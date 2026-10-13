SIX inunda de ritmo la Plaza de España en las Fiestas de la Hispanidad

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La magia de la Gran Vía madrileña saltó este pasado lunes a la calle. Enmarcado en la programación oficial de las Fiestas de la Hispanidad 2026, el elenco del aclamado musical SIX protagonizó una esperada e imponente actuación gratuita en la madrileña Plaza de España. El evento, que arrancó a las 20:00 horas, congregó a cientos de personas para disfrutar del fenómeno musical.

Abandonando de forma temporal las tablas del Teatro Gran Vía, las actrices que dan vida a las seis esposas de Enrique VIII transformaron el espacio abierto en un auténtico concierto de pop y empoderamiento. Con una energía desbordante, las reinas interpretaron una cuidada selección de los temas más icónicos del show, convirtiendo la plaza en un improvisado escenario de coronación donde la ironía, el talento vocal y el ritmo fueron los grandes protagonistas.

Esta actuación especial al aire libre sirvió además como el perfecto preludio musical para calentar motores de cara al concierto del cantante venezolano Carlos Baute, que completó la velada en el mismo enclave dentro de los actos festivos de la Comunidad.

Para aquellos que se quedaron con ganas de más o deseen sumergirse por completo en este divertido "concurso de divas" histórico, las reinas de SIX continúan ofreciendo funciones regulares en su sede habitual de la Gran Vía ¡No te quedes sin verlo!

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