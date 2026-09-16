PHOTOS: SIX EL MUSICAL: las seis reinas toman la Gran Vía

NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. No password required. Sign Up

SIX EL MUSICAL ya está listo para conquistar Madrid. Antes de su gran estreno oficial, BroadwayWorld Spain ha podido asistir al pase gráfico del espectáculo en el Teatro Gran Vía, donde las seis protagonistas se han presentado ante los medios con el vestuario completo y la espectacular puesta en escena de esta producción. Una oportunidad para descubrir de cerca el universo de un musical que convierte a las seis esposas de Enrique VIII en las auténticas estrellas de su propia historia.

Durante el pase pudimos disfrutar de algunos de los grandes momentos del espectáculo, entre ellos “Las Ex” y el número que da título al musical, “SIX”, que cierra el show por todo lo alto. Pop, coreografías, humor, luces y una banda en directo acompañan a Catalina de Aragón, Ana Bolena, Jane Seymour, Ana de Cléveris, Catalina Howard y Catalina Parr, que dejan atrás la etiqueta de “ex” para reivindicar sus propias historias y demostrar que hay mucho más que contar sobre ellas.

El reparto de esta producción está encabezado por Clara Lanzani, Udara Zubillaga, Beatriz Santana, Liz Tatis, Arianna Galletti y Alba Egilo, acompañadas por Clara Rengel, Bárbara Días y Flor Lopardo como protagonistas alternantes. Sobre el escenario, las seis reinas están acompañadas por una banda en directo formada por Sofía Kherroubi, directora musical, Emma Weil a la guitarra, Mónica Vicente a la batería e Iranzu García al bajo, con Mireia Federico como directora musical asistente.

Con este pase gráfico comienza la cuenta atrás definitiva para el gran momento: mañana llega el estreno oficial de SIX EL MUSICAL en Madrid. La producción cuenta con Julia Gómez Cora y Stellar Theatre al frente y con Gara Roda como directora residente, además de formar parte del equipo de adaptación al castellano junto a Marc Gómez y Daniel Anglès. BroadwayWorld Spain estará presente en esta gran noche para acompañar a las seis reinas en su llegada a la Gran Vía y contar todo lo que ocurra en uno de los estrenos musicales más esperados de la temporada. Y, mientras tanto, Alejandro Palacios nos deja en imágenes este espectacular pase gráfico. 👑



Beatriz Santana

Arianna Galletti

Alba Egilo

Liz Tatis

Liz Tatis, Beatriz Santana, Alba Egilo, Clara Lanzani, Arianna Galletti

Arianna Galleti, Clara Lanzani, Beatriz Santana

Clara Lanzani, Liz Tatis, Arianna Galletti, Alba Egilo, Beatriz Santana, Udara Zubillaga

Liz Tatis, Arianna Galletti, Clara Lanzani, Udara Zubillaga, Beatriz Santana, Alba Egilo

Alba Egilo, Liz Tatis, Beatriz Santana, Clara Lanzani, Arianna Galletti

Liz Tatis, Arianna Galletti, Clara Lanzani, Udara Zubillaga, Beatriz Santana, Alba Egilo

Liz Tatis, Alba Egilo, Beatriz Santana, Arianna Galletti, Clara Lanzani

Arianna Galletti, Liz Tatis, Beatriz Santana, Udara Zubillaga, Clara Lanzani, Alba Egilo

Nominations Are Open for the 2026 BroadwayWorld Regional Awards! Nominate your favorite local productions and performers before the deadline on October 31, 2026. Nominations close in 45 Days 11 Hrs 26 Min 12 Sec Albuquerque Anchorage Appleton, WI Arkansas Atlanta Austin Australia - Adelaide Australia - Brisbane Australia - Melbourne Australia - Perth Australia - Sydney Austria Baltimore Berkshires Birmingham Boise Boston Buffalo Cabaret Calgary Central New York Central Pennsylvania Central Virginia Charlotte Chicago Cincinnati Cleveland Columbus Connecticut Dallas Dayton Delaware Denver Des Moines Fargo Fort Wayne Ft. Myers/Naples Germany Hawaii Houston Indianapolis Ireland Italy Jacksonville Kansas City Kentucky Las Vegas Long Island Los Angeles Madison Maine Memphis Miami Metro Michigan Milwaukee, WI Minneapolis / St. Paul Montana Montreal Nashville Netherlands New Hampshire New Jersey New Orleans Norway Off-Broadway Oklahoma Omaha Orlando Ottawa Palm Springs Philadelphia Philippines Phoenix Pittsburgh Portland Raleigh Rhode Island Rockland / Westchester Sacramento Salt Lake City San Antonio San Diego San Francisco / Bay Area Santa Barbara Sarasota Seattle South Africa South Bend South Carolina South Dakota St. Louis Sweden Tallahassee Tampa Toronto UK / West End Vancouver Vermont Washington, DC West Virginia Wichita Go

Recibe noticias de Broadway en WhatsApp Recibe las últimas actualizaciones, noticias de última hora y cobertura exclusiva directamente en la aplicación.

Need more Spain Theatre News in your life?

Sign up for all the news on the Summer season, discounts & more... Email Text Mobile phone Sign up Consent is not a condition of any purchase. Reply STOP to cancel, HELP for help. Privacy I agree to receive recurring automated SMS news alerts from BroadwayWorld at the number above. Up to 5 msgs/week. Msg & data rates may apply.Reply STOP to cancel, HELP for help. Terms 6-digit code Verify Resend link