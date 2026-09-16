PHOTOS: SIX EL MUSICAL: las seis reinas toman la Gran Vía
BroadwayWorld Spain estuvo presente en el pase gráfico del espectáculo, que llega al Teatro Gran Vía con un reparto dispuesto a revolucionar la histori
SIX EL MUSICAL ya está listo para conquistar Madrid. Antes de su gran estreno oficial, BroadwayWorld Spain ha podido asistir al pase gráfico del espectáculo en el Teatro Gran Vía, donde las seis protagonistas se han presentado ante los medios con el vestuario completo y la espectacular puesta en escena de esta producción. Una oportunidad para descubrir de cerca el universo de un musical que convierte a las seis esposas de Enrique VIII en las auténticas estrellas de su propia historia.
Durante el pase pudimos disfrutar de algunos de los grandes momentos del espectáculo, entre ellos “Las Ex” y el número que da título al musical, “SIX”, que cierra el show por todo lo alto. Pop, coreografías, humor, luces y una banda en directo acompañan a Catalina de Aragón, Ana Bolena, Jane Seymour, Ana de Cléveris, Catalina Howard y Catalina Parr, que dejan atrás la etiqueta de “ex” para reivindicar sus propias historias y demostrar que hay mucho más que contar sobre ellas.
El reparto de esta producción está encabezado por Clara Lanzani, Udara Zubillaga, Beatriz Santana, Liz Tatis, Arianna Galletti y Alba Egilo, acompañadas por Clara Rengel, Bárbara Días y Flor Lopardo como protagonistas alternantes. Sobre el escenario, las seis reinas están acompañadas por una banda en directo formada por Sofía Kherroubi, directora musical, Emma Weil a la guitarra, Mónica Vicente a la batería e Iranzu García al bajo, con Mireia Federico como directora musical asistente.
Con este pase gráfico comienza la cuenta atrás definitiva para el gran momento: mañana llega el estreno oficial de SIX EL MUSICAL en Madrid. La producción cuenta con Julia Gómez Cora y Stellar Theatre al frente y con Gara Roda como directora residente, además de formar parte del equipo de adaptación al castellano junto a Marc Gómez y Daniel Anglès. BroadwayWorld Spain estará presente en esta gran noche para acompañar a las seis reinas en su llegada a la Gran Vía y contar todo lo que ocurra en uno de los estrenos musicales más esperados de la temporada. Y, mientras tanto, Alejandro Palacios nos deja en imágenes este espectacular pase gráfico. 👑
Beatriz Santana
Arianna Galletti
Alba Egilo
Liz Tatis
Liz Tatis, Beatriz Santana, Alba Egilo, Clara Lanzani, Arianna Galletti
Arianna Galleti, Clara Lanzani, Beatriz Santana
Clara Lanzani, Liz Tatis, Arianna Galletti, Alba Egilo, Beatriz Santana, Udara Zubillaga
Liz Tatis, Arianna Galletti, Clara Lanzani, Udara Zubillaga, Beatriz Santana, Alba Egilo
Alba Egilo, Liz Tatis, Beatriz Santana, Clara Lanzani, Arianna Galletti
Liz Tatis, Arianna Galletti, Clara Lanzani, Udara Zubillaga, Beatriz Santana, Alba Egilo
Liz Tatis, Alba Egilo, Beatriz Santana, Arianna Galletti, Clara Lanzani
Arianna Galletti, Liz Tatis, Beatriz Santana, Udara Zubillaga, Clara Lanzani, Alba Egilo
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