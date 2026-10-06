Broadway Grosses: Week Ending 10/4/26
View the latest Broadway Grosses
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Click below to access all the Broadway grosses from all the shows for the week ending 10/04/2026 in BroadwayWorld's grosses section. Also, you will find information on each show's historical grosses, cumulative grosses and other statistics on how each show stacked up this week and in the past.
Click Here to Visit the Broadway Grosses...
Up for the week by attendance (% of capacity)
- THE IMAGINARY INVALID (91.7%)
- SIX: THE MUSICAL (9.3%)
- THE ROCKY HORROR SHOW (9.1%)
- THE OUTSIDERS (5%)
- JUST IN TIME (4.5%)
- MJ (4.2%)
- OPERATION MINCEMEAT: A NEW MUSICAL (3.7%)
- SCHMIGADOON! (3.3%)
- HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD (2.8%)
- SCHOOL GIRLS; OR, THE AFRICAN MEAN GIRLS PLAY (2.8%)
- CHICAGO (2.6%)
- TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK) (2.1%)
- WICKED (1.9%)
- THE GREAT GATSBY (1.5%)
- & JULIET (1.5%)
- HADESTOWN (1.3%)
- PARANORMAL ACTIVITY (1.2%)
- THE LOST BOYS (1%)
- MAYBE HAPPY ENDING (0.4%)
- THE LION KING (0.4%)
- HAMILTON (0.3%)
Down for the week by attendance (% of capacity)
- OH, MARY! (-6.5%)
- ALADDIN (-3.6%)
- STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW (-0.6%)
- THE BOOK OF MORMON (-0.6%)
- BUENA VISTA SOCIAL CLUB (-0.4%)
Click Here to Visit the BroadwayWorld Grosses...
This week (week ending 10/04/2026), 28 shows played on Broadway, with 226,390 tickets sold and a total gross of $27,735,569. The average ticket price was $122.51. This represents 2 more shows than last week. Overall capacity utilization was 89.08%, with 226,390 of 254,147 available seats filled.
Attendance increased by 8.22% compared to last week. Compared to the same week last year (Week 40, 2025), attendance decreased by 3.46%.
Overall grosses rose 15.12% compared to last week. Year-over-year, grosses decreased by 11.75% ($27,735,569 vs. $31,428,040).
The average ticket price of $122.51 was $7.34 higher than last week and $11.50 lower than the same week last year ($134.02).
Year-over-Year: Top 5 Gross Increases
- HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD: $1,671,543 vs. $940,384 (+77.8% change)
- CHICAGO: $1,030,366 vs. $598,968 (+72.0% change)
- OH, MARY!: $1,216,930 vs. $950,185 (+28.1% change)
- MJ: $1,588,467 vs. $1,254,629 (+26.6% change)
- OPERATION MINCEMEAT: A NEW MUSICAL: $719,615 vs. $633,456 (+13.6% change)
Overall Capacity Utilization
This week: 89.1%. Same week last year: 90.2%. Change: Down 1.1 percentage points
Top 5 by This Week Gross
- HAMILTON: $2,704,838
- HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD: $1,671,543
- MJ: $1,588,467
- THE LION KING: $1,498,471
- OH, MARY!: $1,216,930
Bottom 5 by This Week Gross
- SCHOOL GIRLS; OR, THE AFRICAN MEAN GIRLS PLAY: $351,072
- THE IMAGINARY INVALID: $352,824
- TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK): $503,692
- SIX: THE MUSICAL: $562,105
- STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW: $571,076
Top 5 by This Week Gross vs. Last Week Gross
- THE IMAGINARY INVALID: $169,671
- JUST IN TIME: $105,311
- WICKED: $101,295
- HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD: $98,074
- SCHMIGADOON!: $97,891
Bottom 5 by This Week Gross vs. Last Week Gross
- OH, MARY!: $-241,332
- THE LION KING: $-202,402
- ALADDIN: $-11,725
- MAYBE HAPPY ENDING: $-5,681
- STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW: $-1,845
Top 5 by Average Ticket Price
- HAMILTON: $251.78
- OH, MARY!: $182.18
- JUST IN TIME: $146.41
- MJ: $145.73
- THE LION KING: $134.99
Bottom 5 by Average Ticket Price
- STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW: $65.55
- SCHOOL GIRLS; OR, THE AFRICAN MEAN GIRLS PLAY: $70.77
- THE IMAGINARY INVALID: $74.91
- ALADDIN: $79.81
- WICKED: $87.32
Top 5 by % of Total Seats Filled
- HAMILTON: 101.4%
- HADESTOWN: 98.5%
- MJ: 98.2%
- PARANORMAL ACTIVITY: 97.7%
- CHICAGO: 97.6%
Bottom 5 % of Total Seats Filled
- TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK): 64.7%
- STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW: 68.3%
- SIX: THE MUSICAL: 68.7%
- THE OUTSIDERS: 78.2%
- MAYBE HAPPY ENDING: 79.1%
Top 5 by Total Attendance This Week vs. Last Week
- THE IMAGINARY INVALID: 2643
- SIX: THE MUSICAL: 766
- THE ROCKY HORROR SHOW: 726
- MJ: 467
- THE OUTSIDERS: 407
Bottom 5 by Total Attendance This Week vs. Last Week
- THE LION KING: -1531
- ALADDIN: -505
- OH, MARY!: -463
- STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW: -70
- THE BOOK OF MORMON: -51
That's all for this week... Note: All data presented for informational purposes only. BroadwayWorld makes no guarantee as to the accuracy of the data, or the matter in which it's presented. Source: The Broadway League.
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