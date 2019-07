BWW Review: Proposing a Reflection on Contemporary Life, A Barca dos Coracoes Partidos Company Opens MACUNAIMA - UMA RAPSODIA MUSICAL

'Macunaíma', Mário de Andrade's masterpiece, won a new theatrical production by Barca dos Corações Partidos Company. The direction by Bia Lessa proposes a reflection on contemporary life, transforming the text into a musical rhapsody. The show is part of the permanent relevance of the most characteristic work of Brazilian Modernism: its ability to still provoke spectators, more than ninety years after its creation. Behind the apparent comedy, we are faced with a tragic character that sums up many of the impasses of contemporary Brazil. After all, Macunaíma is, at the same time, an indian and a quilombola who is seen, by force of circumstances, moved to the big city, where everything is different and frightening. He is also a survivor: on returning to his quest, he discovers that he has been decimated. There is no more place for him in the world. Maybe there is no world anymore.

Macunaíma - Uma Rapsódia Musical' - from July 19 to August 15 -

Teatro Antunes Filho, SESC Vila Mariana.

Mário de Andrade concebeu 'Macunaíma' (1928) como uma rapsódia, ao costurar e recriar fragmentos de histórias, mitos e lendas indígenas. A narrativa épica, com farto uso de linguagem oral, virou uma espécie de símbolo da identidade cultural brasileira desde então. Após enveredar pela obra de Ariano Suassuna no premiado 'Suassuna - O Auto do Reino do Sol', a companhia Barca dos Corações Partidos resolveu se debruçar sobre este clássico modernista em seu novo espetáculo. A produtora Andréa Alves, idealizadora do projeto, fez o convite para Bia Lessa - que acabara de arrebatar plateias com 'Grande Sertão: Veredas' - assinar a direção da empreitada. As duas potências artísticas vão se encontrar no palco do Teatro Antunes Filho, no SESC Vila Mariana, a partir de 19 de julho.

Além do elenco da Barca, formado por Adrén Alves, Alfredo Del-Penho, Beto Lemos, Fábio Enriquez, Eduardo Rios, Renato Luciano e Ricca Barros, a encenação terá seis artistas escolhidos por testes (Ângelo Flávio Zuhalê, Hugo Germano, Lana Rhodes, Lívia Feltre, Sofia Teixeira e Zahy Guajajara) e o músico Pedro Aune. O processo criativo durou sete meses, entre concorridas audições, oficinas, encontros, leituras e os ensaios propriamente ditos.

photo by Elisa Mendes / Divulgação

Traço marcante em todos os trabalhos da companhia, a música terá lugar de destaque na montagem, ainda que esteja inserida de maneira bem diferente do habitual. A concepção de Bia Lessa se distancia do musical tradicional e segue um fluxo que a diretora prefere associar à estrutura de uma ópera. Além de canções originais, a Barca musicou alguns trechos da adaptação. A direção musical, assinada mais uma vez por Alfredo Del-Penho e Beto Lemos, contou com a música adicional do duo O Grivo.

O desafio de adaptar o mítico texto para os palcos ficou a cargo da escritora Verônica Stigger, que tem no currículo - além cinco premiados livros e duas incursões pelo teatro - a curadoria de uma exposição fotográfica do antropólogo Eduardo Viveiros de Castro focada na etnologia indígena. A proposta era se manter fiel ao original, mas também transpor suas palavras para o conceito da encenação. Ao longo do período de ensaios, a dramaturgia foi sendo modificada pela encenadora e ganhando novas formas, em um grande processo colaborativo.

Este novo 'Macunaíma' nasce da fricção entre duas forças teatrais. De um lado, Bia Lessa, renomada encenadora surgida nos anos 80 cujo hiato de uma década fora dos palcos foi rompido com o estrondoso sucesso de 'Grande Sertão: Veredas', vencedor dos prêmios APCA (Direção), Shell (Direção e Ator), Bravo (Melhor Espetáculo) e Faz Diferença (Bia Lessa). Do outro, a Barca dos Corações Partidos, grupo que se reuniu em 2012 e deu grande passo em sua trajetória ao levar para a cena mais um grande ícone da cultura brasileira, Ariano Suassuna, inspiração para 'Suassuna - O Auto do Reino do Sol', que recebeu os prêmios APCA (Melhor Espetáculo), Cesgranrio (Espetáculo, Direção Musical, Ator), Shell (Música, Autor) e APTR (Música, Autor, Ator Coadjuvante, Figurino). O álbum com as canções do espetáculo, gravado em estúdio, foi indicado ao Prêmio da Música Brasileira.

