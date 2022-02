BWW Feature: VICKY CARAMBAT, FUTURA PROMESA EN NEW YORK. De Buenos Aires A Nueva York

Victoria Carambat tiene 35 años, y es una reconocida actriz y cantante argentina. Desde sus comienzos nos ha deleitado con muchos de sus trabajos.

Actriz multifacética, que puede desde hacer musicales, aparecer en reality shows, actuar en cine, desfilar en pasarelas y cantar donde sea. Victoria arrancó su carrera siendo nada más ni nada menos que Tracy en Hairspray, luego de una exhaustiva audición, que además fue televisada. Luego de eso no paro, trabajó en Cine con Lola Ponce en "From Rome with Love" y en "I'm Gilda" película protagonizada por Natalia Oreiro (Ambas disponibles ahora en Amazon Prime), Participó en el reality show The Voice (La Voz Argentina primera edición), y fue BJ en Smokey's Show Café, entre otras cosas.

Victoria me cuenta que pisar Broadway fue su sueño desde muy chica. Había podido visitar la gran manzana hace 8 años, en un viaje de estudios pero estaba tan enfocada en sus estudios que fue un pendiente volver a conocer a fondo New York. Ella había planificado volver en el 2020, pero por la pandemia ese viaje no se concretó hasta fines del 2021. Vicky cuenta que trabajó y ahorró incansablemente para realizar este viaje, "Volver a la apertura de los teatros, nada más ni nada menos que en Broadway, hace que la espera de volver haya valido la pena".

Vicky sueña con trabajar en alguno de los musicales que más admira, en el poco tiempo de visita en NYC ya vio Chicago, Moulin Rouge, Aint too Proud, The Lion King, y que aun le faltan muchos en la lista. Cautivada por el arte de esta gran ciudad, Vicky asiste a Jams y Open Mics, donde pueden oírla cantar y compartir escenarios con músicos, solo por diversión y para no perder el entrenamiento de subirse al escenario. "Siempre quise venir a New York, perderme en las calles del Village, escuchar Bandas de Jazz, y poder experimentar la realidad de lo que pasa con el arte en esta ciudad maravilosa".

Victoria además es una apasionada del Jazz, estilo por el cual siempre se destaco en Argentina "Es uno de los estilos que más disfruto cantar y poder estar hoy acá disfrutando esto es indescriptible", sino que durante la pandemia se volvió fanática del Tango "Siempre había escuchado Tango en casa, ya que mi padre es un gran admirador de Gardel, y en el 2020 empecé a armar un repertorio para un show de tango, que estoy planeando para el 2022". Dice que no puede adelantarnos nada de este nuevo proyecto, y que muy pronto veremos "Maria de Buenos Aires en New York" un video que hizo en colaboración con la argentina Vanesa Piccolella (Filmmaker y Fotógrafa) y que cuenta con la actuación de Ryan Thomson (Actor y Modelo americano) "Todo surgió en una cena de argentinos, donde le contaba a Vane que había grabado en argentina una versión de la canción de Piazzola Maria de Buenos Aires, y ella no dudo en proponerme hacer el video, imaginando filmarlo con New York de fondo, le dije que sí rapidísimo, porque me divertía mucho la idea de hacer algo con amigos artistas, intercambiar perspectivas, colaborar y hacerlo por diversión. ¿Además "Yo Soy Maria" cuenta la historia de una Mujer que aparece en las calles de la Boca, porque no podía ser yo en las calles de Dumbo?" Me cuenta mientras ríe.

Entre risas y café, podemos concluir con que Victoria Carambat sin dudas es una artista multifacética, creativa, que podría cautivar New York en cualquier momento, sin dudas está preparada para hacerlo!!!