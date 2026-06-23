What's Playing on Broadway: July 4th Week 2026
Check out the special Broadway schedules for this July 4th week.
By: Sidney Paterra
If your summer plans include seeing a Broadway show, take note of the special holiday schedule for this July 4th week. All information is subject to change without notice. Check with the box office or ticketing company for the most-up-to-date information. To find out more about rush, lottery and standing room only ticketing policies, click here!
Broadway July 4th Schedule:
June 29-July 5, 2026
|Show
|Monday 06/29
|Tuesday 06/30
|Wednesday 07/01
|Thursday 07/02
|Friday 07/03
|Saturday 07/04
|Sunday 07/05
|
Buy Tickets from: $70
|
|
7:00PM
|
2:00PM
7:30PM
|
7:00PM
|
2:00PM
8:00PM
|
|
1:00PM
6:30PM
|
Buy Tickets from: $116
|
|
7:00PM
|
2:00PM
7:00PM
|
7:00PM
|
8:00PM
|
7:00PM
|
1:00PM
6:30PM
|
Buy Tickets
|
|
7:00PM
|
1:00PM
7:00PM
|
7:00PM
|
1:00PM
7:00PM
|
|
3:00PM
|
Buy Tickets
|
|
7:00PM
|
2:00PM
7:30PM
|
7:00PM
|
2:00PM
7:30PM
|
|
2:00PM
7:30PM
|
Buy Tickets
|
|
7:00PM
|
2:00PM
8:00PM
|
7:00PM
|
2:00PM
8:00PM
|
|
1:30PM
7:30PM
|
Buy Tickets from: $75
|
|
7:00PM
|
7:00PM
|
2:00PM
7:00PM
|
7:00PM
|
2:30PM
|
2:00PM
7:00PM
|
Buy Tickets
|
|
7:00PM
|
1:00PM
7:00PM
|
7:00PM
|
1:00PM
7:00PM
|
|
1:00PM
7:00PM
|
Buy Tickets
|
|
7:00PM
|
2:00PM
7:00PM
|
7:00PM
|
|
1:00PM
5:00PM
|
3:00PM
|
Buy Tickets from: $62
|
|
7:00PM
|
2:00PM
7:30PM
|
7:00PM
|
2:00PM
7:30PM
|
|
2:00PM
7:30PM
|
Buy Tickets from: $124
|
|
7:00PM
|
1:00PM
7:00PM
|
7:00PM
|
1:00PM
7:00PM
|
|
1:00PM
7:00PM
|
Buy Tickets from: $70
|
|
7:00PM
|
1:00PM
7:00PM
|
7:00PM
|
7:00PM
|
2:00PM
|
1:00PM
7:00PM
|
Buy Tickets
|
|
7:00PM
|
2:00PM
7:30PM
|
7:00PM
|
2:00PM
7:30PM
|
|
2:00PM
7:30PM
|
Buy Tickets
|
|
7:00PM
|
2:00PM
8:00PM
|
1:00PM
7:00PM
|
|
|
2:00PM
7:30PM
|
Buy Tickets from: $63
|
7:00PM
|
7:00PM
|
2:00PM
7:00PM
|
7:00PM
|
2:00PM
7:00PM
|
|
3:00PM
|
Buy Tickets from: $91
|
|
7:00PM
|
1:00PM
7:00PM
|
7:00PM
|
1:00PM
7:00PM
|
|
1:00PM
7:00PM
|
Buy Tickets from $74
|
|
7:00PM
|
2:00PM
8:00PM
|
7:00PM
|
2:00PM
8:00PM
|
|
1:30PM
7:30PM
|
Buy Tickets from: $166
|
7:30PM
|
7:30PM
|
7:30PM
|
3:00PM
7:30PM
|
3:00PM
7:30PM
|
|
6:30PM
|
Buy Tickets
|
|
7:00PM
|
2:00PM
7:30PM
|
7:00PM
|
7:30PM
|
2:00PM
|
2:00PM
7:30PM
|
Buy Tickets
|
|
7:00PM
|
2:00PM
7:30PM
|
7:00PM
|
2:00PM
7:30PM
|
|
2:00PM
7:30PM
|
Buy Tickets
|
|
7:00PM
|
2:00PM
8:00PM
|
7:00PM
|
2:00PM
8:00PM
|
2:00PM
|
3:00PM
|
Buy Tickets
|
|
7:00PM
|
2:00PM
7:30PM
|
7:00PM
|
7:00PM
|
3:00PM
|
2:00PM
7:30PM
|
Buy Tickets from: $74
|
7:00PM
|
|
2:00PM
7:00PM
|
7:00PM
|
2:00PM
7:00PM
|
|
2:00PM
7:00PM
|
Buy Tickets from: $88
|
|
1:00PM
7:00PM
|
7:00PM
|
7:00PM
|
1:00PM
7:00PM
|
|
1:00PM
7:00PM
|
Buy Tickets from: $64
|
|
7:00PM
|
7:00PM
|
7:00PM
|
2:00PM
7:00PM
|
3:00PM
|
2:00PM
7:00PM
|
Buy Tickets Tickets: from $52
|
7:00PM
|
|
7:00PM
|
2:00PM
8:00PM
|
1:00PM
7:00PM
|
|
2:00PM
8:00PM
|
Buy Tickets
|
|
7:00PM
|
2:00PM
7:00PM
|
7:00PM
|
8:00PM
|
3:00PM
|
1:00PM
6:30PM
|
Buy Tickets
|
|
7:00PM
|
2:00PM
7:30PM
|
7:00PM
|
2:00PM
7:30PM
|
|
2:00PM
7:30PM
|
Buy Tickets from: $93
|
|
7:00PM
|
2:00PM
7:30PM
|
7:00PM
|
2:00PM
7:30PM
|
2:00PM
|
3:00PM
|
Buy Tickets
|
|
7:00PM
|
7:00PM
|
3:00PM
8:30PM
|
3:00PM
8:30PM
|
|
3:00PM
8:30PM
|
Buy Tickets
|
7:30PM
|
7:30PM
|
7:30PM
|
3:00PM
7:30PM
|
7:30PM
|
|
2:00PM
6:30PM
|
Buy Tickets
|
7:30PM
|
7:30PM
|
2:00PM
7:30PM
|
7:30PM
|
7:30PM
|
|
2:00PM
7:30PM
|
Buy Tickets from: $124
|
|
2:00PM
7:00PM
|
2:00PM
7:00PM
|
7:00PM
|
2:00PM
7:00PM
|
|
3:00PM