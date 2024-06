E O AMOR (It's Love) Cherish the Audience to the Sound of Great Songs of Popular Brazilian Music

Enter Your Email to Unlock This Article



Together on stage after 14 years, real life couple, Aline Wirley and Igor Rickli, presents É o Amor (It’s Love). Directed by Pedro Brício and musical direction by Danilo Timm, the show is scheduled to premiere on June 12th, Valentine's Day in Brazil, at Teatro Procópio Ferreira, in São Paulo City.

The production is the result of the duo's successful partnership in their personal lives and, again on stage – the couple met and performed together in the musical Hair, in 2010. Now, the new show is 1h20 long and brings the vision of LOVE under from the couple's perspective, with songs eternalized in people's hearts to elucidate the purest and fullest universal feeling. Dilemmas and delights of loving and being loved, with a dash of romantic comedy, reveal to the public universal conflicts that all people face in their relationships. A show to laugh, cry and fall in love with.

In É o Amor, when performing songs known to the general public, the actors embody various sensations that permeate love. From moments of passion, disappointment, fights and conflicts, to the most playful and funny situations. And, despite not being self-referential, Aline and Igor borrow a little from their history as a couple to illustrate universal relationships and relationships in general. Two actor-singers, who move the public with songs full of feelings that express emotions, encounters and disagreements, in addition to the daily choice of walking together.

Real life couple, Aline Wirley and Igor Rickli,

presents É o Amor (It’s Love).

photo by Jeff Porto.

Juntos no palco após 14 anos, o casal Aline Wirley e Igor Rickli se encontra com o público paulistano para apresentar É o Amor. Com direção de Pedro Brício e direção musical de Danilo Timm, o espetáculo tem estreia marcada para 12 de junho, Dia dos Namorados, no Teatro Procópio Ferreira, em São Paulo (SP).

A produção é resultado da bem-sucedida parceria da dupla na vida pessoal e, novamente nos palcos – o casal se conheceu e atuou junto no musical Hair, em 2010. Agora, o novo espetáculo tem 1h20 de duração e traz a visão do AMOR sob a ótica do casal, com músicas eternizadas no coração das pessoas para elucidar o mais puro e pleno sentimento universal.

Dilemas e delícias de amar e ser amado, com uma pitada de comédia romântica, revelam ao público conflitos universais que todas as pessoas enfrentam em seus relacionamentos. Um espetáculo para rir, chorar e se apaixonar.

The actors convey various sensations that permeate love.

photo by Jeff Porto.

Em É o Amor, ao interpretar músicas conhecidas do grande público, os atores embalam várias sensações que permeiam o amor. Desde os momentos das paixões, desilusões, brigas e conflitos, até as situações mais lúdicas e engraçadas. E, apesar de não ser auto-referente, Aline e Igor emprestam um pouco de sua história como casal para ilustrar as relações universais e os relacionamentos, de uma forma geral. Dois atores-cantores, que emocionam o público com canções carregadas de sentimentos que expressam emoções, encontros e desencontros, além da escolha diária de caminhar juntos.

Nossa intenção é cantar o amor e conectar pessoas nessa frequência que acreditamos e gostamos. E o espetáculo é todo sobre o amor, nossa visão sobre ele e as músicas que escolhemos para elucidá-lo. Tudo muito leve, informal, para rir e se emocionar com momentos profundos, que fazem parte da vida de qualquer pessoa e que conduzirá o público até um final muito sensível também, comenta Igor Rickli.

Esperamos compartilhar um pouco do amor que acreditamos; desde o amor romântico até o amor essencial, que acreditamos como força propulsora de transformação. Essa é a nossa filosofia, acrescenta Aline Wirley.

A premissa principal do projeto é entreter e emocionar ao levar as pessoas para uma jornada irreverente e inteligente pelos altos e baixos dos relacionamentos, com seus dilemas e delícias. E toda experiência será embalada por diferentes gêneros musicais para contar, de forma leve e bem-humorada, diversas nuances do amor – com um repertório nacional que marcou várias gerações nas vozes de Marisa Monte, Alcione, Geraldo Azevedo, Sandy e Júnior, Claudinho & Buchecha, Zezé di Camargo e Luciano, entre outros intérpretes. Um tributo ao amor e à boa música. O espetáculo para convidados acontece em 11/06, 21h. E a temporada de É o Amor segue em cartaz toda quinta, às 21h.

The show is scheduled to premiere on June 12th,

Valentine's Day, in Brazil.

photo by Jeff Porto.

Ficha Técnica:

Direção: Pedro Brício

Direção Musical: Danilo Timm

Produção Geral: Farol Produções

Figurino: Gaju

Cenário: Tuca Mariana

Direção de movimento: Raquel Karro

Iluminação: Paulinho Medeiros

SERVIÇO:

É O AMOR



Data: Estreia 12 de junho (quarta)

Toda quinta, 21h

Local: Teatro Procópio Ferreira

Endereço: Rua Augusta, 2823 – Cerqueira César

Acessibilidade, ar condicionado

Classificação etária: Livre

Bilheteria oficial – sem cobrança de taxa: de terça a domingo, das 14h às 19h ou até o

início da sessão, caso tenha espetáculo na data

Bilheteria online:

Sympla: https://bileto.sympla.com.br/event/94436/d/258233/s/1762612

Sampa Ingressos: www.sampaingressos.com.br

Preço: 90,00 (inteira) e 45,00 (meia entrada)

Preço para 12 de Junho: 110,00 (inteira) e 55,00 (meia entrada)

