BWW Review: BARCA DOS CORAÇÕES PARTIDOS Performs Authorial Show With Free Live Streaming

With all the obstacles faced in 2020 due to the pandemic of the new coronavirus, Barca dos Corações Corações Partidos needed to reinvent itself. Without being able to premiere the new show in person, the company created a virtual festival, recorded distance clips, followed all the sanitary rules to rehearse and launched virtually the musical Jacksons do Pandeiro.

Still in the midst of global turmoil, the group continues to resist to continue producing. This way Barca dos Corações Partidos will present 'Desancora', its first authorial show, with live and free exhibition over the internet. The show will be broadcast from Teatro Riachuelo stage on February 20 (Saturday), at 8 pm, on YouTube, on the channels of Barca dos Corações Partidos, Sarau Agência and Teatro Riachuelo.

Com todos os obstáculos enfrentados em 2020 por conta da pandemia do novo coronavírus, a Barca dos Corações Partidos precisou se reinventar. Sem poder estrear presencialmente o novo espetáculo, a companhia criou um festival virtual, gravou clipes à distância, seguiu todas as normas sanitárias para voltar a ensaiar e lançou virtualmente o musical Jacksons do Pandeiro, idealizado por Andréa Alves, da Sarau Agência, produtora da Barca desde a sua criação. A montagem foi exibida com sucesso em temporada no YouTube e no canal Bis.

Ainda em plena turbulência mundial, o grupo segue na resistência para continuar produzindo. Após ser selecionado no edital Retomada Cultural RJ, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Aldir Blanc, a Barca dos Corações Partidos vai apresentar 'Desancora', seu primeiro show autoral, com exibição ao vivo e gratuita pela internet. O espetáculo será transmitido do palco do Teatro Riachuelo no dia 20 de fevereiro (sábado), às 20h, pelo YouTube, nos canais da Barca dos Corações Partidos, da Sarau Agência e do Teatro Riachuelo.

Em nove anos de formação, a Barca dos Corações Partidos foi vista por mais de 650 mil espectadores e recebeu 55 prêmios. Entre seus parceiros, estão Chico César, Braulio Tavares e Paulo César Pinheiro.

Além do show, a companhia vai falar um pouco sobre seus métodos, técnicas e processos criativos em três encontros gratuitos, que serão transmitidos pelo Sympla nos dias 12, 13 e 14 de fevereiro (programação no serviço).



Sobre 'Desancora'

'Desancora' tem direção musical de Alfredo Del-Penho e Beto Lemos e produção de Andréa Alves. Vinda de vários espetáculos premiados, a companhia - formada por Adrén Alves, Alfredo Del-Penho, Beto Lemos, Eduardo Rios, Fábio Enriquez, Renato Luciano e Ricca Barros - vai mostrar canções inéditas e outras que ficaram conhecidas em montagens como 'Auê', 'Suassuna - O Auto do Reino do Sol' e 'Macunaíma'. O show terá a participação especial de Lucas dos Prazeres, que dividiu o palco em 'Jacksons do Pandeiro' com a trupe, e o músico Rick de La Torre, que esteve em 'Auê' e 'Gonzagão - A Lenda', assumirá a bateria em todas os números.

'Fazer 'Desancora' neste momento é muito importante. O próprio título já diz: desancorar, sair de um lugar parado, fazer um movimento, mesmo que ainda enclausurados fisicamente. Nossa companhia se consolidou com um espetáculo de repertório autoral ('Auê'), a partir de nossas composições tão diversas. O show atual é ainda mais múltiplo e traz uma Barca mais madura', resume Alfredo Del-Penho, autor de 'Xote pra Clara', 'Hoje é Por Minha Conta', entre outras.

O roteiro traz ainda os hits 'Vamo Batucá' e 'Passarinho de Toda Cor', assinadas por Renato Luciano para 'Auê'. Já a canção que deu nome ao projeto foi composta pelos sete integrantes da Barca e resume o senso de coletivo que norteia todas as criações do grupo. Mesmo em seus espetáculos teatrais, eles sempre tocam todos os instrumentos e, em muitos casos, assinam todas as canções originais.

Este lado musical extrapolou as fronteiras do palco e gerou álbuns (disponíveis nas plataformas digitais), singles, clipes e até uma indicação ao Prêmio da Música Brasileira. 'Passarinho de Toda Cor' está inclusive na trilha sonora de 'A Força do Querer', novela das 21h atualmente em reprise. 'Desancora' é o primeiro trabalho em que se apresentam sem marcação ou direção teatral.

''Desancora' traz uma companhia de teatro musical se assumindo como banda. Temos um outro tipo de conexão com o público, podemos nos movimentar com um outro tipo de liberdade e também experimentar novas canções a cada apresentação. 'Desancora' teve quatro apresentações em 2018, mas era outro repertório, o show atual será novo e com surpresas, como a participação do Lucas dos Prazeres', analisa Eduardo Rios, que celebra o respiro que a Lei Aldir Blanc trouxe para os trabalhadores da cultura neste grave momento. 'A produção cultural, assim como a educação, não floresce sem incentivo público', assinala.

