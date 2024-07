Bringing Together All the Richness and Extraordinary Diversity of Lourenço da Fonseca Barbosa's Work, CAPIBA, PELAS RUAS EU VOU… Opens in São Paulo

Enter Your Email to Unlock This Article



Lourenço da Fonseca Barbosa, better known as Capiba (1904 — 1997), was a Brazilian musician, pianist and composer. He became the best-known frevo composer in Brazil.

Capiba wrote more than 200 songs, mostly frevo, but also samba, guarânia and classical music. Several of them are always remembered at the carnivals of Pernambuco. He also set poems by Carlos Drummond de Andrade, Vinicius de Moraes and other Brazilian poets to music. Among his hits are: Maria Betânia, A Mesma Rosa Amarela, Serenata Suburbana, Verde Mar de Navegar and several others. In the frevo genre, he composed more than a hundred songs. One of his most famous carnival songs is É de Amargar.

With 45 dancers and singers from Aria Social and 19 musicians in the cast, the show Capiba, Pelas Ruas eu Vou (Capiba, through the streets I go) which has already been seen by more than 13 thousand spectators, celebrates the story of one of the great names of Brazilian Music.

The musical will have two performances, on August 5 and 6, at Teatro Santander; and two extra sessions on August 13 and 14, at Teatro Sabesp Frei Caneca, promising to transform the stage into a huge party, mixing music, dance, singing, theater, photography and cinema. Tickets start at R$15,oo.

45 dancer-singers from the Aria Social Organization are part of the cast.

photo by Ricardo Nascimento

Com 45 bailarinos-cantores do Aria Social e 19 músicos no elenco, o espetáculo, que já foi visto por mais de 13 mil espectadores, celebra a história de um dos grandes nomes do frevo, o compositor pernambucano Lourenço da Fonseca Barbosa (1933-1997), o Capiba.

O musical faz duas apresentações, dias 5 e 6 de agosto, no Teatro Santander; e duas sessões extras dias 13 e 14 de agosto, no Teatro Sabesp Frei Caneca, prometendo transformar o palco em uma grande festa, misturando música, dança, canto, teatro, fotografia e cinema. Os ingressos têm preços a partir de R$15.

Capiba himself.

photo by divulgação.

Em agosto, a capital paulista terá o prazer de receber um espetáculo que é uma grande homenagem à cultura e ao folclore pernambucanos e leva ao palco o legado deste grande compositor que, além do frevo, compôs para diversos ritmos como samba, baião e maracatu. CAPIBA, Pelas Ruas Eu Vou… une de forma magistral o popular e o lírico com músicas de Capiba performadas por uma orquestra de câmara e uma coreografia emocionante.

Criado a muitas mãos com o objetivo de valorizar a rica e plural cultura pernambucana, o espetáculo estreou em 2022, na comemoração de 30 anos do Aria Social, que atende mais de 450 crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social, transformando vidas por meio da arte. Para isso, o projeto conta com aulas de dança e música, realizadas no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, zona sul da Região Metropolitana do Recife.

“Capiba é o maior compositor de frevos pernambucanos, mas sua obra vai muito além desse ritmo, com valsas, choros, maracatus, sambas, marchas e música erudita, chegando a mais de 200 composições, entre elas a ópera ‘Missa Armorial’, uma obra-prima. É isso que mostramos no espetáculo: a multiplicidade e a riqueza do legado de Capiba”, conta a bailarina Cecilia Brennand, presidente do Aria Social e diretora-geral do musical. A direção musical e a regência do espetáculo são da maestrina Rosemary Oliveira, vice-presidente do Aria Social, e a concepção, direção artística e coreografia são de Ana Emília Freire.

Capiba, Pelas Ruas eu Vou...

is a great tribute to the culture and folklore of Pernambuco.

photo by Alicia Cohim.

Durante cerca de uma hora, o musical apresenta a trajetória do menino nascido em Surubim, no Agreste pernambucano, em 28 de outubro de 1904. Filho de um mestre de banda, Capiba já lia partituras mesmo antes de aprender a ler. Morou na Paraíba e aos 26 anos foi para o Recife, onde trabalhou como funcionário do Banco do Brasil e cursou a Faculdade de Direito do Recife, tudo isso sem nunca deixar a música de lado.

