta de movimentar o cenário cultural, enaltecer o trabalho de criativos e artistas do teatro musical brasileiro e valorizar projetos originais do gênero, o Festival Paulista de Teatro Musical (FPTM) realiza entre os dias 17 e 24 de abril sua segunda edição, com uma programação inédita e híbrida, essa marcada pela pluralidade e diversidade, e que reúne, além da apresentação de espetáculos, a realização de oficinas e palestras. O evento, com ingressos vendidos pela Sympla, acontece pela primeira vez no complexo do Teatro Sérgio Cardoso, centralizando as ações entre a Sala Paschoal Carlos Magno e as salas de ensaio, e conta também com uma apresentação única no Teatro Gazeta, em São Paulo.

Criado pela Marcenaria de Cultura e lançado inicialmente no formato digital, em função da Covid-19, a atração, que em sua primeira edição conquistou visibilidade nacional, contando com inscrições de projetos de todo o Brasil, traz novidades para 2023: 8 espetáculos a preços populares (R$20 meia-entrada e R$40 inteira), além de 5 palestras e 1 oficina criativa, todas gratuitas. As palestras poderão ser acompanhadas pela plataforma #culturaemcasa e pelo YouTube oficial do Prêmio Bibi Ferreira; já os espetáculos, poderão ser vistos tanto de forma presencial como de forma online, pelos mesmos canais, enquanto a oficina se dará apenas presencialmente.

Dentre os selecionados, há uma mescla de companhias teatrais, entre experientes e iniciantes no mercado, visando assim traçar um panorama mais amplo da produção de teatro musical do país, com projetos que compartilham de um mesmo potencial cultural. Com companhias da capital, interior, Rio de janeiro e Manaus.

O festival abre suas cortinas para uma agenda comandada por grandes profissionais dos palcos, com palestras e oficinas de criativos premiados, e com produções teatrais que, ou nunca tenham sido realizadas em São Paulo, ou já tenham tido suas estreias com plateias presenciais ou virtuais, ou até mesmo que estejam atualmente em cartaz, oferecendo assim ao público a oportunidade de ver ou rever um espetáculo nacional e que tenha sua criação 100% original - de texto, letra e música - a preços populares.

Agenda de apresentações:

17/04

19 hrs | Musical Benjamim - O Palhaço Negro | Teatro Sérgio Cardoso - Sala Paschoal Carlos Magno

20h30 | Musical Bertoleza |Teatro Gazeta

18/04

16 hrs | Palestra On-line com Carlos Bauzys | Tema: Composição para Teatro Musical

19/04

19 hrs | Musical A Igreja do Diabo - Um musical imoral e hilário | Teatro Sérgio Cardoso - Sala Paschoal Carlos Magno

16 hrs | Palestra On-line com Anna Toledo | Tema: Coisas que descobri escrevendo Musicais

20/04

19 hrs | Musical Em Algum Lugar Entre as Estrelas | Teatro Sérgio Cardoso - Sala Paschoal Carlos Magno

16 hrs | Palestra On-line Tony Lucchesi | Tema: Processos de Composição no Teatro Musical brasileiro

21/04

19 hrs | Musical Menino Coruja | Teatro Sérgio Cardoso - Sala Paschoal Carlos Magno

16 hrs | Palestra On-line com Daniel Rocha | Tema: Direção Musical para Teatro Musical

22/04

19 hrs | Musical Revista Babadeira | Teatro Sérgio Cardoso - Sala Paschoal Carlos Magno

Fred Carl e Robert Lee | Tema: Escrita e composição para Teatro Musical 16 hrs| Palestra On-line com| Tema: Escrita e composição para Teatro Musical

23/04

19 hrs | Musical GLAM - O Musical| Teatro Sérgio Cardoso - Sala Paschoal Carlos Magno

24/04

19 hrs | Musical Cabelos Arrepiados| Teatro Sérgio Cardoso - Sala Paschoal Carlos Magno

18 a 22/04 - OFICINA

10 hrs à 13 hrs | Teatro Sérgio Cardoso - Sala Paschoal Carlos Magno -

Tema: Oficina de criação em teatro musical com Daniel Salve

*Clique aqui para se inscrever na Oficina de Criação em Teatro Musical com Daniel Salve.

*O 2º Festival Paulista de Teatro Musical é viabilizado pelo Governo do Estado de São Paulo através do Edital PROAC Expresso Lei Aldir Blanc Nº40/2020 - "Produção e Realização de Festival de Cultura e Economia Criativa com Apresentação Online".

Saiba mais em http://www.fptm.art.br/

SERVIÇO:

Espetáculos:

Benjamim - O Palhaço Negro

A Igreja do Diabo - Um musical imoral e hilário

Em Algum Lugar Entre as Estrelas

Menino Coruja

Revista Babadeira

GLAM - O Musical

Cabelos Arrepiados

Local: Teatro Sérgio Cardoso / Sala Paschoal Carlos Magno

Rui Rui Barbosa, 153 - Bela Vista - São Paulo

Datas: 17, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 de abril

Valores: Inteira: 40 + 6,00 de taxa de conveniência | Meia: 20 + 3,00 de taxa de conveniência

Vendas: Click Here



Espetáculo:

Bertoleza

Local: Teatro Gazeta

Avenida Paulista, 900 - São Paulo

Data: 17 de abril

Valores: Inteira: 40 + 6,00 de taxa de conveniência | Meia: 20 + 3,00 de taxa de conveniência

Vendas: https://bileto.sympla.com.br/event/82137