'Neste momento tão difícil, queremos ressaltar a importância da arte e levar beleza e leveza para o nosso público. 'Desancora' é um presente que a gente se deu, vamos mostrar nosso trabalho autoral, falando de amor, parceria e amizade', resume Beto Lemos.

A Barca dos Corações Partidos:

A Barca dos Corações Partidos se formou após a montagem de 'Gonzagão - A Lenda' (2012), que rodou o Brasil por cinco anos em dezenas de cidades e centenas de apresentações. O tributo a Luiz Gonzaga foi sucedido por uma nova versão da emblemática 'Ópera do Malandro' (2014), de Chico Buarque. O terceiro espetáculo da trupe, 'Auê' (2016), usou como dramaturgia uma safra de canções inéditas compostas pelos próprios integrantes e misturava linguagens como teatro, show, circo e recital. Em 2017, a Barca comemorou os 90 anos de Ariano Suassuna com 'Suassuna - O Auto do Reino do Sol', texto inédito de Bráulio Tavares, com direção de Luiz Carlos Vasconcellos e músicas compostas especialmente pelo grupo em parceria com Chico César. O musical rendeu dezenas de troféus nas mais importantes premiações teatrais do país. Em 2019, a companhia passou nove meses estudando o clássico 'Macunaíma', de Mario de Andrade, ao lado da diretora Bia Lessa. O processo resultou na montagem de 'Macunaíma - Uma Rapsódia Musical', que colheu elogios em temporadas no Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte. Em 2020, a companhia estreou virtualmente 'Jacksons do Pandeiro' e promoveu um festival de teatro e música pela internet. Produtora de todas as montagens, Andréa Alves, da Sarau Agência, foi também a idealizadora de todos os projetos.

*********

A Sarau e a Barca adotaram todas as medidas previstas na legislação para enfrentamento à disseminação da COVID-19, de forma a zelar pela saúde de toda a equipe contratada e permitir o exercício da profissão com segurança, antes e durante a realização do espetáculo. Antes do início dos ensaios, todos os profissionais envolvidos cumpriram quarentena e fizeram testes de COVID-19. Nossa homenagem a todos os artistas que há meses foram impedidos de exercer o seu ofício é estar no teatro, com responsabilidade e alegria, com fé e esperança. Estamos levando o teatro para a sua casa. Cuide-se, fique em casa, se puder.

DESANCORA



Show com a Barca dos Corações Partidos

20 de fevereiro, às 20h

Transmissão pelo YouTube.com/Barcadoscoracoespartidos e também nos canais da Sarau Agência e do Teatro Riachuelo

A Barca dos Corações Partidos é formada por Adrén Alves, Alfredo Del-Penho, Beto Lemos, Eduardo Rios, Fábio Enriquez, Renato Luciano e Ricca Barros.

Músico convidado: Rick de La Torre (bateria)

Participação especial: Lucas dos Prazeres

Encontros com a Barca

12/02 (sexta): A arte do ator - Com Eduardo Rios e Fabio Enriquez.

13/02 (sábado): Composição e direção musical - Com Alfredo Del-Penho, Beto Lemos e Renato Luciano.

14/02 (domingo): A voz e a cena - Com Adrén Alves e Ricca Barros.

Sempre às 20h. Gratuito. Na plataforma Sympla.

DESANCORA - Ingresso Consciente

A Barca dos Corações Partidos driblou todas as dificuldades que o último ano trouxe e não deixou de criar e produzir. A companhia organizou um festival virtual, com bate papos e apresentações, gravou um clipe à distância, ensaiou e estreou 'Jacksons do Pandeiro' pela internet e agora prepara o novo show 'DESANCORA', com músicas inéditas e muitas novidades.



Nenhuma dessas atividades teve bilheteria compulsória. Optamos pelo ingresso consciente, em que cada espectador faz a colaboração da forma que puder. DESANCORA foi contemplado no edital emergencial da lei Aldir Blanc e o valor arrecadado com seu ingresso consciente ajuda não somente os integrantes da Barca, mas também a enorme cadeia produtiva que é necessária para colocar um projeto cultural em pé. São produtores, técnicos, criadores, equipe de transmissão, entre muitos outros profissionais que estão há meses com seus trabalhos interrompidos pela pandemia.

Nosso espetáculo será acessível e gratuito a todos, mas se puder, faça a sua colaboração consciente. Lá vem a Barca novamente!



TRANSMISSÃO

YouTube.com/Barcadoscoracoespartidos

Youtube.com/sarauagencia

Youtube.com/teatroriachuelorio