photo by Elisa Mendes / Divulgação

Andréa Alves, idealizadora do projeto e produtora da Barca desde a fundação, pensou em promover este encontro justamente para trazer uma nova linguagem e um singular processo de criação para a companhia. Bia Lessa encontrou no grupo a disponibilidade que precisava para encenar uma obra tão complexa e distante do realismo:

"O 'Grande Sertão' é um texto reflexivo, a palavra era muito importante, tinha grandes monólogos. Agora, com o 'Macunaíma', a ação toma conta de tudo. Em cada parágrafo, Mário de Andrade descreve mil eventos, é uma grande colcha de retalhos, um painel", analisa a diretora, ressaltando que a atualidade, o frescor e a capacidade de provocação da escrita modernista do autor permanecem até hoje, mais de noventa anos após a sua publicação.

'Macunaíma' foi escrito a partir do estudo de mitos e lendas dos índios taulipang, arecuná e macuchi, no extremo Norte do Brasil, recolhidos pelo etnólogo alemão Theodor Koch-Grünberg e publicados em 1924 em 'De Roraima até o Orenoco'. Ao abandonar a estrutura realista, Mário de Andrade transita com seu protagonista por vários estados do país e constrói, de maneira simbólica, um retrato da formação cultural brasileira.

Assim como no livro, a peça retrata a saga de Macunaíma desde o nascimento, em uma tribo na Amazônia, e passa por momentos definitivos em sua vida: a relação com a família, a paixão e a ida ao Sudeste em busca do Muiraquitã, espécie de amuleto que recebeu da amada. Entre encontros com deuses, mitos e monstros, o personagem passa por aventuras e transformações até retornar à tribo natal. Conhecido pelo epíteto de 'herói sem nenhum caráter', Macunaíma não seria um personagem mal caráter, mas alguém sem caráter definido, com atitudes inesperadas, cuja maioria das ações é movida por um certo prazer mundano.

Sinopse / resumo

photo by Elisa Mendes / Divulgação

'Macunaíma', de Mário de Andrade, ganha nova montagem da companhia Barca dos Corações Partidos. A encenação de Bia Lessa propõe uma reflexão sobre a vida contemporânea, transformando o texto em uma rapsódia musical. O espetáculo parte da permanente atualidade da obra mais característica do Modernismo brasileiro: da sua capacidade de ainda provocar espectadores, mais de noventa anos depois de sua criação. Por trás da comédia aparente, estamos diante de uma personagem trágica que resume muitos dos impasses do Brasil contemporâneo. Afinal, Macunaíma é, ao mesmo tempo, um índio e um quilombola que se vê, por força das circunstâncias, deslocado para a cidade grande, onde tudo é diferente e assustador. É também um sobrevivente: ao voltar para sua querência, descobre que essa foi dizimada. Não há mais lugar para ele no mundo. Talvez não haja mais mundo.

A Barca dos Corações Partidos:

A Barca dos Corações Partidos se formou após a montagem de 'Gonzagão - A Lenda' (2012), que rodou o Brasil por cinco anos em dezenas de cidades e centenas de apresentações. O tributo a Luiz Gonzaga foi sucedido por uma nova montagem da emblemática 'Ópera do Malandro' (2014), de Chico Buarque. O terceiro espetáculo da trupe, 'Auê' (2016), usou como dramaturgia uma safra de canções inéditas compostas pelos próprios integrantes e misturava linguagens como teatro, show, circo e recital. Em 2017, a Barca comemorou os 90 anos de Ariano Suassuna com 'Suassuna - O Auto do Reino do Sol', texto inédito de Bráulio Tavares, com direção de Luiz Carlos Vasconcellos e músicas compostas especialmente pelo grupo em parceria com Chico César. O musical rendeu dezenas de troféus nas mais importantes premiações teatrais do país. Produtora das quatro montagens, Andrea Alves foi também a idealizadora dos projetos.