Valsa Verde, uma das composições mais famosas de Capiba, é apenas uma das que, entre frevos dos anos 30, valsas apaixonadas, sambas, maracatus, ciranda, marchas e ópera, servem de trilha para CAPIBA, Pelas Ruas Eu Vou..., que conta também com uma orquestra de câmara e projeções de cinema e fotografias que fazem o público mergulhar no espetáculo. Seguindo o princípio do Aria Social, de educação pela arte, parte das sessões marcadas são exclusivas para instituições de ensino.

CAPIBA, Pelas Ruas Eu Vou... tem figurino de Beth Gaudêncio, direção audiovisual e videografia de Max Levay, design de luz e operação de Cleison Ramos, design de som e operação de Isabel Brito e projeção de Gabriel Furtado.

Capiba became the best-known frevo composer in Brazil.

photo by Alicia Cohim.



Serviço

CAPIBA, Pelas Ruas Eu Vou...

Teatro Santander

Endereço: Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041 - Itaim Bibi, São Paulo - SP, 04543-011

Data: 5 e 6 de agosto de 2024, segunda e terça-feira

Horário: 20h

Duração: 60 minutos

Classificação: Livre

Ingressos: De R$30 a R$70

Bilheteria online (com taxa de conveniência):

https://bileto.sympla.com.br/event/94544?share_id=1-whatsapp

Bilheteria física (sem taxa de conveniência): Teatro Santander. Horário de funcionamento: Todos os dias das 12h00 às 18h00. Em dias de espetáculos, a bilheteria permanece aberta até o início da apresentação. A bilheteria do Teatro Santander possui um totem de autoatendimento para compras de ingressos sem taxa de conveniência 24h por dia. Endereço: Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041.

Descontos:

50% DE DESCONTO | MEIA-ENTRADA: obrigatória a apresentação do documento previsto em lei que comprove a condição de beneficiário.

30% DE DESCONTO | CLIENTE SANTANDER - Na compra de ingressos realizada por clientes Santander, limitado a 20% da lotação do teatro. Não cumulativo com meia­-entrada. Limitados a 02 (dois) ingressos por CPF. Esta compra deverá ser realizada com cartões do Banco Santander, para compras on-line somente o cartão de crédito Santander, compras na bilheteria e totem, o pagamento com o desconto poderá ser realizado em débito ou crédito. De acordo com o art. 38, inciso I, da Instrução Normativa nº 1, de 20/03/2017 e com base na Lei Federal nº 8.313 (Lei Rouanet) e Decreto nº 5.761, é proibido comercializar o produto cultural (ingressos) em condições diferentes para clientes Santander, das praticadas ao público em geral.

Teatro Sabesp Frei Caneca

Shopping Frei Caneca - R. Frei Caneca, 569 - Consolação, São Paulo - SP, 01307-001

https://www.teatrosabespfreicaneca.com/

Data: 13 e 14 de agosto de 2024, terça e quarta-feira

Horário: 20h

Duração: 60 minutos

Classificação: Livre

Ingressos: De R$30 a R$70

CANAIS DE VENDAS OFICIAIS

Uhuu.com – com taxa de serviço:

https://uhuu.com/evento/sp/sao-paulo/musical-capiba-pelas-ruas-eu-vou-13260

Bilheteria física – sem taxa de serviço

- Teatro Sabesp Frei Caneca (Shopping Frei Caneca)

De terça a domingo, das 12h às 20h (pausa almoço: 15h às 16h)

Formas de pagamento:

- Bilheteria do teatro: dinheiro, cartão de crédito e cartão de débito

- Site da Uhuu.com e outros pontos de venda oficiais: cartão de crédito

Cartões de créditos aceitos: Visa, Mastercard, Diners, Hipercard, American Express e Elo

Cartões de débito aceitos: Visa, Mastercard, Diners, Hipercard, American Express e Elo

Estacionamento: R$14 por 2 horas.

Comments