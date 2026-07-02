TV: El musical SONRISAS Y LÁGRIMAS llega al Teatro Alcázar de Madrid

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El célebre musical de Broadway vuelve a Madrid en una renovada puesta en escena a cargo de la productora Theatre Properties. Las funciones de SONRISAS Y LÁGRIMAS se llevarán a cabo en el Teatro Alcázar del 1 al 26 de julio, con representaciones programadas de miércoles a domingos dentro del marco de su actual gira nacional.

Esta renovada propuesta cuenta con la dirección general de Tomás Padilla y la dirección artística, junto con la adaptación del libreto, de Silvia Villaú. El diseño artístico busca trasladar de forma inmersiva al espectador a la Austria de la década de los treinta mediante una escenografía diseñada de manera conjunta por Tomás Padilla y Silvia Villaú, complementada con un detallado diseño de iluminación a cargo del propio Tomás Padilla y los efectos visuales provistos por las nuevas tecnologías escénicas. La producción musical de SONRISAS Y LÁGRIMAS se apoya en las partituras originales compuestas por Richard Rodgers, acompañadas por las letras de Oscar Hammerstein II y el libreto original de Howard Lindsay y Russel Crouse, fundamentado a su vez en el célebre libro de memorias escrito por Maria von Trapp bajo el título The Story of the Trapp Family Singers.

La narrativa del espectáculo sigue la historia de María Rainer, una joven novicia con un profundo espíritu libre de la abadía de Nonnberg en Salzburgo. Ante sus continuas dificultades para adaptarse a las estrictas normas de la vida comunitaria del convento, la madre abadesa toma la decisión de enviarla como institutriz a la residencia del Capitán Georg von Trapp, un viudo y exmilitar de la marina austrohúngara que mantiene a sus siete hijos bajo una rígida disciplina. A su llegada, María consigue transformar la atmósfera distante del hogar a través de la música y su entusiasmo, logrando ganarse el afecto de los niños y despertando nuevos sentimientos en el Capitán que le harán cuestionarse su vocación religiosa. Todo ello discurre de manera paralela al ascenso del nazismo en la región y la inminente anexión de Austria al Tercer Reich, acontecimientos históricos que alteran la estabilidad y amenazan la Paz de la familia.

El título original de Broadway, estrenado originalmente en el año 1959, atesora una destacada trayectoria internacional avalada por cinco premios Tony, incluyendo el galardón a Mejor Musical. Tras su posterior llegada al West End londinense y su adaptación a la gran pantalla en 1965 bajo la dirección de Robert Wise —producción cinematográfica que obtuvo cinco premios Oscar, entre ellos el de Mejor Película—, la obra se ha consagrado como uno de los grandes clásicos del género que incluye temas míticos como «My Favorite Things» o «Do, Re, Mi». En esta ocasión, la versión de SONRISAS Y LÁGRIMAS que llega a Madrid cuenta además con el diseño de sonido de Adolfo Mesón y Eduardo Padilla, la coreografía de José Félix Romero y Silvia Villaú, el diseño de vestuario de Erika Herrera, la dirección vocal en gira de Carlos J. Benito y el diseño audiovisual de Gsus Villaú, conformando un sólido equipo técnico para su exhibición en la capital.

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