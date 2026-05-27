Broadway Grosses: Week Ending 5/24/26 - EVERY BRILLIANT THING Breaks House Record
View the latest Broadway Grosses
Click below to access all the Broadway grosses from all the shows for the week ending 5/24/2026 in BroadwayWorld's grosses section. Also, you will find information on each show's historical grosses, cumulative grosses and other statistics on how each show stacked up this week and in the past.
Of note this week:
This was the final week of the 2025-2026 season, which began on 5/26/2025 and ended on 5/24/2026. For detailed Broadway season statistics and notes, visit the Research section of The Broadway League website at https://www.broadwayleague.com/research/statistics-broadway-nyc/.
CELEBRITY AUTOBIOGRAPHY opened at the Shubert on 5/18. The production received mixed and positive reviews. Red BroadwayWorld's Review Roundup HERE!
BEACHES, A NEW MUSICAL closed on 5/24. DEATH OF A SALESMAN had a planned seven-performance week.
THE BOOK OF MORMON did not have any performances this week due to a fire at the O'Neill on Mon. 5/4.
Memorial Day weekend fell within this week (Week 52). Last season, Memorial Day weekend fell within Week 53.
EVERY BRILLIANT THING had five performances with 986 seats and three performances with 985 seats this week, for a total capacity of 7,885.
Click Here to Visit the Broadway Grosses...
Up for the week by attendance (% of capacity)
- CELEBRITY AUTOBIOGRAPHY (59%)
- DEATH BECOMES HER (20.2%)
- STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW (14.4%)
- SIX: THE MUSICAL (14%)
- BEACHES, A NEW MUSICAL (13.5%)
- CHICAGO (13.2%)
- THE GREAT GATSBY (12.3%)
- HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD (10.1%)
- & JULIET (8%)
- CHESS (8%)
- TITANÍQUE (7.3%)
- THE OUTSIDERS (6.1%)
- CATS: THE JELLICLE BALL (5.9%)
- TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK) (5.9%)
- OPERATION MINCEMEAT: A NEW MUSICAL (4.7%)
- SCHMIGADOON! (4.4%)
- WICKED (3.9%)
- THE LION KING (3.6%)
- THE LOST BOYS (3.1%)
- GIANT (2.8%)
- MOULIN ROUGE! THE MUSICAL (2.7%)
- HADESTOWN (2.6%)
- PROOF (2.6%)
- MJ (2.3%)
- THE FEAR OF 13 (1.5%)
- JOE TURNER'S COME AND GONE (1.2%)
- BECKY SHAW (1.1%)
- DOG DAY AFTERNOON (1%)
- DEATH OF A SALESMAN (1%)
- ALADDIN (1%)
- JUST IN TIME (0.8%)
- HAMILTON (0.7%)
- FALLEN ANGELS (0.2%)
Down for the week by attendance (% of capacity)
- MAYBE HAPPY ENDING (-6%)
- BUENA VISTA SOCIAL CLUB (-3.1%)
- THE BALUSTERS (-2.6%)
Click Here to Visit the BroadwayWorld Grosses...
This week (week ending 5/24/2026), 40 shows played on Broadway, with 336,648 tickets sold and a total gross of $40,707,260. The average ticket price was $120.92. The number of shows remained the same as last week. Overall capacity utilization was 89.80%.
Attendance increased by 6.22% compared to last week.
Overall grosses rose 6.66% compared to last week.
The average ticket price of $120.92 was $0.49 higher than last week.
Top 5 by This Week Gross
- EVERY BRILLIANT THING: $2,296,473
- HAMILTON: $2,038,122
- THE LION KING: $1,979,033
- DEATH OF A SALESMAN: $1,635,537
- MJ: $1,592,830
Bottom 5 by This Week Gross
- CELEBRITY AUTOBIOGRAPHY ($111,086)
- THE BALUSTERS ($439,044)
- BEACHES, A NEW MUSICAL ($511,892)
- BECKY SHAW ($512,765)
- SIX: THE MUSICAL ($601,476)
Top 5 by This Week Gross vs. Last Week Gross
- WICKED: $352,271
- EVERY BRILLIANT THING: $320,305
- STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW: $275,548
- THE LION KING: $264,375
- HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD: $233,727
Bottom 5 by This Week Gross vs. Last Week Gross
- MAYBE HAPPY ENDING ($-334,915)
- PROOF ($-154,453)
- BUENA VISTA SOCIAL CLUB ($-114,788)
- MOULIN ROUGE! THE MUSICAL ($-114,412)
- DOG DAY AFTERNOON ($-105,646)
Top 5 by Average Ticket Price
- EVERY BRILLIANT THING: $291.25
- OH, MARY!: $214.72
- HAMILTON: $190.51
- JUST IN TIME: $162.70
- GIANT: $159.64
Bottom 5 by Average Ticket Price
- CELEBRITY AUTOBIOGRAPHY ($20.88)
- BEACHES, A NEW MUSICAL ($68.35)
- DOG DAY AFTERNOON ($82.44)
- DEATH BECOMES HER ($84.65)
- TITANÍQUE ($89.80)
Top 5 by % of Total Seats Filled
- JUST IN TIME: 102.8%
- DEATH OF A SALESMAN: 101.1%
- HAMILTON: 101%
- EVERY BRILLIANT THING: 100%
- RAGTIME: 100%
Bottom 5 % of Total Seats Filled
- BEACHES, A NEW MUSICAL (57.9%)
- CELEBRITY AUTOBIOGRAPHY (59%)
- SIX: THE MUSICAL (71.9%)
- CHICAGO (77.5%)
- STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW (78.2%)
Top 5 by Total Attendance This Week vs. Last Week
- CELEBRITY AUTOBIOGRAPHY: 3090
- DEATH BECOMES HER: 2409
- STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW: 1835
- BEACHES, A NEW MUSICAL: 1746
- THE GREAT GATSBY: 1461
Bottom 5 by Total Attendance This Week vs. Last Week
- DEATH OF A SALESMAN (-1366)
- MAYBE HAPPY ENDING (-462)
- BUENA VISTA SOCIAL CLUB (-267)
- THE BALUSTERS (-130)
That's all for this week... Note: All data presented for informational purposes only. BroadwayWorld makes no guarantee as to the accuracy of the data, or the matter in which it's presented. Source: The Broadway League.
Videos