Ficha Técnica:

Macunaíma - Uma Rapsódia Musical

De Mário de Andrade

photo by Silvana Marques/ Divulgação

Encenação, Cenário e Escritura Cênica: Bia Lessa

Adaptação: Verônica Stigger

Assessoria Teórica: Flora Sussekind

Direção musical: Alfredo Del-Penho e Beto Lemos

Música adicional: O Grivo

Design de som: Gabriel D'Angelo e Felipe Malta

Design de luz: Paulo Pederneiras e Pedro Pederneiras

Figurino: Sylvie Leblanc, Maira Himmelstein e Bia Rivato

Idealização e Direção de Produção: Andréa Alves

Com a Cia. Barca dos Corações Partidos: Adrén Alves, Alfredo Del-Penho, Beto Lemos, Eduardo Rios, Fábio Enriquez, Renato Luciano, Ricca Barros.

E os artistas convidados: Ângelo Flávio Zuhalê, Hugo Germano, Lana Rhodes, Lívia Feltre, Pedro Aune, Sofia Teixeira e Zahy Guajajara

Voz (em off) - Maria Bethânia e Arnaldo Antunes

Colaboradores:

Silviano Santiago, Marilia Martins, Inês Cardoso, Eduardo Jardim, Pedro Duarte, Renato Sztutman , Dany Roland, Marcelo Cipis

Citações e Inspirações:

Antunes Filho, Augusto de Campos, Caetano Veloso, Cildo Meireles, Décio Pignatari, Franklin Cassaro, Gilberto Gil, Glauco Mattoso, Grande Otelo, Haroldo de Campos, Helio Oiticica, Oswald de Andrade, João Guimaraes Rosa, Joaquim Pedro, José Celso Martines Correa, Ligia Clark, Lygia Pape, Novos Baianos, Oswald de Andrade, Padre Anchieta, Paulo José, Pero de Magalhães Gândavo, Pina Bausch, Rita Lee, Tunga

Diretora assistente e preparadora corporal: Amália Lima

Assistentes de direção: Pedro Henrique Müller e Daniel Passi

Assistente de direção musical: Pedro Aune

Assistente de iluminação: Rodrigo Maciel

Assistentes de Cenografia: Raphael Baêta e Tuca Benvenutti

Designer de som associado: Rodrigo Oliveira

Fisioterapeuta: Núbia Barbosa

Adereços de figurino: Andy Lopes e Markoz Vieira

Adereços de cenografia: Derô Martín e Eric Fuly

Assistentes de adereços de cenografia: Elísio Moura Barros e Renato Sousa

Estruturas Infláveis: João Mancha

Cenotécnico: André Salles

Costureira: Rosário Soares

Produção:

Coordenação de Produção: Leila Maria Moreno

Produção Executiva: Janaína Santos e Raphael Baêta

Assistente de Produção: Laura Picorelli e Priscila Cardoso

Produção de arte: Tuca Benvenutti

Produção Local: Rubim Produções

Técnica:

Diretor de palco: Helder Bezerra

Contrarregra: Carlos Eduardo Carvalho

Camareira: Paty Ripoll

Operador de luz: Rodrigo Maciel

Operador de som: Felipe Malta

Técnico de monitor, microfonista e coordenador de RF: Rodrigo Oliveira

Comunicação:

Fotografias: Silvana Marques

Programação visual: Beto Martins

Vídeos: Ana Rezende

Edição entrevistas: Elisa Mendes

Assessoria de Comunicação: Factoria Comunicação

Equipe Sarau:

Direção Geral : Andréa Alves

Coordenação de Produção: Leila Maria Moreno e Vivi Borges

Produção de Planejamento: Ana Caroline Araújo, Bruno Barros e Mariana Sobreira

Produção Executiva: Rafael Lydio e Felipe Valle

Produção de Comunicação: Marcelo Alves, Flávia Garcia e Daniel Barboza

Prestação de Contas: Débora Giangiarulo e Carolina Villas-Boas

Coordenação administrativo-Financeira: Luciana Verde

Assistente Administrativo-financeira: Letícia Copaja

Apoio de Produção e Office Boy: Leandro Barbalho

Estagiário: César Augusto

Agradecimento especial ao grande artista Cacá Carvalho que nos inspirou a revisitar essa obra.

Serviço:

SESC VILA MARIANA - Teatro Antunes Filho

De 19 de julho a 15 de agosto

Quarta às 15h,

Quinta a sábado às 20h

Domingo às 18h

Classificação etária: 18 anos

Duração: 180 minutos

Local: Teatro Antunes Filho - SESC Vila Mariana - R. Pelotas, 141 - Vila Mariana - Capacidade: 611 lugares

Ingressos: R$ 50,00 (inteira) | R$ 25,00 (meia entrada) | R$15,00 (associados SESC)





