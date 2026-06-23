 Skip to main content
My Shows
News on your favorite shows, specials & more!
Home For You Chat My Shows Register/Login Games Grosses

What's Playing on Broadway: July 4th Week 2026

Check out the special Broadway schedules for this July 4th week.

By:
What's Playing on Broadway: July 4th Week 2026

If your summer plans include seeing a Broadway show, take note of the special holiday schedule for this July 4th week. All information is subject to change without notice. Check with the box office or ticketing company for the most-up-to-date information. To find out more about rush, lottery and standing room only ticketing policies, click here!

Broadway July 4th Schedule:
June 29-July 5, 2026

ShowMonday 06/29 Tuesday 06/30 Wednesday 07/01 Thursday 07/02 Friday 07/03 Saturday 07/04 Sunday 07/05
& Juliet logo
Buy Tickets from: $70

7:00PM 		2:00PM
7:30PM
7:00PM 		2:00PM
8:00PM
1:00PM
6:30PM
Aladdin logo
Buy Tickets from: $116

7:00PM 		2:00PM
7:00PM
7:00PM
8:00PM
7:00PM 		1:00PM
6:30PM
Arthur Miller's Death of a Salesman logo
Buy Tickets

7:00PM 		1:00PM
7:00PM
7:00PM 		1:00PM
7:00PM
3:00PM
Buena Vista Social Club logo
Buy Tickets

7:00PM 		2:00PM
7:30PM
7:00PM 		2:00PM
7:30PM
2:00PM
7:30PM
CATS: The Jellicle Ball logo
Buy Tickets

7:00PM 		2:00PM
8:00PM
7:00PM 		2:00PM
8:00PM
1:30PM
7:30PM
Chicago logo
Buy Tickets from: $75

7:00PM
7:00PM 		2:00PM
7:00PM
7:00PM 		2:30PM
2:00PM
7:00PM
Dog Day Afternoon logo
Buy Tickets

7:00PM 		1:00PM
7:00PM
7:00PM 		1:00PM
7:00PM
1:00PM
7:00PM
Every Brilliant Thing logo
Buy Tickets

7:00PM 		2:00PM
7:00PM
7:00PM
1:00PM
5:00PM 		3:00PM
Hadestown logo
Buy Tickets from: $62

7:00PM 		2:00PM
7:30PM
7:00PM 		2:00PM
7:30PM
2:00PM
7:30PM
Hamilton logo
Buy Tickets from: $124

7:00PM 		1:00PM
7:00PM
7:00PM 		1:00PM
7:00PM
1:00PM
7:00PM
Harry Potter and the Cursed Child logo
Buy Tickets from: $70

7:00PM 		1:00PM
7:00PM
7:00PM
7:00PM 		2:00PM
1:00PM
7:00PM
Joe Turner's Come and Gone logo
Buy Tickets

7:00PM 		2:00PM
7:30PM
7:00PM 		2:00PM
7:30PM
2:00PM
7:30PM
Just in Time logo
Buy Tickets

7:00PM 		2:00PM
8:00PM 		1:00PM
7:00PM

2:00PM
7:30PM
Maybe Happy Ending logo
Buy Tickets from: $63
7:00PM
7:00PM 		2:00PM
7:00PM
7:00PM 		2:00PM
7:00PM
3:00PM
MJ the Musical logo
Buy Tickets from: $91

7:00PM 		1:00PM
7:00PM
7:00PM 		1:00PM
7:00PM
1:00PM
7:00PM
Moulin Rouge! logo
Buy Tickets from $74

7:00PM 		2:00PM
8:00PM
7:00PM 		2:00PM
8:00PM
1:30PM
7:30PM
Oh, Mary! logo
Buy Tickets from: $166
7:30PM
7:30PM
7:30PM 		3:00PM
7:30PM 		3:00PM
7:30PM

6:30PM
Operation Mincemeat logo
Buy Tickets

7:00PM 		2:00PM
7:30PM
7:00PM
7:30PM 		2:00PM
2:00PM
7:30PM
Proof logo
Buy Tickets

7:00PM 		2:00PM
7:30PM
7:00PM 		2:00PM
7:30PM
2:00PM
7:30PM
Ragtime logo
Buy Tickets

7:00PM 		2:00PM
8:00PM
7:00PM 		2:00PM
8:00PM 		2:00PM
3:00PM
Schmigadoon! logo
Buy Tickets

7:00PM 		2:00PM
7:30PM
7:00PM
7:00PM 		3:00PM
2:00PM
7:30PM
Six logo
Buy Tickets from: $74
7:00PM
2:00PM
7:00PM
7:00PM 		2:00PM
7:00PM
2:00PM
7:00PM
Stranger Things: The First Shadow logo
Buy Tickets from: $88
1:00PM
7:00PM
7:00PM
7:00PM 		1:00PM
7:00PM
1:00PM
7:00PM
The Book of Mormon logo
Buy Tickets from: $64

7:00PM
7:00PM
7:00PM 		2:00PM
7:00PM 		3:00PM
2:00PM
7:00PM
The Great Gatsby logo
Buy Tickets Tickets: from $52
7:00PM

7:00PM 		2:00PM
8:00PM 		1:00PM
7:00PM
2:00PM
8:00PM
The Lion King logo
Buy Tickets

7:00PM 		2:00PM
7:00PM
7:00PM
8:00PM 		3:00PM
1:00PM
6:30PM
The Lost Boys logo
Buy Tickets

7:00PM 		2:00PM
7:30PM
7:00PM 		2:00PM
7:30PM
2:00PM
7:30PM
The Outsiders logo
Buy Tickets from: $93

7:00PM 		2:00PM
7:30PM
7:00PM 		2:00PM
7:30PM 		2:00PM
3:00PM
The Rocky Horror Show logo
Buy Tickets

7:00PM
7:00PM 		3:00PM
8:30PM 		3:00PM
8:30PM
3:00PM
8:30PM
Titanique logo
Buy Tickets
7:30PM
7:30PM
7:30PM 		3:00PM
7:30PM
7:30PM
2:00PM
6:30PM
Two Strangers (Carry a Cake Across New York) logo
Buy Tickets
7:30PM
7:30PM 		2:00PM
7:30PM
7:30PM
7:30PM
2:00PM
7:30PM
Wicked logo
Buy Tickets from: $124
2:00PM
7:00PM 		2:00PM
7:00PM
7:00PM 		2:00PM
7:00PM
3:00PM




Don't Miss a Broadway News Story
Sign up for all the news on the Summer season, discounts & more...


BroadwayWorld TV

View all Videos

Ticket Central
Ticket Central
Ticket Central
Hot Show
Tickets From $59
Hot Show
Tickets From $95
Hot Show
Tickets From $75
Hot Show
Tickets From $101
More Hot Shows Discounts

Recommended For You