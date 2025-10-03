PEDRO Y EL LOBO Comes to Teatro Colon

Enter Your Email to Unlock This Article



Un lobo recuerda sus antiguos días en el prado e intenta defenderse de las terribles acusaciones que algún día pesaron sobre él. A través de su recuerdo, conocemos a sus viejos vecinos: el pájaro, el pato, el gato, el pequeño Pedro y su abuelo, así como al temible cazador, de quien el lobo logró escapar antes de su nueva vida en la ciudad.

En la actualidad, el lobo habla a la perfección el español y domina los modales humanos, pero parece olvidar lentamente sus talentos y alegrías animales.

En esta nueva versión del cuento sinfónico de Serguéi Prokofiev, el lobo es el protagonista. La obra invita a sumergirnos en la aventura de los distintos sonidos de la orquesta, que despliega a cada personaje y cada situación a través de sus instrumentos.