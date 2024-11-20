Photos: Inside Classic Stage Company's 2024 Gala

The event honored Nikki M. James and Frank DiLella.
Just last night, Classic Stage Company presented their 2024 Gala, honoring Tony Award winner Nikki M. James and 11-time Emmy Award winner Frank DiLella. Directed by Daniel Goldstein, CSC’s 2024 Gala was hosted by Tony Award nominee Jenn Collela and Tony Award nominee Michael James Scott.
The evening raises funds for Classic Stage's mission of creating thought-provoking theater and introducing the power of the classics to thousands of students in New York City every year.
Perfromers/presenters included: six-time Emmy Award nominee Tituss Burgess (Moulin Rouge: The Musical), Tony Award nominee Norm Lewis (Chicken & Biscuits), Tony Award nominee Charl Brown (Motown: The Musical), Pearl Sun (Come From Away), Drama League Award winner Ana Villafane (N/A), Yassmin Alers, Tony Award winner Laura Benanti, Olivier and Grammy Award nominee Caissie Levy Andy Mientus, two-time Tony Award nominee Andrew Rannells and Tony Award winner Shaina Taub. Jason Weixelman served as the Stage Manager. Alison Haggerty Stevenson, Ilyssa Coghlan, and Matthew Grossman served as Gala Co-Chairs.
Photo Credit: Jennifer Broski
Jill Rafson
Jill Rafson
Frank DiLella and family
Erik Bottcher, Frank DiLella
Erik Bottcher, Frank DiLella
Stephanie Simon, Frank DiLella, Nikki M. James
Frank DiLella, Nikki M. James, Judith Light
Frank DiLella, Jill Rafson, Nikki M. James
Stephanie Simon, Cheryl Wills, Nikki M. James, Frank DiLella, Jamie Stelter, George Whipple
Joshua Harmon, Anne Kauffman, John Weidman, Daniel Goldstein
Patrick McCollum, Daniel Reichard
Patrick McCollum, Daniel Reichard
Shannan Ferry, Jamie Stetler, Annika Pergament, Frank DiLella, Stephanie Simon, Pat Kiernan
Jacob Tourjeman, Eric Ulloa
Jacob Tourjeman, Eric Ulloa
Andrew Rannells, Nikki M. James
Andrew Rannells, Nikki M. James, Michael James Scott
Michael James Scott, Nikki M. James, Jenn Colella
Michael James Scott, Nikki M. James, Frank DiLella, Jenn Colella, Andrew Rannells
Nikki M. James, Derek Oosterman
Nikki M. James, Derek Oosterman
Michael Mitnick, Santino Fontana
Michael Mitnick, Santino Fontana
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