Donizetti's LE CONVENIENZE ED INCONVENIENZE TEATRAL (Viva La Mamma) Opens at Theatro Sao Pedro

With performances on June 16, 17, 18 and 19, the production is musically directed and conducted by André dos Santos, who leads the Orquestra Jovem do Theatro São Pedro, stage direction by Julianna Santos, scenography by Giorgia Massetani, lighting by Kuka Batista, costumes by Juliana Bertolini and visagism by Tiça Camargo. The production also features a cast formed by the Academia de Ópera do Theatro São Pedro, as well as guest singers.

Viva La Mamma, also known as Le convenienze ed inconvenienze teatrali (The theatrical conveniences and inconveniences), was inspired by a homonymous comedy by Antonio Simeone Sografi (1759-1818), staged in Venice, in 1794, and has a libretto by Domenico Gilardoni (1798-1831). The opera premiered in 1827 at the Teatro Nuovo in Naples and arrived in Milan in 1831 after a composer's revision that expanded the opera to two acts. The plot satirizes the operatic work, approaching the clichés of the opera universe.



The title refers to the 'convenienze', which were the rules relating to the ranking of singers (primo, secondo, comprimario) in 19th-century Italian opera, and the number of scenes, arias etc. that they were entitled to expect.

O Theatro São Pedro, instituição do Governo do Estado de São Paulo e da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, gerido pela organização social Santa Marcelina Cultura, estreia no mês de junho a ópera Viva La Mamma, do compositor italiano Gaetano Donizetti (1797-1848).

Com récitas nos dias 16, 17, 18 e 19 de junho, o espetáculo tem direção musical e regência de André dos Santos, que comanda a Orquestra Jovem do Theatro São Pedro, direção cênica de Julianna Santos, cenografia de Giorgia Massetani, iluminação de Kuka Batista, figurinos de Juliana Bertolini e visagismo de Tiça Camargo. A montagem traz ainda um elenco formado pela Academia de Ópera do Theatro São Pedro, além de cantoras e cantores convidados.

Viva La Mamma, também conhecida como Le convenienze ed inconvenienze teatrali (As conveniências e inconveniências teatrais), foi inspirada em uma comédia homônima de Antonio Simeone Sografi (1759-1818), encenada em Veneza, em 1794, e tem libreto de autoria de Domenico Gilardoni (1798-1831). A ópera estreou em 1827 no Teatro Nuovo, em Nápoles e chegou em Milão em 1831, depois de uma revisão do compositor que ampliou a ópera para dois atos. A trama satiriza o fazer operístico, abordando os clichês do universo da ópera. "São comportamentos de pessoas que ali, naquele contexto, pensam cada um muito mais por si do que na obra como um todo. E o Gaetano Donizetti faz isso de forma muito divertida", conta a diretora cênica Julianna Santos.

photo by Heloisa Bortz

Em Vivia La Mamma, uma companhia está tentando montar uma ópera, então, como personagens temos, por exemplo, o compositor, o poeta, a prima donna. São tipos bem definidos, com personalidades bem características. "Trazemos os figurinos de forma mais contemporânea para que o público se identifique mais com essas figuras", explica a diretora cênica.

O título que está sendo ensaiado pela companhia é Romulo ed Ersilia, que satiriza Elvida, ópera séria do próprio Donizetti que estreou no Teatro San Carlo, de Nápoles no ano anterior.

"Não tem ninguém que pense no coletivo. E nós tentamos colocar isso na encenação. O cenário, por exemplo, com portas que nos levam a lugar nenhum. Dessa forma, qualquer personagem pode entrar por qualquer porta, essas estruturas vão se desmontando durante o espetáculo no sentido de criar um ambiente cada vez mais confuso, onde esses egos, essas individualidades, não permitem que o conjunto se realize, que se chegue a algum lugar", descreve Julianna Santos.

photo by Heloisa Bortz

Um dos recursos cômicos utilizados por Donizetti é a reversão da convenção da época de cantoras do sexo feminino atuarem em papéis masculinos ao colocar, por exemplo, um barítono para fazer o papel de Agata (mamma), uma mãe zelosa que luta pelos direitos de sua filha, que não é a prima donna, e sim a segunda soprano da companhia

"Temos um diálogo com o mundo atual pensando justamente que o coletivo faz cada vez mais sentido hoje do que somente as individualidades", afirma a diretora cênica.



Transmissão ao vivo

A récita de domingo, dia 19 de junho, às 17h, terá transmissão gratuita pelo canal de YouTube do Theatro São Pedro: youtube.com/TheatroSaoPedroTSP

Bilheteria

Os ingressos custam R$ 30 e R$ 15 (meia) e devem ser adquiridos exclusivamente pelo site: https://theatrosaopedro.byinti.com/

SERVIÇO:

photo by Heloisa Bortz

VIVA LA MAMMA

GAETANO DONIZETTI (1797 - 1848)

libreto de Domenico Gilardoni

ACADEMIA DE ÓPERA DO THEATRO SÃO PEDRO

ORQUESTRA JOVEM DO THEATRO SÃO PEDRO



Paulo Zuben direção artístico-pedagógica

Ricardo Appezzato gestão artística

André Dos Santos, direção musical e regência

Julianna Santos, direção cênica

GIorgia Massetani, cenografia

Kuka Batista, iluminação

Juliana Bertolini, figurino

Tiça Camargo, visagismo

ELENCO:

Alessandra Wingter / Giulia Moura, soprano (Daria, prima donna)

Rafael Siano, barítono (Procolo, marido)

Pedro Côrtes, barítono (Biscroma Strappaviscere, maestro)

Charles Miyazaki, barítono (Agata, mamma)

Elisa Furtado / Alessandra Carvalho, soprano (Luigia, seconda donna)

David Medrado / Felipe Bertol, tenor (Guglielmo, tenor alemão)

Luiza Girnos / Maria Thereza, contralto (Pippetto, músico)

Athos Teixeira, barítono (Cesare Salzapariglia, poeta)

Gustavo Lassen, baixo (Empresário)

Andrey Mira, barítono (Diretor)

Francisco Garrido, tenor (coro)

Vinícius Cestari, tenor (coro)

Wagner Platero, tenor (coro)

ENSAIO GERAL ABERTO: 15 de outubro, quarta-feira, 19h

Transmissão pelo YouTube

RÉCITAS: 16, 17, 18 e 19 de junho

Quinta, sexta e sábado às 20h, domingo às 17h

LOCAL: Theatro São Pedro

ENDEREÇO: Rua Barra Funda, 161 - Barra Funda, São Paulo/SP

INGRESSOS: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)

DURAÇÃO: 1h30

CLASSIFICAÇÃO: Livre