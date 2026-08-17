UNA NOCHE DE MUSICALES llega al Teatro La Latina con los grandes éxitos del teatro musical

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El Teatro La Latina de Madrid acogerá el próximo 19 de octubre, a las 19:30 horas, UNA NOCHE DE MUSICALES, una propuesta de Musicales Junior que reúne sobre el escenario una selección de grandes éxitos del teatro musical. El espectáculo plantea un recorrido por diferentes títulos y estilos del género a través de algunas de sus canciones más reconocibles, en una velada pensada para los amantes de los musicales y para quienes quieran descubrir la fuerza de sus grandes temas en directo.

La función estará bajo la dirección de Sergio Aguado y Carlos C. Insuela, y contará con la colaboración especial de un amplio elenco de intérpretes vinculados al teatro musical. Participarán Rubén Yuste, Cristina Picos, Pitu Manubens, Carlos Solano, Quique Niza, Elvira Santa María, Elsa Ruiz Monleón, Iván Clemente, Agustina Berenguer, Camino Moreno y Noelia Marló.

UNA NOCHE DE MUSICALES propone así una celebración del género a través de sus grandes canciones y de diferentes generaciones de artistas. Las voces de sus intérpretes serán las encargadas de recorrer sobre el escenario algunos de los momentos más reconocibles del teatro musical, combinando emoción, interpretación y grandes números musicales en formato de concierto.

La cita tendrá lugar el lunes 19 de octubre a las 19:30 horas en el Teatro La Latina de Madrid. Una oportunidad para disfrutar en directo de los grandes éxitos del teatro musical y de un elenco que reúne diferentes voces y perfiles de la escena española en una única noche dedicada a la pasión por los musicales.

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